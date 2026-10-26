Votre POCO F7 Pro chauffe en jouant ? Deux réglages de performance peuvent se superposer

Xiaomi distingue les profils Game Turbo et le mode général du POCO F7 Pro. Voici les réglages documentés pour modérer la chauffe en jeu.

Vous avez choisi un mode équilibré et votre POCO F7 Pro chauffe encore en partie ? Game Turbo possède son propre réglage, indépendant du profil général décrit par Xiaomi. C’est l’un des premiers points à vérifier lorsque la gêne apparaît uniquement pendant les jeux.

La fiche d’assistance consacrée au POCO F7 Pro relie d’abord l’échauffement à la consommation élevée des jeux. Elle recommande de réduire la fréquence d’images et la qualité graphique lorsque la température devient trop importante. Aucun correctif miracle ni nouvelle panne généralisée n’y est annoncé.

Le mode équilibré de Game Turbo concerne les parties

Xiaomi distingue le profil choisi dans Game Turbo du mode de performance général du téléphone. Dans sa documentation, le premier s’applique au jeu, tandis que le mode équilibré général concerne les autres scénarios. C’est donc le profil du jeu lui-même qu’il faut examiner lorsque la gêne survient uniquement pendant une partie.

La fiche indique un accès par l’application Sécurité, puis Game Turbo, avec une sélection du mode Équilibré. Elle mentionne aussi la désactivation de Game Turbo dans ses paramètres généraux. Les intitulés et la disposition peuvent évoluer avec la version de l’application ; mieux vaut chercher le réglage correspondant que toucher à plusieurs options au hasard.

Un changement de profil constitue un compromis, pas une réparation matérielle. Il vise à modérer le comportement en charge, ce qui peut modifier les performances obtenues. Sans mesure sur votre jeu et votre version, il serait abusif de promettre une température ou un nombre d’images précis.

La cadence demandée au jeu reste le levier le plus direct

Une fréquence d’images cible élevée oblige le téléphone à calculer davantage d’images dans le même temps. La définition de rendu et les effets graphiques peuvent aussi augmenter le travail du processeur et de la puce graphique. Xiaomi recommande explicitement d’agir sur ces deux familles de réglages lorsque la chauffe devient gênante.

Pour comprendre ce qui aide réellement, changez un paramètre à la fois. Commencez, par exemple, par le plafond d’images du jeu en conservant le reste, puis comparez le comportement dans une scène similaire. Réduire toutes les options simultanément peut soulager le téléphone mais rend plus difficile l’identification du compromis qui vous convient.

La luminosité de l’écran et le contexte d’utilisation compliquent également les comparaisons. Deux parties jouées dans des conditions différentes ne constituent pas un test fiable du seul profil Game Turbo. Ce qui compte est de retrouver une partie confortable et régulière, pas de prouver qu’un intitulé « performance » est toujours préférable.

Une chaleur inhabituelle hors jeu demande un autre diagnostic

La fiche répond à un échauffement pendant une activité exigeante. Elle n’explique pas automatiquement un téléphone chaud au repos, un arrêt répété ou un problème de charge. Si le comportement apparaît dans ces situations, il faut le décrire au support avec la version du logiciel et les circonstances exactes plutôt que l’attribuer d’office à Game Turbo.