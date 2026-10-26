Le POCO F7 apparaît dans un suivi des bêtas HyperOS 4 européennes. Versions signalées, statut des tests et limites pour les utilisateurs français.

HyperOS 4 sur POCO F7 : une bêta européenne est signalée, sans ouverture au public

Pour le POCO F7, les informations disponibles décrivent encore des essais HyperOS 4. Le suivi de versions mentionne notamment une bêta destinée à l’Europe : OS4.0.0.3.XOLEUXM. Cette indication intéresse les propriétaires qui attendent Android 17, mais elle ne correspond pas à l’ouverture d’une bêta publique pour tous les appareils français.

La référence est publiée par Mukul Garg dans son suivi HyperOS Insider du POCO F7, actualisé le 25 octobre. La page d’origine date du 11 septembre et ne permet pas de dater précisément l’ajout de chaque build. Il s’agit donc d’un état des tests rapportés, pas de l’annonce d’une distribution lancée ce 26 octobre.

La bêta européenne reste distincte de la version globale

Le suivi distingue la bêta européenne XOLEUXM de la version OS4.0.0.4.XOLMIXM, signalée pour la branche globale. Le dernier chiffre plus élevé de cette seconde référence ne démontre pas que les téléphones européens auraient une mise à jour à rattraper : les numéros appartiennent à des branches différentes.

Pour lire ce type de signalement, il faut garder ensemble trois informations : le modèle, la région et le statut de distribution. « HyperOS 4 sur POCO » reste trop large. Une version destinée à un autre appareil ou à un autre marché n’est pas une preuve de disponibilité pour le POCO F7 utilisé en France.

Une version de test ne vaut pas une inscription à la bêta

Le repérage d’une build indique, selon la source, des travaux sur cette branche logicielle. Il ne prouve pas qu’un programme d’inscription est ouvert, qu’un fichier est proposé à tous ou qu’un déploiement stable a commencé. Ces étapes répondent à des questions différentes : développement, accès aux tests et distribution au public.

Le suivi associe HyperOS 4 à Android 17 et annonce plusieurs changements visuels. Aucun journal de changements européen vérifié ne nous permet cependant de garantir ici chaque effet d’interface sur le POCO F7. La version stable finale peut aussi avoir une référence différente de la build testée.

Si votre POCO F7 ne propose pas encore HyperOS 4, ce signalement ne démontre donc pas un dysfonctionnement de votre téléphone. Le statut documenté par la source reste celui d’une bêta repérée sur la branche européenne, pas celui d’une mise à jour que tous les propriétaires seraient déjà censés recevoir.