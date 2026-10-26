One UI 9 : ces alertes peuvent signaler une application trop curieuse sur votre Galaxy

Une application continue de demander votre position alors que vous ne l’utilisez plus ? Les alertes de confidentialité de One UI 9 peuvent attirer votre attention sur certains accès en arrière-plan jugés excessifs ou inutiles. Samsung veut rendre ces comportements plus visibles, pour que vous puissiez examiner les permissions concernées.

Samsung décrit cette fonction sur sa page française consacrée à One UI. Elle utilise l’IA de l’appareil pour repérer des risques potentiels. Une alerte constitue un point de départ pour examiner une permission, pas un jugement définitif sur l’application concernée.

La localisation en arrière-plan mérite une explication

Un service de navigation peut avoir une raison de suivre un trajet alors que son écran n’est plus affiché. Une application dont vous n’utilisez qu’une fonction ponctuelle n’a pas forcément le même besoin. Le bon diagnostic dépend donc à la fois du comportement détecté et du service que vous attendez réellement.

Le communiqué français de Samsung du 16 septembre parle notamment de tentatives inutiles d’accès aux autorisations en arrière-plan. Le constructeur précise aussi que les alertes peuvent ne pas prendre en compte tous les facteurs pertinents. Leur rôle est d’attirer l’attention sur une situation qui mérite d’être comprise.

Devant un avertissement, commencez par identifier le nom exact de l’application et l’autorisation en cause. Une position approximative peut suffire à certains services, alors qu’un guidage détaillé exige davantage de précision. Refuser tout accès indistinctement risque de supprimer une fonction attendue sans résoudre la question initiale.

Une alerte de confidentialité n’est pas une détection de virus

Samsung présente plusieurs protections dans One UI 9, avec des missions différentes. Les alertes de confidentialité concernent certains usages des données ; le Brief Sécurité rassemble des informations et avertissements ; la protection contre les sites malveillants intervient lors de la navigation dans les conditions prévues par Samsung.

Il faut donc lire le message affiché plutôt que regrouper tous les avertissements sous le mot « virus ». Une permission de localisation trop large peut concerner une application légitime. Inversement, l’absence d’alerte ne garantit pas qu’un logiciel est sûr. Aucune de ces fonctions ne remplace la vérification de l’origine d’une application et de la cohérence de ses demandes.

Les Galaxy concernés ne se limitent pas à la génération S26

La liste publiée par Samsung cite notamment les familles Galaxy S23, S24 et S25, des modèles FE, plusieurs Galaxy Z Fold et Z Flip, ainsi que des Galaxy Tab S9, S10 et S11. Les variantes sont détaillées dans le communiqué ; cette liste ne doit pas être étendue automatiquement à tous les Galaxy A ou à toutes les tablettes de la marque.

Vérifiez la référence complète de votre appareil et la version installée. La disponibilité d’un système et celle d’une fonction particulière sont deux informations distinctes : un téléphone peut recevoir One UI 9 sans obtenir l’ensemble des outils présentés pour les modèles les mieux équipés.

Si une alerte revient, rapprochez son horaire de votre utilisation de l’application. Vous pourrez distinguer un accès cohérent avec un trajet ou une automatisation d’une demande sans rapport avec le service attendu, puis ajuster l’autorisation concernée.