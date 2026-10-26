Oppo Find X9 : ColorOS 17 stable commence à sortir de Chine, voici les modèles signalés

ColorOS 17 stable est signalé sur plusieurs Oppo Find X9 et le Find N6 hors de Chine. Régions, modèles et versions préalables à ne pas confondre.

ColorOS 17 ne se limite plus à un calendrier pour les Oppo Find X9. Un déploiement stable est désormais signalé dans plusieurs marchés hors de Chine, sur les Find X9, X9 Pro, X9s et X9 Ultra, ainsi que sur le pliable Find N6. La disponibilité française n’est pas confirmée par ces premiers signalements.

Le rapport de The Tech Outlook publié le 26 octobre mentionne l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie pour la famille Find X9, et la Thaïlande pour le Find N6. Il présente une distribution par étapes, pas un lancement simultané sur tous les appareils internationaux.

L’information prolonge le calendrier ColorOS 17 déjà présenté sur Menow : on passe de modèles annoncés dans une vague à des distributions effectivement rapportées. Ce changement de statut ne permet pas de remplacer la liste des pays servis par la formule « disponible partout ».

Les numéros en 16.x sont les versions requises avant la mise à jour

Le tableau accompagnant ce signalement contient un détail facile à mal lire. Les références qui commencent par 16.0 correspondent aux versions préalables requises pour recevoir la mise à niveau. Ce ne sont pas les numéros de la nouvelle version ColorOS 17.

Pour le Find X9 Pro, le rapport cite notamment CPH2791_16.0.10.500(EX01) et CPH2791_16.0.10.600(EX01).

Pour le Find X9, il cite CPH2797_16.0.10.500(EX01) et CPH2797_16.0.10.600(EX01).

Le Find X9 Ultra, le Find X9s et le Find N6 disposent de leurs propres références ; les prérequis d’un modèle ne se transposent pas à l’autre.

Cette présentation explique pourquoi un lecteur peut rencontrer des numéros de version Android 16 dans un article consacré à Android 17. Le document décrit le point de départ logiciel permettant de recevoir la mise à niveau, pas une contradiction dans le nom de l’interface.

Le début international ne fixe pas l’arrivée française

Le rapport précise que la distribution peut s’étaler sur deux à trois semaines dans certains cas. Cette indication décrit le fonctionnement de la vague suivie ; elle n’est pas une promesse donnant à tous les utilisateurs européens le même délai à compter du 26 octobre.

Pour un Find utilisé en France, il reste à établir la réception sur sa propre variante. Le tableau des prérequis peut aider à comprendre un signalement étranger, mais une version préalable correcte ne suffit pas à prouver que le serveur propose déjà ColorOS 17 dans votre région. Les références en 16.x sont donc à lire comme des conditions d’accès au déploiement décrit, jamais comme le numéro de mise à jour finale à rechercher.