Android 17 : OPPO dévoile ColorOS 17 et confirme les smartphones qui recevront la mise à jour dès octobre

Après Samsung avec One UI 9 et Xiaomi avec HyperOS 4, c’est au tour d’OPPO de présenter sa nouvelle interface basée sur Android 17. Officialisé le 13 octobre 2026, ColorOS 17 promet une utilisation plus fluide, une interface modernisée et de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. Le constructeur a surtout publié un calendrier mondial qui concerne plusieurs dizaines de smartphones, dont les Find X8, Find X9 et différentes générations de Reno. Certains modèles seront servis dès octobre, tandis que d’autres devront patienter jusqu’au premier trimestre 2027.

ColorOS 17 arrive dès octobre sur les premiers smartphones OPPO

OPPO a officialisé sa nouvelle interface lors d’une présentation internationale organisée le 13 octobre 2026.

Cette version accompagne Android 17 et introduit plusieurs changements consacrés à la fluidité, à la personnalisation et à l’intelligence artificielle.

Le constructeur précise que ColorOS 17 équipera directement la future gamme Find X10, dont le lancement international est attendu prochainement.

Les propriétaires de modèles plus anciens ne seront pas oubliés.

Selon le calendrier officiel publié par OPPO, la diffusion commencera en octobre et se poursuivra progressivement jusqu’en 2027.

Le calendrier reste indicatif : la date exacte dépend du modèle, du pays, de l’opérateur et de la variante logicielle.

Les OPPO Find X8, Find X9 et Reno16 seront parmi les premiers servis

La première vague annoncée pour octobre concerne principalement les smartphones haut de gamme et plusieurs modèles récents de la famille Reno.

Voici les appareils officiellement mentionnés :

OPPO Find N6 et Find N5.

OPPO Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro et Find X9.

OPPO Find X8 Pro et Find X8.

OPPO Reno16 Pro 5G et Reno16 5G.

OPPO Reno16c 5G, Reno16 FS 5G et Reno16 F 5G.

Ces modèles figurent dans la première fenêtre de déploiement mondial.

Cela ne signifie pas que tous les utilisateurs recevront Android 17 simultanément.

OPPO procède généralement par vagues afin de surveiller la stabilité de la mise à jour avant de l’étendre à davantage d’appareils.

En novembre, les Reno14 et Reno15 prendront le relais

La deuxième phase concernera un nombre plus important de smartphones.

Parmi les appareils annoncés pour novembre 2026, on retrouve notamment :

OPPO Find N3 et Find N3 Flip.

OPPO Reno15 Pro Max 5G, Reno15 Pro 5G et Reno15 Pro Mini 5G.

OPPO Reno15 5G, Reno15 FS 5G, Reno15 F 5G et Reno15c 5G.

OPPO Reno14 Pro 5G, Reno14 5G, Reno14 FS 5G et Reno14 F 5G.

Plusieurs modèles des gammes K et F commercialisées sur certains marchés.

Pour les utilisateurs français, les séries Reno restent particulièrement intéressantes, car plusieurs références de ces familles sont distribuées en Europe.

Il faut cependant vérifier la correspondance exacte entre le modèle vendu en France et celui figurant dans le calendrier international.

Un smartphone portant un nom voisin peut parfois disposer d’une configuration ou d’une variante logicielle différente selon son marché.

Les Reno13 et certaines tablettes OPPO devront patienter jusqu’en décembre

La troisième vague annoncée concerne notamment les modèles de la famille Reno13 et plusieurs tablettes.

Pour décembre 2026, OPPO cite :

Reno13 Pro 5G.

Reno13 5G.

Reno13 FS 5G.

Reno13 A, Reno13 F 5G et Reno13 F.

OPPO Pad 5 et Pad 5 Matte Display Edition.

OPPO Pad 3 Pro, Pad 3 et Pad 3 Matte Display Edition.

Plusieurs appareils supplémentaires recevront ensuite ColorOS 17 au cours du premier trimestre 2027, dont les Reno12 et certaines tablettes plus anciennes.

Ce calendrier apporte une visibilité appréciable aux utilisateurs qui souhaitent savoir si leur smartphone continuera à bénéficier d’évolutions majeures.

Une nouvelle interface qui emprunte les effets de transparence aux systèmes modernes

Avec ColorOS 17, OPPO introduit un design baptisé Living Flow.

L’idée est de rendre les transitions plus naturelles lorsque l’utilisateur ouvre une application, consulte ses notifications ou change de fenêtre.

Cette nouvelle interface s’appuie notamment sur trois principes :

Luminous Effect : des effets lumineux et des transparences pour donner davantage de profondeur aux menus.

des effets lumineux et des transparences pour donner davantage de profondeur aux menus. Fluid Motion : des animations continues lorsque les éléments changent de position ou de forme.

des animations continues lorsque les éléments changent de position ou de forme. Flexible Feedback : des réactions visuelles plus souples lorsque l’utilisateur touche les boutons et les commandes.

Les boutons et certains éléments de l’interface peuvent ainsi sembler se comprimer, s’étirer ou rebondir lors des interactions.

OPPO cherche à rendre ces animations plus cohérentes avec les mouvements des doigts.

La présentation rappelle certaines tendances visuelles observées sur iOS et d’autres interfaces Android récentes, avec davantage de surfaces translucides et de transitions dynamiques.

OPPO promet des applications plus rapides et moins souvent rechargées

Les améliorations ne concernent pas uniquement l’apparence du système.

OPPO affirme avoir retravaillé son architecture de rendu afin de réduire certaines interruptions pendant l’utilisation.

Le fabricant évoque notamment des lancements d’applications jusqu’à 55 % plus stables et une amélioration de 25 % de la conservation des applications en mémoire.

Ces chiffres proviennent des mesures présentées par OPPO.

Ils ne signifient pas que tous les smartphones gagneront automatiquement 55 % de vitesse ou 25 % d’autonomie.

Les résultats dépendront de la puissance du processeur, de la mémoire vive, des applications utilisées et de la configuration de chaque appareil.

Il faudra donc attendre les tests indépendants pour mesurer les gains réels sur les modèles commercialisés en France.

ColorOS 17 ajoute de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle

OPPO profite également de cette mise à jour pour développer ses services d’IA.

Parmi les nouveautés présentées figure AI Mind Pilot, un système destiné à aider l’utilisateur à accomplir certaines tâches en s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

Le constructeur améliore également AI Mind Space, son espace consacré à l’organisation et à la récupération d’informations utiles.

Une autre fonction, baptisée AI Mind Suggest, peut proposer des informations contextuelles, notamment pendant les déplacements.

OPPO introduit par ailleurs AI Photo Agent, un outil conçu pour faciliter certaines retouches d’images à partir d’instructions formulées en langage naturel.

Ces fonctionnalités montrent que ColorOS 17 cherche à dépasser la simple personnalisation graphique.

Attention néanmoins : toutes les fonctions d’intelligence artificielle ne seront pas nécessairement disponibles sur chaque smartphone compatible.

OPPO précise que leur accès peut varier selon la région, les capacités matérielles, les services cloud et la version logicielle installée.

Lorsque la mise à jour sera proposée pour votre appareil, son installation pourra être lancée directement depuis les paramètres.

Ouvrez les Paramètres de votre smartphone. Accédez à la rubrique À propos de l’appareil. Appuyez sur la version actuelle de ColorOS pour rechercher les mises à jour disponibles. Si ColorOS 17 apparaît, consultez les informations avant de lancer le téléchargement. Prévoyez une connexion Wi-Fi stable et suffisamment d’espace de stockage.

Avant une mise à jour majeure d’Android, il est conseillé de sauvegarder les fichiers importants, notamment les photos, documents et données d’applications.

Il est également préférable de vérifier que la batterie dispose d’une charge suffisante.

Le fait qu’un appareil figure dans le calendrier d’octobre ne garantit pas que le téléchargement sera disponible dès aujourd’hui.

OPPO a présenté un calendrier destiné au marché mondial, ce qui constitue une différence importante avec les annonces réservées exclusivement à la Chine.

Mais le calendrier mondial ne donne pas une date française individuelle pour chaque smartphone.

Il faut donc distinguer la première disponibilité internationale et l’arrivée effective de la mise à jour sur un modèle européen.

Les smartphones vendus par des opérateurs peuvent également suivre un rythme distinct.

Enfin, certaines fonctions avancées d’IA pourraient nécessiter des adaptations supplémentaires avant leur arrivée sur les appareils utilisés en France.

ColorOS 17 marque néanmoins une étape importante pour OPPO : plusieurs générations de smartphones et de tablettes sont inscrites dans un calendrier officiel, avec un déploiement prévu jusqu’au début de l’année 2027.

Pour les propriétaires de Find X8, Find X9 ou Reno16, le principal changement à surveiller sera désormais l’apparition de la mise à jour stable dans les paramètres de leur appareil.