HomePod mini 2 : Apple lance sa nouvelle enceinte, mais son meilleur argument sera absent au démarrage

Apple a présenté son HomePod mini 2 comme une nouvelle étape pour la maison connectée. L’enceinte promet un son amélioré, cinq coloris et surtout un Siri beaucoup plus intelligent, capable de comprendre le contexte personnel et de tenir des conversations naturelles. Mais les petites lignes de l’annonce du 13 octobre révèlent une restriction de taille : Siri AI ne sera pas disponible lors de la sortie du HomePod mini 2, prévue le 30 octobre 2026. Et pour les acheteurs français, le calendrier reste encore plus incertain.

Le HomePod mini 2 arrive le 30 octobre, mais sans son nouveau Siri AI

Apple a officialisé sa nouvelle enceinte connectée le 13 octobre 2026, avec l’ouverture immédiate des précommandes dans plusieurs pays.

Le HomePod mini 2 succède à un modèle lancé en 2020. Après plusieurs années sans changement majeur de génération, Apple mise notamment sur un processeur plus récent et sur l’intégration de ses nouveaux outils d’intelligence artificielle.

Pourtant, une précision figurant dans le communiqué officiel américain d’Apple change la lecture de cette annonce.

Le fabricant indique que Siri AI arrivera au moyen d’une future mise à jour logicielle gratuite.

Autrement dit, les premiers acheteurs ne pourront pas profiter de cette fonctionnalité dès le déballage de leur enceinte.

La situation a également été relevée le 13 octobre par les médias américains MacRumors et 9to5Mac, qui ont examiné les conditions accompagnant l’annonce.

Apple ne précise pas encore la date exacte de cette mise à jour.

Pourquoi Siri AI devait être la plus grosse nouveauté du HomePod mini 2

Le nouvel assistant vocal constitue pourtant l’une des principales évolutions mises en avant par Apple.

La société promet une version de Siri capable de tenir compte du contexte d’une conversation, de répondre à des questions plus complexes et de réaliser certaines actions à partir d’informations personnelles.

Avec Siri AI, il serait notamment possible de demander à l’enceinte de retrouver une chanson recommandée par un ami dans un message.

L’assistant pourrait également rechercher une recette reçue par e-mail, créer un rappel lié à un événement de calendrier ou ajouter des ingrédients à une liste de courses.

Ces possibilités dépassent largement les commandes traditionnelles d’un assistant vocal, généralement limitées à la météo, aux minuteurs, à la musique et au contrôle de la maison.

Apple annonce également une capacité à répondre à des questions sur des sujets variés grâce à des informations actualisées provenant du Web.

Le HomePod mini 2 pourrait ainsi devenir un véritable assistant conversationnel domestique, plutôt qu’une simple enceinte commandée à la voix.

Mais toutes ces fonctions dépendront de la disponibilité effective de Siri AI, qui reste différée.

Une restriction supplémentaire attend les utilisateurs français

Le retard du nouveau Siri ne concerne pas seulement la date de lancement.

Dans les conditions de disponibilité de l’enceinte, Apple mentionne une première activation de Siri AI en anglais dans huit pays :

États-Unis.

Royaume-Uni.

Canada.

Australie.

Nouvelle-Zélande.

Inde.

Singapour.

Afrique du Sud.

La France ne figure pas dans cette première liste.

Apple précise également que Siri AI ne sera pas initialement disponible dans l’Union européenne sur iOS et iPadOS.

Cette restriction est importante, car certaines fonctions du HomePod mini 2 nécessitent un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence.

Il faut cependant distinguer la disponibilité du matériel et celle de Siri AI : l’absence de la France dans la première liste des pays pris en charge par le nouvel assistant ne signifie pas nécessairement que l’enceinte elle-même est interdite à la vente en France.

Pour les utilisateurs français, la question principale reste donc de savoir quand Apple autorisera les fonctions avancées de Siri sur ce produit, et dans quelles langues.

Un iPhone récent sera nécessaire pour exploiter toutes les fonctions

Autre détail important : le nouveau HomePod mini 2 ne fonctionnera pas entièrement de manière autonome pour les demandes liées au contexte personnel.

Apple indique que le propriétaire du domicile, dans l’application Maison, devra disposer d’un iPhone ou d’un iPad compatible avec Apple Intelligence, équipé de la version logicielle appropriée.

Pour certaines demandes personnelles, un appareil compatible devra également être associé à l’utilisateur concerné.

Cette configuration permet à Siri AI d’accéder, avec les autorisations nécessaires, à des informations provenant des applications de l’utilisateur.

Il pourra par exemple exploiter des données issues de Messages ou du calendrier afin de fournir une réponse personnalisée.

Les utilisateurs qui ne possèdent pas d’iPhone ou d’iPad compatible pourront tout de même bénéficier de certaines capacités générales de Siri AI une fois la fonctionnalité activée, notamment les conversations naturelles et les réponses reposant sur des connaissances générales.

Mais les fonctions les plus personnelles resteront liées à l’écosystème Apple Intelligence.

Une nouvelle puce S10 pour améliorer le son

Heureusement, le HomePod mini 2 ne repose pas uniquement sur son assistant vocal.

Apple a intégré une nouvelle puce S10, chargée notamment de gérer les traitements audio.

Le constructeur promet une analyse du son en temps réel afin d’ajuster plusieurs paramètres, dont la dynamique, le volume et le rendu acoustique.

L’objectif est de conserver une restitution équilibrée malgré le format compact de l’enceinte.

Le HomePod mini 2 garde son approche de diffusion sonore à 360 degrés, permettant de l’installer au centre d’une pièce sans devoir l’orienter vers une position précise.

Deux enceintes peuvent être associées pour créer une paire stéréo.

Le système multiroom permet également de diffuser de la musique sur plusieurs appareils compatibles répartis dans différentes pièces.

Il faudra toutefois attendre des tests indépendants pour mesurer précisément l’amélioration sonore par rapport à la première génération.

Quatre HomePod mini 2 pourront transformer une Apple TV en home cinéma

Parmi les nouveautés matérielles, une fonctionnalité pourrait intéresser les propriétaires d’Apple TV.

Apple annonce la possibilité d’associer quatre HomePod mini 2 à l’Apple TV 4K de quatrième génération afin de créer un environnement sonore surround.

Jusqu’à présent, les configurations audio Apple TV avec HomePod reposaient essentiellement sur une paire d’enceintes.

Le nouveau dispositif permettra d’utiliser quatre appareils pour répartir le son dans la pièce.

Apple explique que le système pourra détecter leur position et ajuster automatiquement certains paramètres temporels et acoustiques.

Cette calibration vise à produire une scène sonore plus cohérente, sans demander à l’utilisateur de régler manuellement chaque enceinte.

Il ne faut cependant pas supposer que cette fonctionnalité sera compatible avec toutes les générations d’Apple TV.

La configuration à quatre enceintes a été annoncée pour la nouvelle Apple TV 4K, et non pour tous les modèles précédents.

Cinq couleurs et une nouvelle fonction lumineuse pour accompagner la musique

Apple propose cinq finitions pour le HomePod mini 2 :

Blanc.

Bleu.

Vert.

Rose.

Midnight, une finition sombre proche du noir.

Le fabricant a également présenté Sound Glow, une nouvelle manière d’utiliser la surface lumineuse située au sommet de l’enceinte.

Cette zone peut afficher des animations lumineuses qui accompagnent la musique.

Les effets réagissent notamment au rythme et à certaines caractéristiques sonores du morceau.

Apple indique que les couleurs peuvent également s’inspirer de la pochette de l’album en cours de lecture.

Le résultat vise à rendre l’écoute musicale plus visuelle, sans nécessiter d’écran supplémentaire.

Cette nouveauté reste avant tout esthétique, mais elle donne au HomePod mini 2 un élément distinctif face à la première génération.

Le HomePod mini 2 peut aussi détecter une alarme de fumée

L’enceinte conserve plusieurs fonctions consacrées à la maison connectée.

Elle peut notamment reconnaître certains sons d’alarme de fumée ou de monoxyde de carbone et transmettre une notification aux appareils Apple associés.

Le système repose sur la reconnaissance sonore et ne transforme pas l’enceinte en détecteur de fumée autonome.

Il ne remplace donc pas les équipements de sécurité obligatoires dans le logement.

Apple prévoit également une intégration avec les accessoires compatibles avec son application Maison.

Le HomePod mini 2 pourra servir de concentrateur domestique, afin de contrôler certains équipements à distance et d’exécuter des automatisations.

Avec les caméras et sonnettes compatibles, des fonctions de reconnaissance des personnes pourront également permettre d’annoncer certains visiteurs.

Prix et disponibilité : combien coûtera le HomePod mini 2 ?

Aux États-Unis, Apple commercialise le HomePod mini 2 au prix de 149 dollars.

Les précommandes ont débuté le 13 octobre et les premières livraisons sont annoncées pour le 30 octobre 2026.

Au Canada, le prix communiqué par Apple est de 199 dollars canadiens.

Au Royaume-Uni, l’enceinte est annoncée à 149 livres sterling.

Pour la France, il convient de vérifier le tarif directement sur la boutique Apple française. Les prix américains et britanniques ne peuvent pas être convertis mécaniquement en prix de vente français, notamment en raison des différences fiscales.

La disponibilité de Siri AI suivra un calendrier distinct de celui du matériel.

Faut-il acheter le HomePod mini 2 dès sa sortie ?

Tout dépend de l’utilisation recherchée.

Pour une personne qui souhaite une enceinte compacte afin d’écouter de la musique, contrôler des accessoires HomeKit ou créer une installation audio avec plusieurs appareils Apple, le HomePod mini 2 apporte plusieurs améliorations intéressantes.

La puce S10, les nouveaux traitements sonores, les cinq coloris et les possibilités de son surround constituent des nouveautés concrètes.

En revanche, pour les utilisateurs qui attendent surtout un Siri capable de comprendre des demandes complexes et d’accéder au contexte de leur iPhone, acheter immédiatement l’enceinte pourrait être prématuré.

Apple n’a pas communiqué de date précise pour la mise à jour activant Siri AI. De plus, la France ne fait pas partie des premiers pays annoncés pour cette fonction.

Le HomePod mini 2 illustre ainsi une stratégie de plus en plus fréquente dans les produits technologiques : le matériel arrive avant certaines de ses fonctionnalités logicielles les plus ambitieuses.

Pour les acheteurs français, la meilleure précaution reste de distinguer ce qui sera réellement utilisable le 30 octobre de ce qui dépend encore de mises à jour et d’une future disponibilité régionale.