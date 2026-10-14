RTX 5090 : Nvidia aurait arrêté sa carte graphique la plus puissante, l’IA pourrait priver les joueurs de nouveaux stocks

La carte graphique la plus puissante de Nvidia pourrait avoir quitté les chaînes de production. Selon des informations apparues en Chine et relayées par plusieurs médias spécialisés américains, le fabricant aurait décidé de réserver ses puces les plus performantes aux cartes professionnelles utilisées pour l’intelligence artificielle. La GeForce RTX 5090, lancée en janvier 2025, serait directement concernée. Pour les joueurs PC, cette décision pourrait accentuer une pénurie déjà préoccupante et faire grimper encore les prix. Mais Nvidia n’a pas confirmé ces informations.

Nvidia aurait mis fin à la production de la GeForce RTX 5090

Les premières informations remontent au 10 octobre 2026.

Deux informateurs spécialisés dans les composants informatiques, connus sous les pseudonymes hongxing2020 et MEGAsizeGPU, affirment que Nvidia aurait modifié ses priorités de fabrication.

Le premier évoque une notification provenant d’une usine, selon laquelle le fabricant ne produirait plus de nouvelles RTX 5090, y compris les variantes destinées au marché chinois.

Le second affirme que les futurs stocks de puces GB202 seraient désormais réservés exclusivement à la gamme RTX Pro.

Ces déclarations ont été reprises et analysées par Tom’s Hardware, puis par plusieurs médias internationaux.

Il reste cependant une limite importante : aucun communiqué officiel de Nvidia ne confirme actuellement l’arrêt de la production.

La source industrielle évoquée dans les fuites n’a pas non plus été authentifiée publiquement.

Il faut donc parler d’un arrêt de fabrication supposé, et non d’une décision officiellement annoncée.

Pourquoi les cartes graphiques destinées à l’IA intéressent davantage Nvidia

Pour comprendre cette situation, il faut regarder ce qui se cache sous le système de refroidissement de la RTX 5090.

La carte repose sur le processeur graphique GB202, issu de l’architecture Blackwell.

Cette puce figure parmi les plus imposantes de la gamme et offre une puissance de calcul considérable.

Or Nvidia utilise également des puces de cette famille pour fabriquer certaines cartes professionnelles destinées aux stations de travail, à la recherche et aux applications d’intelligence artificielle.

La RTX Pro 6000 Blackwell et la RTX Pro 5500 Blackwell sont notamment conçues pour des tâches beaucoup plus exigeantes en mémoire que les jeux vidéo.

Ces produits peuvent être commercialisés à des prix nettement supérieurs à ceux des cartes GeForce.

Pour Nvidia, affecter davantage de puces aux modèles professionnels pourrait donc présenter un intérêt économique important.

C’est précisément l’hypothèse avancée par les informateurs : en réservant les futurs GB202 aux produits RTX Pro, le fabricant pourrait répondre à la demande des entreprises tout en privilégiant les cartes les plus rentables.

Cette stratégie reste toutefois une interprétation des fuites, et non une justification officiellement donnée par Nvidia.

Une RTX 5090 devenue extrêmement difficile à acheter à son prix normal

Lors de son lancement en janvier 2025, Nvidia avait fixé le tarif américain de la RTX 5090 à 1 999 dollars.

En France, son prix public conseillé était de 2 349 euros pour le modèle Founders Edition.

Mais la réalité du marché s’est progressivement éloignée de ces montants.

La demande des joueurs haut de gamme, des professionnels de la création et des utilisateurs travaillant avec des modèles d’intelligence artificielle a contribué à tendre les stocks.

Selon les relevés évoqués par Tom’s Hardware et Video Games Chronicle, certaines références se négocient désormais aux États-Unis entre 4 000 et 5 000 dollars, parfois davantage selon le vendeur et le modèle.

Ces prix ne correspondent pas à une nouvelle tarification officielle de Nvidia : il s’agit de montants observés chez certains commerçants et revendeurs.

La distinction est importante, car les prix varient considérablement selon les pays, les périodes et les stocks disponibles.

Si la production s’arrête effectivement, les cartes déjà présentes chez les distributeurs ne disparaîtront pas instantanément.

En revanche, leur remplacement pourrait devenir plus difficile à mesure que les stocks s’épuisent.

Pourquoi une carte graphique gaming sert-elle aussi à faire tourner des IA ?

La RTX 5090 n’est pas seulement conçue pour afficher des jeux en 4K avec un niveau de détail élevé.

Ses caractéristiques techniques la rendent également intéressante pour certains usages d’intelligence artificielle.

Elle dispose notamment de :

21 760 cœurs CUDA , capables d’effectuer de nombreux calculs en parallèle.

, capables d’effectuer de nombreux calculs en parallèle. 32 Go de mémoire GDDR7 , une capacité utile pour exécuter certains modèles d’IA localement.

, une capacité utile pour exécuter certains modèles d’IA localement. Une bande passante mémoire élevée , adaptée aux charges nécessitant le transfert rapide de grandes quantités de données.

, adaptée aux charges nécessitant le transfert rapide de grandes quantités de données. Des unités Tensor, conçues pour accélérer les opérations utilisées par les réseaux de neurones.

Pour des entreprises ou des développeurs, ces caractéristiques permettent d’exécuter des modèles de langage, des outils de génération d’images ou certaines opérations de calcul scientifique.

Dans plusieurs scénarios, une RTX 5090 peut représenter une solution moins coûteuse qu’une carte professionnelle spécialisée.

Elle ne remplace cependant pas tous les accélérateurs de centres de données, notamment lorsque les besoins en mémoire, en fiabilité ou en interconnexion deviennent très importants.

C’est justement cette polyvalence qui rend la RTX 5090 particulièrement recherchée en dehors du jeu vidéo.

Une nouvelle RTX 5080 de 24 Go pourrait prendre sa place

Les informations publiées en octobre évoquent également un changement plus large dans la gamme GeForce.

Selon les mêmes fuites, Nvidia préparerait une RTX 5080 équipée de 24 Go de mémoire vidéo, qui pourrait devenir le modèle le plus haut de gamme encore produit pour les joueurs.

Cette carte se distinguerait de la RTX 5080 actuelle, commercialisée avec 16 Go de GDDR7.

Une augmentation à 24 Go constituerait un changement intéressant pour les jeux utilisant des textures très lourdes, les créations en 3D et les applications d’IA locales.

Mais la quantité de mémoire ne suffit pas à déterminer les performances d’une carte graphique.

Sans confirmation de ses caractéristiques complètes, il est impossible d’affirmer que cette RTX 5080 serait aussi rapide qu’une RTX 5090.

Le nombre de cœurs, la bande passante et les fréquences de fonctionnement jouent également un rôle déterminant.

La RTX 5080 de 24 Go n’a pas encore été officiellement annoncée par Nvidia.

Sa date de lancement et son prix restent donc inconnus.

Faut-il acheter une RTX 5090 maintenant avant qu’elle disparaisse ?

Pour un joueur qui envisageait de monter une configuration PC haut de gamme, la tentation pourrait être forte de commander une RTX 5090 avant une éventuelle nouvelle hausse des prix.

Ce serait pourtant une décision à prendre avec prudence.

D’abord, l’arrêt de production n’est pas confirmé.

Ensuite, les tarifs de nombreuses RTX 5090 dépassent déjà largement leur prix public conseillé initial.

Acheter dans l’urgence pourrait donc conduire à payer plusieurs milliers d’euros supplémentaires pour éviter une pénurie qui n’a pas encore été officiellement documentée.

Il faut également distinguer les besoins réels.

Pour jouer sur un écran 1440p, une RTX 5090 représente généralement un investissement disproportionné par rapport à des cartes moins coûteuses.

En 4K, elle conserve davantage d’intérêt pour les utilisateurs qui recherchent les réglages graphiques les plus exigeants, notamment avec le ray tracing.

Mais même dans ce cas, le rapport entre les performances obtenues et le prix payé mérite d’être étudié attentivement.

Pour les professionnels utilisant localement des modèles d’intelligence artificielle, la capacité de 32 Go de mémoire peut être un argument plus déterminant que les performances dans les jeux.

Et si l’avenir des GeForce passait désormais après celui de l’intelligence artificielle ?

Cette affaire dépasse largement le cas d’une seule carte graphique.

Depuis plusieurs années, Nvidia occupe une place centrale dans le développement des infrastructures d’intelligence artificielle.

Les entreprises investissent massivement dans les serveurs capables d’entraîner ou d’exécuter de grands modèles.

Cette demande peut créer une concurrence indirecte avec les produits destinés aux particuliers, notamment lorsque certaines familles de puces utilisent des technologies de fabrication communes.

La rumeur concernant la RTX 5090 illustre cette tension entre deux marchés : les joueurs qui souhaitent acheter une carte graphique performante et les entreprises capables de consacrer des budgets considérables à leurs infrastructures.

Pour autant, rien ne prouve que Nvidia envisage d’abandonner le marché des cartes graphiques gaming.

Le constructeur continue de commercialiser sa gamme GeForce et de développer les technologies associées au jeu vidéo, notamment le DLSS et le ray tracing.

Le véritable enjeu porte plutôt sur la place réservée aux modèles les plus puissants dans les futures générations.

Ce qu’il faut surveiller dans les prochaines semaines

Plusieurs éléments permettront de déterminer si les informations des informateurs se confirment.

Le premier sera une éventuelle déclaration officielle de Nvidia ou de ses partenaires fabricants, comme Asus, MSI et Gigabyte.

Le deuxième concernera l’évolution des stocks disponibles chez les principaux distributeurs.

Une diminution prolongée de l’offre pourrait constituer un indice supplémentaire, sans suffire à démontrer à elle seule un arrêt définitif de la production.

Enfin, une annonce concernant une RTX 5080 de 24 Go permettrait de mieux comprendre la stratégie du fabricant pour la fin de génération Blackwell.

En attendant, la RTX 5090 reste référencée dans la gamme officielle GeForce RTX 50 de Nvidia.

Le scénario d’une RTX 5090 sacrifiée au profit de l’intelligence artificielle est techniquement plausible, mais il ne doit pas être présenté comme une décision confirmée.

Pour les joueurs, la question est désormais de savoir si les futures cartes graphiques les plus puissantes resteront accessibles aux particuliers ou si les besoins des professionnels de l’IA pèseront de plus en plus lourd dans les choix de fabrication.