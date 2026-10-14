Windows 11 : Microsoft bloque l’astuce la plus simple pour installer son PC sans compte Microsoft

Microsoft vient de refermer une porte que beaucoup d’utilisateurs de Windows 11 appréciaient particulièrement. Une simple pression sur le lien « En savoir plus », présent pendant l’installation du système, permettait jusqu’ici de créer un compte local sans passer par un compte Microsoft. Cette méthode ne fonctionne désormais plus sur les dernières images de Windows 11 26H2. Le changement a été repéré le 13 octobre 2026, et il confirme la volonté de Microsoft de réduire les possibilités de contourner la connexion obligatoire pendant la configuration d’un nouveau PC.

Un simple clic suffisait pour contourner le compte Microsoft

La découverte remontait à septembre dernier. Pendant l’installation de Windows 11, au moment où Microsoft demande de renseigner une adresse e-mail, un discret lien « Learn more » apparaissait sous les explications consacrées à la synchronisation des données.

Ce lien devait normalement ouvrir une page présentant la gestion des informations personnelles et les services associés au compte Microsoft.

Mais son comportement était inattendu.

En cliquant dessus, puis en attendant quelques secondes, l’utilisateur pouvait se retrouver directement sur l’écran de création d’un compte Windows local.

Il suffisait alors de choisir un nom d’utilisateur, un mot de passe et de poursuivre l’installation.

L’intérêt de cette méthode était considérable : elle ne nécessitait ni ligne de commande, ni modification du registre Windows, ni déconnexion d’Internet.

Pour une personne qui venait d’acheter un ordinateur, il s’agissait de l’une des solutions les plus accessibles pour éviter d’associer immédiatement son PC à un compte Microsoft.

Microsoft a corrigé cette faille dans Windows 11 26H2

Le site américain Windows Latest a testé de nouveau la manipulation le 13 octobre 2026, après avoir téléchargé une image ISO récente de Windows 11 26H2 directement depuis les serveurs de Microsoft.

Cette fois, le résultat était différent.

Le lien « Learn more » ouvre toujours la page d’informations sur les données personnelles. En revanche, l’installation ne bascule plus automatiquement vers l’écran de création d’un compte local.

Le seul choix disponible permet de revenir à l’étape précédente, où Windows réclame toujours un compte Microsoft.

Autrement dit, l’astuce qui permettait d’éviter cette étape en un clic a disparu.

Le changement avait été signalé dès le 9 octobre par Bob Pony, connu pour ses découvertes autour des versions de Windows.

Selon Windows Latest, le correctif pourrait avoir été appliqué côté serveur, sans annonce publique spécifique de Microsoft. Cette hypothèse n’a toutefois pas été confirmée officiellement.

Pourquoi Microsoft veut-il empêcher l’installation sans compte en ligne ?

Cette décision s’inscrit dans une politique engagée depuis plusieurs années.

Avec Windows 11, Microsoft encourage fortement l’utilisation d’un compte en ligne pour accéder aux fonctions de synchronisation, aux sauvegardes OneDrive et à différents services de son écosystème.

En octobre 2025, l’entreprise avait déjà annoncé la suppression de plusieurs mécanismes permettant de créer un compte local pendant la configuration initiale de Windows.

Dans une publication officielle destinée aux membres du programme Windows Insider, Microsoft expliquait que certaines méthodes de contournement pouvaient faire passer les utilisateurs à côté d’étapes importantes de configuration.

L’entreprise estimait que cela pouvait conduire à installer un ordinateur dont la configuration n’était pas entièrement terminée.

Les méthodes concernées comprenaient notamment des commandes utilisées depuis l’environnement d’installation, comme OOBE\BYPASSNRO, ainsi que d’autres procédures reposant sur l’ouverture d’écrans de création de comptes locaux.

Leur fonctionnement varie encore selon les versions de Windows et les supports d’installation. Une commande bloquée dans une version expérimentale peut parfois continuer à fonctionner dans une ancienne image ISO.

La disparition de l’astuce « Learn more » confirme néanmoins une tendance : Microsoft cherche à rendre la connexion initiale à un compte en ligne difficile à éviter pour le grand public.

Est-il désormais impossible d’utiliser Windows 11 sans compte Microsoft ?

Non, et c’est une distinction importante.

Le changement concerne principalement l’étape de configuration initiale, appelée OOBE, qui apparaît après une nouvelle installation de Windows ou lors du premier démarrage d’un PC neuf.

Les comptes locaux restent pris en charge par Windows 11.

Microsoft propose même une procédure officielle permettant de passer d’un compte Microsoft à un compte local une fois le système configuré.

Cette possibilité permet de continuer à utiliser Windows avec un profil enregistré directement sur l’ordinateur, sans devoir employer son adresse Microsoft pour ouvrir sa session quotidienne.

En revanche, les fonctions nécessitant un compte en ligne, comme certaines options de synchronisation ou certains services Microsoft, peuvent demander une authentification séparée.

Pour les utilisateurs qui souhaitent conserver un compte local, la solution la plus simple et officiellement documentée consiste à terminer la configuration initiale, puis à modifier le mode de connexion.

Voici la procédure indiquée par Microsoft :

Terminez l’installation de Windows 11 avec votre compte Microsoft. Ouvrez les Paramètres du système. Accédez à la rubrique Comptes, puis à Vos informations. Cliquez sur Se connecter plutôt avec un compte local. Suivez les instructions pour définir le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte local. Validez la modification, puis reconnectez-vous avec votre nouveau profil local.

Microsoft détaille cette procédure dans sa documentation officielle sur les comptes Windows.

Avant de modifier votre compte, vérifiez toutefois que vos fichiers importants sont correctement sauvegardés et que vous connaissez les informations nécessaires pour retrouver l’accès à votre session.

Un compte local ne bénéficie pas automatiquement des mêmes mécanismes de récupération en ligne qu’un compte Microsoft.

Rufus reste une autre possibilité pour ceux qui veulent installer Windows autrement

Les utilisateurs plus expérimentés peuvent également recourir à des outils spécialisés pour préparer une clé USB d’installation.

C’est notamment le cas de Rufus, un logiciel permettant de créer un support d’installation de Windows à partir d’une image ISO.

Selon la version de Rufus et celle de Windows utilisée, l’outil propose des options permettant de personnaliser certaines étapes de configuration, notamment les exigences liées au compte Microsoft.

Cette solution présente toutefois plusieurs différences avec l’ancienne astuce du lien « Learn more ».

Elle nécessite de préparer un support USB, de sélectionner les paramètres adaptés et de lancer une installation depuis ce support.

Il faut aussi garder à l’esprit que Microsoft fait régulièrement évoluer son programme d’installation.

Aucune méthode de contournement ne doit donc être considérée comme garantie sur toutes les futures versions de Windows 11.

Pour éviter les erreurs, mieux vaut télécharger les images Windows depuis Microsoft et Rufus depuis son site officiel.

Qu’est-ce que cette restriction change pour les utilisateurs français ?

Pour un utilisateur qui possède déjà un ordinateur correctement configuré, ce nouveau changement n’a généralement aucune conséquence immédiate.

Windows ne transforme pas automatiquement un compte local existant en compte Microsoft simplement parce qu’une nouvelle image d’installation a été publiée.

La situation est différente pour une personne qui achète un nouveau PC, remplace son disque SSD ou décide de réinstaller complètement Windows 11.

Elle risque de rencontrer une procédure plus restrictive, dans laquelle la connexion à un compte Microsoft reste l’option imposée par défaut.

La difficulté est particulièrement visible pour les utilisateurs qui privilégient une configuration hors ligne ou qui souhaitent limiter l’association de leur ordinateur aux services cloud.

Il ne faut cependant pas confondre compte local et confidentialité absolue : même avec un profil local, différents paramètres de diagnostic, de mise à jour et de connexion réseau continuent d’exister dans Windows.

Microsoft peut-il encore bloquer les dernières méthodes de contournement ?

Rien ne permet d’affirmer que toutes les solutions alternatives disparaîtront, mais les changements récents montrent que Microsoft continue de surveiller les procédures permettant d’éviter son système de connexion.

En l’espace d’un an, plusieurs commandes et manipulations populaires ont été désactivées dans certaines versions de Windows 11.

La correction de l’astuce « Learn more » est particulièrement révélatrice, car elle ne demandait aucune compétence technique.

Elle constituait une porte d’entrée très simple pour les personnes souhaitant installer Windows avec un compte local.

Sa disparition ne signe donc pas la fin des comptes locaux, mais elle rend leur création moins accessible pendant la première installation de Windows 11.

Pour ceux qui veulent simplement utiliser leur ordinateur sans compte Microsoft au quotidien, la méthode officiellement documentée reste de configurer Windows, puis de basculer vers un profil local depuis les paramètres.