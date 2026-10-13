YouTube : un nouveau bouton « Ask » arrive sur smartphone, mais les utilisateurs français devront patienter

Vous cherchez une vidéo YouTube sans savoir exactement quels mots utiliser ? Google veut simplifier cette recherche grâce à l’intelligence artificielle. Depuis le 12 octobre 2026, la plateforme déploie sur smartphone Ask YouTube, une nouvelle fonction permettant de poser des questions complètes, d’affiner les résultats et de découvrir des vidéos adaptées à ses besoins. L’outil fonctionne davantage comme une conversation avec un assistant que comme une recherche traditionnelle. Mais son arrivée sur Android et iPhone s’accompagne d’une restriction importante : la France n’est pas encore concernée par ce déploiement.

YouTube ajoute un bouton « Ask » directement dans son moteur de recherche

L’annonce a été officialisée le 12 octobre par Emily Moxley, vice-présidente chargée des produits liés à l’intelligence artificielle pour les spectateurs de YouTube.

Dans une publication sur le blog officiel de YouTube, Google confirme l’extension de son outil de recherche conversationnelle aux applications mobiles.

La fonction avait déjà été présentée pendant Google I/O 2026, avant d’être proposée sur le Web et certaines télévisions connectées.

Elle arrive désormais sur les smartphones Android et les iPhone.

Son fonctionnement repose sur un nouveau bouton « Ask », accessible depuis l’interface de recherche de YouTube.

En le sélectionnant, l’utilisateur ouvre un espace dans lequel il peut rédiger une demande en langage naturel, plutôt que de saisir uniquement quelques mots-clés.

YouTube utilise ensuite l’intelligence artificielle pour interpréter cette demande et proposer des résultats accompagnés d’explications.

Vous pourrez demander à YouTube beaucoup plus qu’une simple vidéo

La différence avec le moteur de recherche classique apparaît surtout lorsque la question comporte plusieurs critères.

Imaginez que vous souhaitiez apprendre à réparer un ordinateur qui surchauffe.

Avec la recherche traditionnelle, vous pourriez saisir « PC portable surchauffe ventilateur » et parcourir différents tutoriels pour trouver celui qui correspond à votre problème.

Avec Ask YouTube, il devient possible de formuler une demande plus précise :

« Je possède un ordinateur portable qui chauffe pendant les jeux. Trouve-moi des vidéos expliquant comment identifier la cause et nettoyer le système de refroidissement sans démonter entièrement le PC. »

L’outil cherche alors à comprendre l’objectif de l’utilisateur, à sélectionner des vidéos pertinentes et à présenter des informations utiles pour orienter sa recherche.

Il peut également prendre en compte des demandes beaucoup plus personnelles, comme trouver un tutoriel adapté à son niveau, comparer plusieurs méthodes ou découvrir des contenus sur un sujet inhabituel.

Les exemples officiels de Google concernent notamment la création de costumes d’Halloween, la découverte d’analyses vidéo et la recherche de conseils pratiques.

L’objectif n’est pas seulement de retrouver une vidéo contenant les bons mots dans son titre. YouTube veut comprendre ce que l’utilisateur cherche réellement à accomplir.

La grande nouveauté : vous pouvez poser plusieurs questions à la suite

Ask YouTube ne s’arrête pas à une première réponse.

Comme avec un assistant conversationnel, il permet de poursuivre la discussion pour préciser les résultats.

Supposons que vous cherchiez des vidéos pour choisir un nouveau smartphone.

Vous pourriez commencer par demander quels modèles offrent une bonne autonomie, puis préciser que votre budget ne dépasse pas 400 euros.

Une troisième question pourrait ensuite cibler les modèles disposant d’un bon appareil photo ou d’une longue durée de mises à jour Android.

Cette approche permet d’éviter de recommencer systématiquement une recherche complète à chaque nouveau critère.

Les réponses peuvent associer du texte explicatif et des recommandations de vidéos.

Google cherche ainsi à rendre la découverte de contenus plus progressive, en tenant compte des informations fournies au fil de la conversation.

Ask YouTube pourrait aussi vous envoyer directement au bon passage d’une vidéo

Un autre avantage concerne la navigation dans les vidéos longues.

Lorsqu’un tutoriel dure 25 ou 40 minutes, il n’est pas toujours pratique de parcourir l’intégralité du contenu pour trouver une réponse précise.

Les premières présentations d’Ask YouTube montrent que les résultats peuvent inclure des passages pertinents et, selon les vidéos, permettre d’accéder directement au moment correspondant à la question.

Cette possibilité peut être particulièrement utile pour :

Les tutoriels informatiques , lorsqu’une manipulation précise se trouve au milieu d’une longue démonstration.

, lorsqu’une manipulation précise se trouve au milieu d’une longue démonstration. Les comparatifs de smartphones , pour retrouver rapidement les passages consacrés à la batterie, à la photo ou aux performances.

, pour retrouver rapidement les passages consacrés à la batterie, à la photo ou aux performances. Les vidéos éducatives , afin d’accéder à une explication sans parcourir tout le cours.

, afin d’accéder à une explication sans parcourir tout le cours. Les tests de jeux vidéo, pour retrouver une séquence abordant les graphismes ou la fluidité.

Le fonctionnement exact dépend cependant des contenus analysés et de la capacité de l’IA à identifier correctement les passages utiles.

Il ne faut pas supposer que toutes les vidéos bénéficient immédiatement de cette navigation enrichie.

YouTube prépare également cette IA pour les Shorts et les directs

Google annonce une autre évolution qui pourrait modifier la manière dont les spectateurs interagissent avec les vidéos.

Ask YouTube doit prochainement fonctionner directement depuis certaines pages de lecture de Shorts et de diffusions en direct.

L’utilisateur pourra poser une question sur le contenu qu’il regarde, sans nécessairement quitter la vidéo pour effectuer une recherche séparée.

Le principe existe déjà sous différentes formes pour certaines vidéos classiques, avec un outil permettant de demander des informations supplémentaires sur ce qui est présenté.

L’extension aux Shorts et aux directs doit rendre cette expérience accessible à davantage de formats.

Par exemple, un spectateur regardant une vidéo de bricolage pourrait demander quel outil est utilisé à un moment précis.

Lors d’une diffusion en direct, il pourrait chercher une explication complémentaire sur un sujet abordé par le créateur.

Ces usages restent des illustrations des possibilités de recherche contextuelle. Google n’a pas garanti que chaque question recevra une réponse exacte ou complète.

Pourquoi Ask YouTube n’est-il pas encore disponible en France ?

C’est la principale limite de l’annonce.

Google confirme que le nouveau moteur de recherche conversationnel sur mobile est actuellement déployé aux États-Unis.

La société ne communique pas de calendrier pour son arrivée en France, en Belgique ou dans les autres pays européens.

Il faut également distinguer deux fonctionnalités portant le nom Ask YouTube.

La première concerne la recherche conversationnelle dans YouTube, qui fait l’objet de l’annonce du 12 octobre et reste limitée aux utilisateurs américains.

La seconde permet de poser des questions sur une vidéo en cours de lecture. Cette fonction bénéficie d’une disponibilité géographique et linguistique différente, détaillée dans le centre d’aide officiel de YouTube.

Ces deux expériences ne doivent donc pas être confondues.

Un utilisateur français peut avoir accès à certaines fonctions d’IA sur les vidéos sans pour autant disposer du nouveau bouton de recherche Ask YouTube.

Dans les pays où la fonction est disponible, l’accès s’effectue directement depuis l’application YouTube.

Il faut ouvrir la recherche, puis sélectionner l’option Ask lorsqu’elle apparaît.

La nouvelle interface permet alors de saisir une question complète et de poursuivre la conversation à partir des réponses obtenues.

Pour les utilisateurs français, installer la dernière version de YouTube ne suffit pas nécessairement à faire apparaître cette nouveauté.

La disponibilité dépend du déploiement décidé par Google, et non uniquement de la version de l’application installée.

Utiliser un smartphone Samsung, Xiaomi, Honor, Google Pixel ou un iPhone ne permet donc pas, à lui seul, de contourner cette restriction géographique.

Il n’est pas non plus nécessaire de télécharger une version modifiée de YouTube depuis un site tiers pour essayer cette fonction.

Cette évolution pourrait changer la manière dont nous trouvons des vidéos

Avec Ask YouTube, Google poursuit une transformation déjà engagée dans son moteur de recherche et dans Gemini.

Au lieu de laisser les utilisateurs parcourir une longue succession de résultats, l’entreprise veut proposer une expérience capable de comprendre une intention, de demander des précisions et de présenter directement plusieurs pistes de réponse.

Pour les spectateurs, le principal avantage pourrait être un gain de temps lors des recherches complexes.

Pour les créateurs, cette évolution soulève également une question : la manière dont l’intelligence artificielle sélectionne, résume et recommande les vidéos pourrait devenir un facteur supplémentaire de visibilité.

Google n’a cependant pas publié de règles précises permettant de déterminer comment les créateurs pourront optimiser leur présence dans les réponses d’Ask YouTube.

La nouveauté est désormais disponible sur mobile aux États-Unis. Les utilisateurs français devront encore attendre une annonce officielle pour savoir quand cette recherche conversationnelle pourra être utilisée depuis leur application YouTube.