PS5 : Sony dévoile une nouvelle console entièrement noire à prix réduit, mais les joueurs français risquent d’être déçus

Sony vient de présenter une nouvelle PS5 qui risque de faire envie à de nombreux joueurs. Baptisée PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black, cette version abandonne les coques blanches habituelles au profit d’une finition entièrement noire. Son prix constitue une autre surprise : seulement 55 000 yens, soit un tarif nettement inférieur à celui pratiqué pour les consoles européennes. Mais cette annonce cache une restriction de taille. La nouvelle PS5 ne sera commercialisée qu’au Japon, et Sony a prévu des limitations qui compliquent fortement son utilisation en dehors du pays.

Une PS5 entièrement noire arrive le 19 novembre 2026

La nouvelle console a été officiellement annoncée le 13 octobre 2026 sur le PlayStation Blog japonais.

Sony confirme une commercialisation le 19 novembre 2026, avec l’ouverture des précommandes dès le 20 octobre chez les revendeurs japonais participants.

La principale nouveauté concerne l’apparence de la console. La finition Midnight Black recouvre les panneaux extérieurs et s’accompagne d’une manette DualSense assortie.

Cette couleur permet de retrouver une esthétique plus discrète, proche de celle des anciennes générations PlayStation.

Sony propose déjà des accessoires noirs, notamment des manettes, des façades et le PlayStation Portal. Cette nouvelle console permet désormais d’obtenir un ensemble harmonisé sans acheter séparément des coques de remplacement.

Il ne s’agit toutefois pas d’une nouvelle génération de PlayStation ni d’une PS5 Pro déguisée.

Les performances restent celles d’une PS5 Digital Edition classique.

Un prix de 55 000 yens qui fait rêver face aux tarifs français

Le prix officiel japonais est fixé à 55 000 yens TTC.

La différence avec les tarifs européens est particulièrement importante.

Depuis la hausse annoncée par Sony au printemps 2026, la PS5 Digital Edition est commercialisée au prix public conseillé de 599,99 euros en Europe.

La nouvelle Midnight Black reprend le tarif de la PS5 Digital Edition japonaise réservée au marché local, bien inférieur à celui de la version internationale vendue au Japon.

Ce positionnement ne signifie pas que Sony prépare une réduction comparable pour les joueurs européens.

La différence de prix s’explique notamment par la stratégie spécifique du constructeur sur le marché japonais, où la concurrence de Nintendo reste très forte.

Sony cherche à rendre sa console plus accessible aux acheteurs locaux, sans permettre à cette version avantageuse de remplacer ses modèles internationaux.

Impossible de l’utiliser normalement avec un compte PlayStation français

C’est le détail le plus important de l’annonce.

Contrairement aux modèles PS5 habituels, cette Midnight Black possède une restriction régionale prévue dès sa commercialisation.

Sony précise que l’utilisation de la console nécessite deux conditions :

La langue du système doit être réglée sur le japonais.

Le compte PlayStation utilisé doit être associé au Japon.

Autrement dit, il ne suffit pas de commander la console dans une boutique japonaise pour l’utiliser comme une PS5 française.

Un compte PlayStation configuré pour la France ne répond pas aux conditions officielles de ce modèle.

Cette particularité constitue un obstacle important pour les joueurs européens qui seraient tentés de l’importer uniquement pour profiter de son tarif.

Sony n’a pas annoncé de méthode permettant de supprimer officiellement cette restriction.

Il serait donc imprudent d’acheter cette console en espérant simplement modifier sa région après réception.

825 Go de stockage, DualSense et compatibilité avec les jeux PS4

Sous ses nouvelles coques, la Midnight Black conserve les caractéristiques essentielles de la PS5 Digital Edition japonaise.

Elle embarque notamment un SSD de 825 Go, un processeur AMD Zen 2 à huit cœurs, un circuit graphique de 10 TFLOPS et 16 Go de mémoire GDDR6.

Les joueurs retrouvent les fonctions habituelles de la console :

Chargement rapide des jeux grâce au SSD.

Audio 3D dans les titres compatibles.

Retour haptique et gâchettes adaptatives de la DualSense.

Compatibilité avec les jeux PS4 pris en charge.

Possibilité d’étendre le stockage grâce à un SSD M.2 compatible.

Le système est donc capable de faire fonctionner les mêmes types de jeux qu’une PS5 traditionnelle, sous réserve des restrictions propres à cette édition japonaise.

Le modèle est livré sans lecteur de disque, comme son nom Digital Edition l’indique.

Les jeux téléchargés doivent provenir du PlayStation Store japonais associé à un compte compatible.

Sony lance aussi un lecteur de disque Midnight Black

Pour accompagner la nouvelle console, Sony a prévu un accessoire assorti.

Le lecteur de disque Midnight Black sera commercialisé le même jour, le 19 novembre, au prix de 11 980 yens.

Il pourra être fixé à la PS5 Digital Edition compatible afin de lire les jeux physiques.

Cette possibilité intéressera les joueurs qui souhaitent acheter une console numérique au départ, puis ajouter un lecteur ultérieurement.

La connexion du lecteur nécessite toutefois un accès Internet lors de son association avec la console.

Sony précise également que le support vertical est vendu séparément.

Le lecteur noir reprend l’esthétique de la console, évitant de mélanger un appareil entièrement noir avec un accessoire blanc.

Une sortie programmée le même jour que GTA 6

Le calendrier choisi par Sony n’est pas anodin.

La PS5 Midnight Black sera commercialisée le 19 novembre 2026, soit le jour de sortie annoncé de Grand Theft Auto VI sur consoles.

Dans son communiqué japonais, Sony cite explicitement GTA 6 parmi les grandes sorties attendues sur PlayStation.

Pour les joueurs qui prévoient d’acheter une console à l’occasion du prochain titre de Rockstar, cette nouvelle finition pourrait donc être particulièrement séduisante.

Il ne s’agit cependant pas d’une édition spéciale GTA 6.

Sony n’annonce aucun jeu Rockstar inclus, aucune décoration inspirée de Vice City ni aucun contenu exclusif associé à la console.

La date commune ne doit donc pas être interprétée comme un partenariat commercial spécifique entre Sony et Rockstar.

La PS5 Midnight Black sortira-t-elle en France ?

Pour le moment, la réponse est claire : Sony n’a annoncé aucune commercialisation française ou européenne de ce nouveau modèle.

La version présentée le 13 octobre est explicitement réservée au Japon.

Le constructeur pourrait éventuellement proposer une autre PS5 noire destinée au marché international, mais aucune annonce officielle ne permet aujourd’hui de le confirmer.

Les joueurs français qui souhaitent obtenir une console noire disposent déjà d’une solution : acheter des façades Midnight Black compatibles avec leur modèle de PS5.

Cette solution permet de modifier l’apparence d’une console existante sans subir les restrictions régionales de l’édition japonaise.

Il faut simplement vérifier la compatibilité des façades avec la génération exacte de sa PS5, car les différents modèles ne possèdent pas tous les mêmes dimensions.

Importer cette PS5 du Japon : une bonne idée ?

La différence de prix peut donner envie de commander la console directement au Japon.

Mais plusieurs éléments doivent être pris en compte avant d’envisager cet achat.

La restriction imposant un compte PlayStation japonais constitue le premier problème.

Il faut également considérer les frais de transport internationaux, les éventuelles taxes à l’importation et les conditions de garantie applicables à un appareil acheté hors de l’Union européenne.

La fiche technique japonaise indique par ailleurs une alimentation prévue pour le réseau électrique local, ce qui impose de vérifier la compatibilité électrique exacte de l’appareil avant toute utilisation dans un autre pays.

Pour un joueur qui souhaite simplement profiter d’une PS5 noire avec son compte habituel, la version japonaise n’est donc pas une alternative directe à la console vendue en France.

Cette nouvelle Midnight Black reste néanmoins une annonce intéressante. Sony montre qu’il peut proposer une PS5 au design différent et à un tarif beaucoup plus agressif, mais réserve pour l’instant cette formule aux joueurs japonais.

Reste à savoir si le constructeur décidera, face à l’intérêt suscité par cette finition, de commercialiser ultérieurement une version internationale sans les mêmes restrictions.