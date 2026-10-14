iOS 27.2 : Apple active Siri AI en français dans sa nouvelle bêta, mais une restriction importante demeure pour les iPhone en France

Apple vient de franchir une étape importante pour les utilisateurs francophones. Publiée le 13 octobre 2026, la quatrième bêta d’iOS 27.2 intègre désormais le français parmi les langues prises en charge par Siri AI, son assistant entièrement repensé autour de l’intelligence artificielle. Mais cette bonne nouvelle s’accompagne d’une restriction majeure : la prise en charge du français ne signifie pas que les utilisateurs situés en France pourront immédiatement profiter du nouveau Siri sur leur iPhone. Apple maintient, pour le moment, une limitation spécifique à l’Union européenne.

iOS 27.2 bêta 4 marque une nouvelle étape pour Siri AI

Apple a publié le 13 octobre la quatrième version bêta d’iOS 27.2 destinée aux développeurs.

Cette mise à jour intervient plusieurs semaines après la sortie d’iOS 27, le 14 septembre, et accompagne les améliorations progressives des nouvelles fonctions d’intelligence artificielle d’Apple.

Selon les informations publiées par le média américain 9to5Mac, Siri AI prend désormais en charge cinq langues supplémentaires :

Le français.

Le japonais.

Le coréen.

Le portugais.

L’espagnol.

Jusqu’ici, la nouvelle génération de Siri était principalement proposée en anglais dans les régions autorisées.

Cette extension linguistique était attendue : Apple avait annoncé dès septembre son intention d’élargir les langues prises en charge pendant le mois d’octobre.

La publication de cette quatrième bêta confirme donc une progression concrète du développement de l’assistant.

Il ne s’agit toutefois pas encore du lancement public définitif d’iOS 27.2.

Le nouveau Siri pourra faire bien plus que répondre à la météo

Avec Siri AI, Apple cherche à transformer un assistant vocal historiquement centré sur des commandes précises en une interface conversationnelle beaucoup plus avancée.

La nouvelle version peut comprendre des demandes formulées de manière naturelle, exploiter le contexte d’une conversation et tenir compte de certaines informations présentes sur l’appareil.

Apple met notamment en avant trois grandes capacités.

La première concerne la compréhension du contexte personnel. Siri peut s’appuyer sur des informations autorisées provenant des messages, des e-mails et d’autres applications pour retrouver ce que recherche l’utilisateur.

La deuxième repose sur la compréhension du contenu affiché à l’écran. L’assistant peut répondre à des questions concernant ce que l’utilisateur consulte, sans lui imposer de décrire systématiquement le document ou l’application.

Enfin, Siri AI dispose de possibilités d’action étendues entre les applications compatibles.

L’objectif est de permettre à l’utilisateur d’effectuer plusieurs opérations successives à partir d’une demande formulée simplement.

Toutes ces fonctionnalités ne sont cependant pas nécessairement disponibles sur chaque appareil, dans chaque langue ou dans chaque région.

Pourquoi le français ne garantit pas encore l’arrivée de Siri AI en France

C’est le point essentiel de cette nouvelle bêta.

Il faut distinguer la langue utilisée par Siri et le pays dans lequel Apple autorise l’utilisation de ses nouvelles fonctions.

Le fait que Siri AI sache désormais comprendre et répondre en français n’implique pas automatiquement son activation dans l’Union européenne.

Apple avait indiqué le 8 juin 2026 que le déploiement de Siri AI sur iPhone et iPad serait retardé dans l’UE en raison de désaccords relatifs au Digital Markets Act (DMA), la réglementation européenne sur les marchés numériques.

Dans son communiqué officiel, l’entreprise expliquait qu’elle ne disposait pas encore de calendrier pour rendre l’assistant disponible dans l’Union européenne sur iOS et iPadOS.

Cette restriction géographique est distincte des travaux de traduction et d’adaptation linguistique.

Un utilisateur francophone situé dans un pays où Siri AI est autorisé pourrait donc bénéficier de la prise en charge du français avant un propriétaire d’iPhone résidant en France.

Au 14 octobre 2026, Apple n’a pas annoncé officiellement la levée générale de cette restriction européenne.

Sur Mac, la situation est différente

Apple ne traite pas toutes ses plateformes de la même manière.

Lorsque le constructeur avait annoncé le report européen de Siri AI, il avait précisé que les utilisateurs de macOS 27 et visionOS 27 pourraient bénéficier du nouvel assistant dans l’Union européenne.

En septembre, Apple avait également annoncé l’arrivée d’une version bêta française de Siri AI sur Mac et Apple Vision Pro pendant le mois d’octobre.

Cette différence signifie qu’une personne possédant un Mac compatible pourrait profiter des nouvelles fonctions avant de les retrouver sur son iPhone, même si les deux appareils utilisent la même langue.

La raison n’est pas liée uniquement à la puissance des processeurs.

Elle tient aussi aux règles de disponibilité définies par Apple pour les différentes plateformes dans le contexte réglementaire européen.

Les utilisateurs devront donc vérifier les conditions propres à chaque appareil au moment du déploiement.

Quels iPhone sont techniquement compatibles avec Siri AI ?

La compatibilité avec iOS 27 ne suffit pas pour accéder à toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées.

Apple prévoit Siri AI sur les modèles compatibles avec sa nouvelle génération d’Apple Intelligence, notamment :

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Les différentes versions de l’iPhone 16.

La gamme iPhone 17.

La gamme iPhone 18 et les modèles ultérieurs compatibles.

Les modèles iPhone Air et iPhone Duo pris en charge.

Les appareils plus anciens peuvent recevoir iOS 27 lorsqu’ils sont éligibles, sans nécessairement disposer des fonctions avancées de Siri AI.

Par exemple, un iPhone 13 ou un iPhone 14 peut profiter de nombreuses améliorations générales d’iOS 27, mais ne dispose pas des caractéristiques matérielles exigées pour la nouvelle génération complète d’Apple Intelligence.

Il faut également distinguer la compatibilité matérielle, le statut de la bêta, la langue et la disponibilité géographique.

Ces quatre conditions doivent être réunies pour accéder effectivement à une fonctionnalité donnée.

iOS 27.2 prépare aussi une importante nouveauté pour FaceTime

L’extension linguistique de Siri n’est pas la seule évolution prévue dans cette mise à jour.

Apple prépare également l’arrivée de Dual Capture dans les appels FaceTime de groupe.

Cette fonction permet d’utiliser les caméras avant et arrière de l’iPhone pendant une même communication.

Le correspondant peut ainsi voir simultanément la personne qui parle et la scène qu’elle souhaite montrer.

Avec iOS 27, Dual Capture était déjà proposé dans certaines conversations individuelles sur des appareils compatibles.

iOS 27.2 étend cette possibilité aux appels réunissant plusieurs personnes.

Cette évolution peut être utile pour partager une démonstration, montrer un objet à ses proches ou faire visiter un lieu tout en conservant son visage à l’écran.

La disponibilité dépend néanmoins des modèles d’iPhone compatibles avec la capture vidéo simultanée.

L’application Santé et les services multimédias évoluent également

La bêta d’iOS 27.2 intègre aussi la nouvelle interface de l’application Santé, présentée précédemment par Apple.

L’objectif est de faciliter l’accès à certaines informations personnelles et de moderniser leur présentation.

D’autres changements concernent Apple Podcasts, dont la file de lecture a été réorganisée.

La section consacrée aux prochains contenus a notamment été renommée pour mieux distinguer les nouveaux épisodes des contenus en cours d’écoute.

Apple TV bénéficie également de fonctions de profils destinées à mieux personnaliser l’expérience des utilisateurs.

Enfin, Apple poursuit plusieurs ajustements visuels dans Apple Music.

Ces modifications peuvent paraître secondaires, mais elles montrent qu’iOS 27.2 ne se limite pas aux fonctions d’intelligence artificielle.

Quand iOS 27.2 sera-t-il disponible sur tous les iPhone ?

Apple teste actuellement iOS 27.2 auprès des développeurs et des utilisateurs inscrits aux programmes bêta compatibles.

La mise à jour finale est attendue pendant le mois d’octobre 2026, mais Apple n’a pas encore communiqué une date publique définitive dans les informations relatives à cette quatrième bêta.

Pour vérifier l’arrivée de la version stable, il suffit d’ouvrir :

Réglages → Général → Mise à jour logicielle.

Il n’est pas nécessaire d’installer une bêta pour bénéficier ultérieurement des nouveautés lorsqu’elles seront publiées dans une version stable.

Les versions expérimentales peuvent encore contenir des anomalies, notamment concernant l’autonomie, les applications ou certaines fonctions du système.

Sur un iPhone utilisé quotidiennement pour le travail ou des activités importantes, patienter jusqu’à la version finale reste généralement préférable.

Le français arrive, mais Apple doit encore résoudre le problème européen

Avec cette quatrième bêta, Apple franchit une étape attendue depuis la présentation de Siri AI en juin.

Le nouvel assistant progresse désormais au-delà de l’anglais et se prépare à comprendre plusieurs grandes langues internationales, dont le français.

Mais pour les utilisateurs vivant en France, la vraie question n’est plus seulement de savoir si Siri pourra parler leur langue.

Il faut surtout déterminer quand Apple autorisera enfin l’utilisation complète de Siri AI sur les iPhone et iPad dans l’Union européenne.

En attendant une annonce officielle, la prise en charge du français dans iOS 27.2 représente une avancée technique encourageante, pas la confirmation d’un déploiement immédiat pour tous les utilisateurs français.