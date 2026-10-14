One UI 9 : Samsung ajoute une option très pratique aux Galaxy Tab, leur barre des tâches devient plus personnalisable

Les tablettes Samsung deviennent progressivement de véritables alternatives aux ordinateurs portables, mais certains détails de leur interface restent contraignants. Avec One UI 9, le constructeur corrige justement une limitation que les propriétaires de Galaxy Tab connaissent bien : les raccourcis de la barre des tâches ne sont plus obligés de rester au centre de l’écran. Une nouvelle option permet de les aligner à gauche ou à droite, un changement particulièrement intéressant sur les grandes tablettes utilisées à deux mains. Cette amélioration s’accompagne également du retour d’un réglage attendu dans Samsung DeX.

One UI 9 permet enfin de déplacer les icônes de la barre des tâches

La nouveauté a été repérée le 12 octobre 2026 sur une Galaxy Tab S12 Ultra équipée de One UI 9.

Jusqu’à présent, les applications favorites épinglées dans la barre des tâches apparaissaient au centre de sa zone inférieure.

Cette disposition est agréable lorsqu’une tablette repose sur un bureau ou qu’elle est utilisée avec un clavier, mais elle peut devenir moins pratique lorsque l’appareil est tenu à deux mains.

Sur une grande Galaxy Tab Ultra, les pouces se trouvent naturellement près des bords. Atteindre les raccourcis situés au milieu de l’écran nécessite donc parfois de déplacer une main.

Samsung propose désormais trois positions pour les raccourcis : gauche, centre et droite.

L’utilisateur peut ainsi rapprocher ses applications favorites du bord qu’il utilise le plus souvent.

La découverte, initialement partagée sur Reddit, a ensuite été détaillée par le site spécialisé américain SamMobile.

Samsung a intégré ce nouveau réglage directement dans les paramètres d’affichage de One UI 9.

Sur une tablette compatible, la manipulation est simple :

Ouvrez les Paramètres de votre Galaxy Tab. Accédez à la rubrique Écran ou Affichage, selon la traduction utilisée. Sélectionnez Barre des tâches. Ouvrez le réglage consacré à la position de la barre des tâches. Choisissez l’alignement au centre, à gauche ou à droite.

Le changement concerne la position horizontale des icônes dans la barre située en bas de l’écran.

Il ne permet pas de déplacer toute la barre verticalement sur le côté de la tablette, comme le proposent certains environnements de bureau.

Cette distinction est importante : One UI 9 personnalise l’alignement des raccourcis, pas l’emplacement général du dock sur l’écran.

Si le réglage n’apparaît pas sur votre appareil, cela peut simplement signifier que votre modèle ne bénéficie pas encore de la fonction.

Les utilisateurs des gestes et des trois boutons ne disposent pas des mêmes choix

Samsung a également tenu compte du système de navigation utilisé sur la tablette.

Avec la navigation par gestes, l’utilisateur peut choisir librement entre les trois alignements disponibles.

La situation change lorsque les boutons Android traditionnels sont activés.

Dans ce cas, One UI 9 adapte les positions proposées afin d’éviter que les raccourcis des applications ne se retrouvent au même endroit que les commandes Retour, Accueil et Applications récentes.

Le fonctionnement observé sur la Galaxy Tab S12 Ultra est le suivant :

Mode de navigation Positions disponibles Navigation par gestes Gauche, centre et droite Boutons de navigation à droite Gauche et centre Boutons de navigation à gauche Centre et droite

Cette organisation permet de conserver des commandes accessibles sans surcharger l’un des coins de l’écran.

Elle rend surtout le nouveau réglage cohérent avec les préférences de navigation des utilisateurs.

Samsung DeX récupère aussi une fonction supprimée avec One UI 8

La personnalisation de la barre des tâches n’est pas la seule découverte intéressante.

Les premiers utilisateurs de One UI 9 ont également identifié le retour d’une fonction attendue dans Samsung DeX, l’environnement de bureau de Samsung.

Lors du passage à One UI 8, Samsung avait modifié son système DeX en s’appuyant davantage sur les nouvelles capacités de bureau d’Android 16.

Cette transition avait entraîné la disparition de certains réglages présents dans les anciennes versions.

Parmi eux figurait la possibilité de masquer automatiquement la barre des tâches.

Avec One UI 9, cette option est de nouveau disponible sur la Galaxy Tab S12 Ultra testée.

Dans le mode DeX utilisé directement sur la tablette, le réglage permet de masquer la barre des tâches ainsi que la barre d’état.

Lorsqu’un écran externe est connecté, il permet de masquer la barre des tâches de l’environnement DeX affiché sur ce moniteur.

Cette évolution a été documentée par Android Authority le 13 octobre.

Un vrai avantage pour travailler sur des documents et utiliser plusieurs applications

Sur une tablette, chaque portion d’écran peut devenir importante lorsqu’on travaille avec plusieurs applications.

Dans Samsung DeX, la barre des tâches reste utile pour passer rapidement d’un programme à l’autre, mais elle occupe également une partie de l’espace disponible.

En permettant de la masquer, Samsung redonne davantage de place au contenu.

Cette possibilité peut être intéressante pour :

La rédaction de documents , avec davantage de lignes visibles à l’écran.

, avec davantage de lignes visibles à l’écran. La consultation de tableaux , lorsqu’on souhaite afficher plus de cellules.

, lorsqu’on souhaite afficher plus de cellules. Le dessin numérique , pour profiter d’une surface de travail moins encombrée.

, pour profiter d’une surface de travail moins encombrée. La navigation Internet , notamment avec plusieurs fenêtres ouvertes.

, notamment avec plusieurs fenêtres ouvertes. Le travail sur un moniteur externe, afin d’obtenir une interface plus discrète.

Le changement ne transforme pas complètement Samsung DeX, mais il apporte une liberté qui avait disparu pour une partie des utilisateurs.

Et contrairement aux réglages de position de la barre classique, cette seconde nouveauté concerne précisément le fonctionnement de l’environnement DeX.

La Galaxy Tab S12 Ultra profite déjà de ces nouveautés, mais les autres modèles doivent attendre

Les deux améliorations ont été observées sur une Galaxy Tab S12 Ultra exécutant la version stable de One UI 9.

La fonction de positionnement des raccourcis est également signalée comme présente sur la série Galaxy Tab S12.

En revanche, Samsung n’a pas encore publié de liste complète des anciennes tablettes qui bénéficieront exactement des mêmes options.

Les Galaxy Tab S11, Tab S10 et certaines générations précédentes peuvent recevoir des mises à jour majeures de One UI selon leur politique de support, mais cela ne garantit pas la présence de chaque fonctionnalité.

Le déploiement peut également varier selon les marchés et les versions logicielles.

Il serait donc prématuré d’affirmer que toutes les Galaxy Tab compatibles avec Android 17 disposent automatiquement de ces réglages.

Pour connaître les nouveautés générales de la mise à jour, il est possible de consulter notre dossier consacré à One UI 9, Android 17 et son déploiement en France.

Les Galaxy Z Fold pourront-ils eux aussi déplacer leurs raccourcis ?

Cette question intéresse naturellement les utilisateurs des smartphones pliables de Samsung.

Les Galaxy Z Fold utilisent également une barre des tâches qui facilite le lancement rapide des applications et le multitâche.

Pourtant, les premiers essais ne montrent pas encore l’arrivée du nouveau positionnement sur ces appareils.

La découverte concerne les tablettes de la gamme Galaxy Tab.

Samsung pourrait étendre ce réglage aux smartphones pliables dans une future mise à jour, mais aucune annonce officielle ne confirme cette possibilité.

Il faut donc distinguer la présence d’une barre des tâches sur un Galaxy Z Fold de la disponibilité de ces nouvelles options de personnalisation.

Pourquoi ce petit réglage peut faire une vraie différence sur une tablette de 14 pouces

Une Galaxy Tab Ultra possède un écran beaucoup plus grand que celui d’un smartphone traditionnel.

Cette surface est appréciable pour regarder des vidéos, dessiner ou travailler, mais elle rend aussi certaines commandes plus difficiles à atteindre.

Lorsque les raccourcis sont concentrés au centre, l’utilisateur qui tient sa tablette à deux mains doit parfois changer sa prise pour lancer une application.

Avec les icônes alignées à gauche ou à droite, il devient possible de rapprocher les actions les plus fréquentes de la main dominante.

Ce réglage pourrait notamment faciliter le passage entre un navigateur, une application de notes et une messagerie.

Il n’améliore pas directement les performances du processeur, l’autonomie ou la vitesse des applications.

Son intérêt est avant tout ergonomique : réduire les mouvements inutiles et laisser davantage de liberté à l’utilisateur.

C’est précisément le genre de détail qui peut rendre une interface plus agréable au quotidien, même sans changement spectaculaire de design.

La première étape consiste à vérifier la version logicielle installée.

Sur votre tablette Samsung, ouvrez :

Paramètres → Mise à jour logicielle → Téléchargement et installation.

Si une mise à jour est proposée, consultez son descriptif avant de procéder à l’installation.

Une fois One UI 9 installé, rendez-vous dans les paramètres de la barre des tâches pour rechercher les options de position.

Pour Samsung DeX, ouvrez les réglages consacrés à cet environnement afin de vérifier la présence de l’option permettant de masquer la barre des tâches.

L’absence de ces commandes ne signifie pas nécessairement que la mise à jour a échoué.

Il est possible que Samsung réserve temporairement certaines fonctions aux modèles les plus récents ou que leur déploiement soit progressif.

One UI 9 corrige deux limitations plutôt que de réinventer la tablette

Samsung multiplie les fonctions d’intelligence artificielle et les nouveautés visuelles dans ses dernières versions de One UI.

Mais les deux améliorations découvertes sur les Galaxy Tab montrent que les changements les plus utiles ne sont pas toujours les plus spectaculaires.

Pouvoir déplacer les raccourcis vers un bord de l’écran facilite l’utilisation d’une grande tablette à deux mains.

Retrouver la possibilité de masquer la barre des tâches dans Samsung DeX permet de mieux exploiter l’espace d’affichage.

Ces nouveautés restent modestes, mais elles répondent à des contraintes réelles rencontrées par les utilisateurs.

La principale inconnue concerne désormais leur disponibilité sur les Galaxy Tab plus anciennes.

Si Samsung les étend largement avec One UI 9, cette mise à jour pourrait rendre plusieurs générations de tablettes sensiblement plus agréables à utiliser, sans nécessiter l’achat d’un nouvel appareil.