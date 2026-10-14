Jeux PC : cette boutique promettait de les garder « pour toujours », mais vos achats pourraient devenir impossibles à récupérer dès 2027

Acheter un jeu vidéo en version numérique ne garantit pas toujours de pouvoir le télécharger indéfiniment. Les clients de Legacy Games viennent d’en avoir une démonstration particulièrement inquiétante. Cette boutique spécialisée dans les jeux PC a annoncé sa fermeture définitive, avec deux dates importantes : le 31 décembre 2026 pour l’arrêt des ventes et le 28 février 2027 pour les derniers téléchargements. Passé ce délai, les jeux déjà installés resteront jouables, mais ceux qui auront été supprimés ne pourront plus être récupérés depuis la plateforme. Une décision qui soulève une question essentielle : que possède-t-on réellement lorsqu’on achète un jeu dématérialisé ?

La décision a été confirmée directement par Legacy Games dans une foire aux questions officielle consacrée à sa fermeture.

Fondée en 1998, l’entreprise américaine s’est notamment spécialisée dans l’édition et la distribution de jeux vidéo occasionnels.

Son catalogue comprend des titres d’énigmes, des jeux d’objets cachés, des puzzles, des simulations et différentes collections de jeux PC vendus sous forme de packs.

La société a ouvert sa boutique numérique en 2020, avec un catalogue qui a progressivement dépassé les 1 000 jeux, selon les informations rapportées par Video Games Chronicle.

Mais cette activité touche désormais à sa fin.

Legacy Games prévoit de fermer son magasin en ligne le 31 décembre 2026. Les utilisateurs ne pourront plus y acheter de nouveaux jeux après cette date.

Ils bénéficieront ensuite de deux mois supplémentaires pour télécharger les titres déjà associés à leur compte.

Le 28 février 2027 marquera la fin de cette période de transition.

À partir du mois de mars, les serveurs et le site Internet seront désactivés. Il ne sera plus possible de télécharger une nouvelle copie d’un jeu acheté sur la plateforme.

Le détail qui dérange : les jeux étaient présentés comme accessibles pour toujours

L’annonce attire particulièrement l’attention à cause d’une promesse commerciale affichée sur le site de Legacy Games.

La boutique mettait en avant un slogan présentant ses jeux comme des achats que les clients pouvaient conserver définitivement.

Mais la fermeture révèle désormais une distinction importante entre conserver un jeu installé et pouvoir le télécharger à nouveau.

Legacy Games explique que les utilisateurs continueront à jouer aux titres qu’ils auront téléchargés et installés avant la date limite.

En revanche, un jeu supprimé après le 28 février 2027 ne pourra plus être récupéré par les moyens habituels proposés par l’entreprise.

La même difficulté se présentera en cas de changement d’ordinateur.

Un joueur qui achète un nouveau PC en 2028 ne pourra pas simplement se connecter à son ancien compte Legacy Games pour réinstaller l’ensemble de sa collection.

Cette limitation ne signifie donc pas que tous les jeux disparaîtront automatiquement des ordinateurs le jour de la fermeture.

Elle signifie que l’accès aux fichiers d’installation dépendra désormais de ce que chaque utilisateur aura conservé avant l’arrêt des serveurs.

La fermeture de Legacy Games se déroulera en plusieurs étapes.

Date Ce qui change 1er décembre 2026 Dernier jeu mensuel prévu pour certains membres du programme Hero Club. 31 décembre 2026 Fermeture de la boutique, fin des abonnements Hero Club, des récompenses et de l’activation des codes liés aux disques. 28 février 2027 Dernier jour pour télécharger et installer les jeux achetés. Fermeture des serveurs et du site ensuite.

Entre le 1er janvier et le 28 février 2027, le logiciel Legacy Games Launcher restera accessible, mais ses fonctions seront limitées.

Il servira essentiellement à télécharger, installer et lancer les jeux déjà achetés.

Les achats de nouveaux packs ne seront plus possibles.

Pour les joueurs possédant une bibliothèque importante, il est donc préférable de ne pas attendre les derniers jours de février pour récupérer leurs titres.

Même les jeux obtenus gratuitement avec Amazon sont concernés

Autre détail important : la fermeture ne concerne pas uniquement les clients ayant payé directement leurs jeux sur le site de Legacy Games.

L’entreprise distribuait également certains titres par l’intermédiaire d’offres promotionnelles associées à Amazon Luna, notamment des jeux offerts aux abonnés éligibles.

Les joueurs ayant récupéré ces titres devront eux aussi les télécharger et les installer avant le 28 février 2027.

Legacy Games précise que ces jeux suivront les mêmes règles que les achats classiques.

Il faut également s’assurer que les jeux ont bien été activés sur le compte avant la fin de l’année 2026.

Les utilisateurs qui possèdent des jeux Legacy Games obtenus grâce à des offres Amazon ont donc intérêt à consulter leur bibliothèque, même s’ils n’ont jamais acheté directement sur le site de l’éditeur.

Cette fermeture ne concerne pas l’ensemble du catalogue Amazon Luna ni les jeux vendus sur Steam ou Epic Games. Elle s’applique aux titres distribués par Legacy Games et dépendants de son système de téléchargement.

Attention aux jeux achetés sur disque avec un code d’activation

Legacy Games ne se limitait pas à la distribution numérique.

L’entreprise commercialisait également des collections de jeux sur supports physiques, notamment auprès de certains distributeurs américains comme Amazon et Walmart.

Ces produits pouvaient contenir un disque accompagné d’un code permettant de récupérer des jeux supplémentaires.

Avec la fermeture annoncée, ces codes ne pourront plus être utilisés après le 31 décembre 2026.

Un client possédant un ancien coffret encore emballé pourrait donc découvrir, au moment de son installation, que le code fourni ne fonctionne plus.

Legacy Games recommande d’activer tous les codes disponibles avant la fin de l’année, puis d’installer les jeux correspondants avant le 28 février.

La possession d’un disque physique ne garantit donc pas nécessairement l’accès à l’intégralité des jeux d’un pack lorsque certains contenus doivent être téléchargés séparément.

Les utilisateurs concernés disposent encore de plusieurs mois pour préparer leur bibliothèque.

La procédure recommandée par l’éditeur consiste à utiliser son logiciel officiel, Legacy Games Launcher.

Connectez-vous à votre compte Legacy Games. Ouvrez le lanceur officiel installé sur votre ordinateur. Consultez la liste des jeux associés à votre compte. Téléchargez et installez les titres que vous souhaitez conserver. Lancez chaque jeu pour vérifier qu’il fonctionne correctement. Conservez les informations utiles concernant vos achats et vos éventuels codes d’activation.

Si vous utilisez une offre Amazon donnant accès à des jeux Legacy Games, vérifiez également que les titres concernés ont bien été ajoutés à votre bibliothèque.

Pour éviter de perdre des données personnelles, il peut être utile de sauvegarder séparément les fichiers de sauvegarde des jeux lorsque leur emplacement est connu.

Mais il faut être prudent avec une idée souvent avancée : copier simplement un dossier d’installation sur un disque externe ne garantit pas qu’un jeu pourra fonctionner sur un nouvel ordinateur.

Certains titres nécessitent des composants supplémentaires, des entrées de registre ou des fichiers installés à d’autres emplacements de Windows.

L’éditeur ne garantit pas non plus une méthode générale de migration des jeux vers un futur PC après la fermeture du service.

Que se passera-t-il si votre ordinateur tombe en panne en 2027 ?

C’est probablement le scénario le plus problématique.

Imaginons qu’un joueur ait acheté une vingtaine de titres Legacy Games et qu’il les ait correctement installés avant la date limite.

Il pourra continuer à en profiter sur son ordinateur tant que les installations resteront fonctionnelles.

Mais si son SSD tombe en panne et qu’il doit réinstaller Windows, les fichiers des jeux risquent d’être perdus.

Sans accès aux serveurs de Legacy Games, il ne pourra plus les télécharger depuis son compte.

Le même problème peut se présenter lors du remplacement d’un ancien ordinateur par un modèle plus récent.

Dans les faits, la durée de vie de sa bibliothèque numérique devient alors étroitement liée à celle de son installation locale.

Cette situation montre pourquoi la possibilité de retélécharger des achats reste un élément essentiel de la conservation des jeux vidéo.

Steam, PlayStation et Xbox pourraient-ils faire la même chose ?

La fermeture de Legacy Games relance un débat qui concerne l’ensemble du secteur, même si les conséquences annoncées restent propres à cette plateforme.

Sur les grandes boutiques numériques, les joueurs achètent généralement des licences d’utilisation soumises à des conditions contractuelles.

Ces conditions ne sont pas nécessairement identiques d’un service à l’autre.

La disparition d’un jeu du catalogue d’une boutique ne signifie d’ailleurs pas automatiquement que les anciens acheteurs perdent la possibilité de le télécharger.

Sur Steam, par exemple, de nombreux titres retirés de la vente restent accessibles aux utilisateurs qui les possédaient déjà.

Il faut donc éviter d’affirmer que Steam, le PlayStation Store ou le Xbox Store préparent une fermeture comparable. Aucune annonce de ce type n’est liée à la décision de Legacy Games.

En revanche, l’affaire illustre une dépendance commune : lorsqu’un jeu nécessite un service distant pour être obtenu, activé ou utilisé, la pérennité de cet accès dépend en partie des décisions de l’exploitant.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la conservation des jeux vidéo numériques est devenue un sujet de discussion important parmi les joueurs.

Pourquoi cette fermeture risque de relancer le débat sur les achats dématérialisés

Les jeux numériques offrent plusieurs avantages : ils sont faciles à acheter, ne nécessitent pas de rangement physique et peuvent généralement être téléchargés directement sur un nouvel appareil.

Mais cet exemple rappelle que la disponibilité permanente des fichiers n’est pas toujours garantie.

Dans le cas de Legacy Games, les titres ne sont pas automatiquement supprimés après la fermeture. L’entreprise laisse plusieurs mois aux clients pour télécharger leurs achats et promet que les jeux installés resteront jouables.

Cette période de transition permet d’éviter une coupure immédiate.

Elle ne résout pourtant pas le problème de fond : un client qui perd son installation ne disposera plus du service officiel pour récupérer ses fichiers.

Le contraste est particulièrement frappant avec l’idée d’un jeu acheté une fois et conservé indéfiniment.

Pour les utilisateurs concernés, la priorité est simple : vérifier les achats, activer les codes avant le 31 décembre 2026 et installer les jeux avant le 28 février 2027.

Pour les autres joueurs, cette fermeture pose une question plus générale : lorsqu’une boutique promet qu’un jeu vous appartient pour toujours, devrait-elle aussi garantir que vous pourrez le réinstaller sur votre prochain ordinateur ?