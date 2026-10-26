Les profils Apple TV préparés dans iOS 27.2 peuvent séparer les usages familiaux sur iPhone. Leur rôle reste distinct du contrôle parental d’iOS.

iOS 27.2 prépare des profils Apple TV sur iPhone : ce que cela change quand on prête son téléphone

Une séance de dessin animé sur votre iPhone ne devrait pas réorganiser toutes vos recommandations de séries. Les profils de l’application Apple TV préparés dans iOS 27.2 doivent permettre de choisir qui regarde et d’adapter le contenu affiché. Pour les familles, l’intérêt est de séparer les usages à l’intérieur de l’application, sans créer une deuxième session complète d’iOS.

Cette fonction est décrite dans le compte rendu des essais publié par 9to5Mac. Il s’agit ici d’expliquer son usage avant la diffusion publique de la mise à jour, et non d’annoncer une nouveauté apparue le 25 octobre.

Choisir qui regarde sans mélanger toutes les recommandations

Selon le média, le premier lancement de l’application dans iOS 27.2 affiche un écran de sélection du profil. L’utilisateur peut aussi désactiver l’apparition systématique de cet écran. Ce détail répond à deux usages : un iPhone presque toujours utilisé par son propriétaire et un appareil régulièrement prêté pour regarder une vidéo.

Le bénéfice est facile à comprendre dans une famille. Un adulte peut suivre une série pour lui, tandis qu’un enfant consulte un autre catalogue de recommandations. Séparer ces usages évite qu’une séance occasionnelle transforme toute la page d’accueil en propositions sans rapport avec les habitudes du propriétaire.

9to5Mac indique également qu’un profil enfant restreint les séries et films proposés par Apple à des contenus adaptés à l’âge concerné. Cette présentation mérite d’être distinguée d’une interdiction globale d’utiliser le téléphone : un profil Apple TV organise l’expérience dans l’application, pas l’ensemble des accès de l’iPhone.

Un profil de visionnage n’est pas une session séparée d’iOS

Le changement ne crée pas un deuxième bureau complet pour l’enfant. Il ne faut pas en déduire que Photos, Messages, Safari ou les autres applications deviennent automatiquement inaccessibles dès qu’un profil Apple TV est choisi. La sélection du spectateur et le verrouillage d’un appareil répondent à des besoins différents.

Avant de prêter le téléphone, il reste donc nécessaire de réfléchir au périmètre autorisé : uniquement un programme dans Apple TV, ou une utilisation plus large ? Les réglages parentaux du système doivent être examinés séparément. Présenter les profils comme une protection générale de toutes les données du smartphone donnerait un faux sentiment de sécurité.

L’écran de sélection pourra rester visible sur un iPhone partagé

Apple référence la Release Candidate d’iOS 27.2 depuis le 19 octobre. L’existence de cette version ne suffit pas à établir le jour de diffusion finale, ni l’identité de chaque écran dans toutes les langues. Les captures et observations issues de la bêta devront être confrontées au logiciel réellement proposé aux utilisateurs français.

Au moment de configurer la fonction, les points utiles seront le profil sélectionné au démarrage, la pertinence du contenu affiché pour l’enfant et la possibilité de retrouver rapidement son propre espace de visionnage. L’écran de sélection mérite de rester visible si plusieurs personnes utilisent souvent l’application ; pour un usage strictement individuel, son apparition répétée apporte moins de valeur.