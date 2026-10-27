iOS 27.2 est disponible : les nouveautés utiles en France et la limite de Siri AI

La prochaine grande mise à jour de l’iPhone sort de sa phase de test. Apple distribue iOS 27.2, selon les annonces publiées ce 26 octobre par plusieurs médias spécialisés, dont 9to5Mac qui reproduit les notes de version. Photos, Podcasts, Messages et Apple TV évoluent, tandis que l’iPhone Duo reçoit la compatibilité avec un Apple Pencil bien précis.

Pour les lecteurs français, une annonce demande toutefois une lecture attentive : Siri AI ajoute le français à ses langues, mais reste indisponible dans l’Union européenne. Changer la langue de l’assistant ne suffit donc pas à débloquer les nouvelles fonctions depuis la France.

Podcasts et Apple TV séparent mieux les usages

L’application Podcasts distingue désormais les nouveaux épisodes des contenus déjà commencés. Les rubriques New Episodes et Continue Playing occupent deux espaces séparés sur l’accueil. Le bénéfice est simple : retrouver un épisode laissé en cours sans le chercher parmi les nouveautés de tous ses abonnements.

Apple TV ajoute pour sa part des profils simples sur iPhone. Ils permettent aux membres d’un même foyer de conserver des recommandations et des historiques correspondant à leurs goûts. Le changement concerne l’application et son organisation ; il ne transforme pas à lui seul les conditions d’abonnement du service.

Apple Music adopte également une nouvelle identité visuelle, avec une icône noire et blanche et des changements de couleurs dans l’application et ses widgets. C’est la modification qui se verra le plus vite sur l’écran d’accueil, même pour les personnes qui n’utilisent aucune fonction d’IA.

Photos permet de corriger les échanges dans les albums partagés

Les notes publiées avec iOS 27.2 mentionnent la modification des légendes et commentaires dans les albums partagés. Elles ajoutent aussi des fonctions destinées à éviter les photos en double et un rappel avant l’expiration d’un album partagé temporaire, afin que les participants puissent conserver les images importantes.

L’application Photos et Image Playground prennent par ailleurs en charge le filigranage SynthID pour aider à identifier certaines images générées ou modifiées avec des outils génératifs. Cette compatibilité ne doit pas être lue comme un détecteur universel capable de déterminer avec certitude l’origine de toute photographie trouvée en ligne.

Messages reçoit des suggestions d’actions liées au contexte des échanges, par exemple la création d’un rendez-vous à partir d’une discussion sur un dîner. Les possibilités effectivement affichées peuvent dépendre des conditions applicables aux fonctions intelligentes : cette liste ne promet pas toutes les suggestions à tous les iPhone français.

L’iPhone Duo accepte l’Apple Pencil USB-C, pas le Pencil Pro

Le pliable d’Apple gagne la prise en charge de l’Apple Pencil USB-C. La compatibilité vise ce modèle précis : le Pencil Pro et les autres générations ne deviennent pas compatibles par extension.

Menow avait détaillé cette restriction matérielle dans la version RC. La nouvelle étape concerne la distribution publique d’iOS 27.2, après la Release Candidate du 19 octobre. Un stylet déjà possédé peut donc rester inutilisable s’il ne s’agit pas de la bonne référence.

Siri AI ajoute le français, tout en restant indisponible dans l’Union européenne

Les notes associent Siri AI aux iPhone 16 et modèles ultérieurs, ainsi qu’aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Elles évoquent une mémoire des conversations, davantage de sources personnelles et une sélection plus fine du texte des réponses. Le français rejoint le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol parmi les langues supplémentaires.

La même documentation exclut pourtant explicitement l’Union européenne et la Chine continentale. La langue, le modèle et le pays sont donc trois conditions distinctes. Un iPhone techniquement compatible et réglé en français ne bénéficie pas automatiquement de cet assistant en France.

Autre absence à connaître : la nouvelle application Santé n’est pas incluse. Apparue pendant les tests, sa refonte a été retirée avant cette sortie.

La mise à jour se recherche dans Réglages, Général, Mise à jour logicielle. Lors de notre vérification, les pages générales d’assistance Apple consultées n’avaient pas encore intégré toutes les annonces du soir : le numéro effectivement proposé par l’iPhone reste le repère à vérifier avant de lancer l’installation.