POCO X8s : un écran de 6,35 pouces et un vrai zoom dans un smartphone de 187 g

Un petit smartphone ne doit pas forcément renoncer au zoom. La fiche officielle mondiale du POCO X8s confirme un écran de 6,35 pouces, un poids de 187 g et un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un grossissement optique de 2,5×. La batterie atteint 6 330 mAh, avec une recharge annoncée jusqu’à 100 W.

Ces informations donnent enfin une consistance au modèle dont Menow avait suivi les certifications. La fiche technique est vérifiable chez Xiaomi ; le tarif et la disponibilité commerciale en France restent, eux, à établir.

Un format de 71,8 mm de large, sans batterie miniature

Le fabricant annonce une largeur de 71,8 mm et une épaisseur de 8,06 mm, hors relief de la caméra. Ces mesures sont plus parlantes que le seul mot « compact » : elles décrivent l’encombrement réel, sans garantir que toutes les mains utiliseront facilement le téléphone d’un seul pouce.

La batterie silicium-carbone affiche une capacité typique de 6 330 mAh. Xiaomi revendique plus de 24 heures de lecture vidéo et au moins 80 % de capacité conservée après 1 600 cycles dans ses essais internes. Ce sont des conditions de laboratoire, pas une autonomie mesurée par Menow ni une promesse de durée identique en navigation 5G.

Le téléphone peut aussi fournir jusqu’à 22,5 W à un autre appareil en recharge filaire inversée. Cette fonction donne à la batterie un second usage : dépanner un accessoire compatible. Elle consomme naturellement une partie de la réserve du smartphone.

Le troisième capteur sert à zoomer

Le bloc arrière associe un capteur principal Light Fusion 800 de 50 mégapixels, avec stabilisation optique, un téléobjectif de même définition et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, Xiaomi indique 20 mégapixels.

Le téléobjectif correspond à une focale équivalente de 57 mm et un zoom optique de 2,5×. Le modèle ne se contente donc pas d’un recadrage présenté comme une caméra supplémentaire. Cette focale peut servir à cadrer un sujet plus serré sans avancer, notamment pour les portraits.

La définition ne suffit cependant pas à prédire la qualité finale. L’ouverture, le traitement, les mouvements du sujet et la lumière comptent aussi. À ce stade, la fiche permet de vérifier le type de matériel installé, pas de départager ses photos avec celles d’un concurrent sans les avoir comparées.

Les 100 W passent aussi par le standard PPS

La page officielle du POCO X8s mentionne explicitement la recharge avec des adaptateurs PPS compatibles jusqu’à 100 W. L’intérêt est de ne pas regarder uniquement le logo commercial HyperCharge : le protocole pris en charge par le chargeur compte également.

La puissance maximale ne constitue pas une vitesse constante pendant toute la charge. La température, le niveau de batterie et l’adaptateur influencent le résultat. Le fabricant invite aussi à vérifier localement si un bloc secteur accompagne le téléphone ; aucune présence dans une boîte française ne peut être déduite de la seule page mondiale.

Un écran adaptatif, mais pas un modèle vendu comme un flagship Ultra

L’affichage AMOLED de 6,35 pouces propose une définition de 2 656 × 1 220 pixels et une fréquence adaptative annoncée de 1 à 120 Hz selon les usages. Le Snapdragon 7 Gen 4 assure la partie calcul. La liste comprend également des haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreintes ultrasonique et une certification IP68 dans les conditions décrites par le constructeur.

La documentation renvoie encore à HyperOS 3. Il serait donc prématuré de présenter ce lancement comme celui d’un appareil livré sous HyperOS 4. Par rapport à la certification précédemment détaillée sur Menow, l’apport est désormais matériel : dimensions, caméra et recharge sont documentées. Pour un acheteur français, le dernier élément décisif manque encore : l’offre réellement commercialisée ici.