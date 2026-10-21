Galaxy A57 : Samsung indique quoi faire si l’écran clignote en vert à l’allumage

L’écran de votre Galaxy A57 5G émet brièvement un flash vert lorsque vous l’allumez ? Samsung documente ce symptôme dans son assistance et recommande d’abord de mettre à jour le logiciel du téléphone. Ce cas ne doit pas être confondu avec une ligne verte permanente ou des pixels endommagés : la manifestation décrite est un…

L’écran de votre Galaxy A57 5G émet brièvement un flash vert lorsque vous l’allumez ? Samsung documente ce symptôme dans son assistance et recommande d’abord de mettre à jour le logiciel du téléphone. Ce cas ne doit pas être confondu avec une ligne verte permanente ou des pixels endommagés : la manifestation décrite est un clignotement au réveil de l’écran.

La première réponse de Samsung est une mise à jour

La fiche consacrée au Galaxy A57 indique que l’installation du dernier logiciel peut résoudre ce comportement. Elle ne donne ni le numéro du correctif initial, ni une liste exhaustive de variantes touchées. Sa date de publication d’origine n’est pas affichée : c’est un guide de dépannage, pas une nouvelle alerte sur une panne massive.

Pour rechercher le logiciel, ouvrez les paramètres, puis la rubrique de mise à jour et la commande de téléchargement et d’installation. Le téléphone doit disposer d’une connexion et d’assez d’espace pour terminer l’opération. La fiche Samsung rappelle aussi les conditions de charge et les différences possibles selon l’opérateur.

Une sauvegarde des données importantes est une bonne précaution avant une intervention logicielle. Vérifiez que la mise à jour est réellement terminée, avec le redémarrage demandé, plutôt que de vous arrêter au seul téléchargement du fichier.

Si le flash vert persiste, documentez le réveil de l’écran

Samsung propose également de redémarrer le téléphone. L’objectif est de vérifier le comportement après un démarrage propre, en utilisant les commandes normales de l’appareil. Aucun réglage de développement ou logiciel de réparation tiers n’est nécessaire pour suivre cette première démarche.

Notez ce que vous observez : le flash apparaît-il uniquement à l’allumage, à chaque fois, ou dans une application ? Depuis quelle mise à jour ? Une vidéo prise avec un autre appareil peut aider à montrer un phénomène trop bref pour une capture d’écran. Ces éléments seront utiles si l’assistance doit poursuivre le diagnostic.

La version française doit être identifiée séparément

La page consultée appartient à l’assistance américaine. Elle identifie le modèle et le symptôme, mais ne permet pas de garantir qu’un firmware français donné contient déjà la même correction. Si le téléphone indique être à jour et que le défaut persiste, transmettez sa référence exacte et son numéro de version au support local.

Si le flash apparaît avec des réglages précis, indiquez-les au support au lieu de les changer tous ensemble. La luminosité, la fonction d’affichage permanent ou la manière de réveiller l’écran peuvent aider à décrire le contexte, sans être pour autant la cause démontrée. Le but est de rendre le défaut identifiable, pas de multiplier des manipulations sans lien établi.

Une ligne verte constante ou une tache ne correspond pas au même symptôme. Décrivez d’abord ce que fait l’écran de votre A57 : le guide de Samsung répond à un flash bref à l’allumage, pas à tous les défauts d’affichage.