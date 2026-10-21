Des produits volés lors des récents pillages se retrouvent sur des plateformes de vente en France, affirme le gouvernement. Réunies le 19 octobre, celles-ci ont promis des contrôles renforcés et un premier bilan sous 48 heures. Pour les acheteurs de smartphones d’occasion, l’origine d’une bonne affaire mérite plus que jamais d’être vérifiée.

Produits volés revendus en ligne : les plateformes sommées de renforcer leurs contrôles

Des produits volés lors des récents pillages se retrouvent sur des plateformes de vente en France, affirme le gouvernement. Réunies le 19 octobre, celles-ci ont promis des contrôles renforcés et un premier bilan sous 48 heures. Pour les acheteurs de smartphones d’occasion, l’origine d’une bonne affaire mérite plus que jamais d’être vérifiée.

Le communiqué de Bercy du 20 octobre annonce aussi l’activation de la cellule VigE-commerce. La surveillance vise les offres de vente et les demandes d’achat.

Prix anormaux, lots neufs et antivols dans le viseur

Les indices à détecter sont précis : prix anormalement bas, lots neufs, antivols ou mention d’un vol. Les plateformes doivent également partager les données utiles aux enquêteurs. Bercy ne chiffre pas le nombre de smartphones concernés.

Le délai annoncé concerne un bilan des retraits, des mesures et des signalements. Aucune disparition de toutes les annonces suspectes sous 48 heures n’est promise.

Pour l’acheteur d’un téléphone d’occasion, le risque dépasse la perte d’argent. Service Public rappelle que détenir ou acheter un objet en sachant qu’il a été volé peut constituer un recel de vol. Le site donne précisément l’exemple d’un téléphone portable acheté en connaissance de son origine frauduleuse.

La bonne foi compte. Une personne qui pense acheter un bien appartenant réellement au vendeur ne se trouve pas dans la même situation qu’un acheteur informé du vol. Cette bonne foi est examinée pendant l’enquête ou le procès ; un prix faible, à lui seul, ne permet donc pas de déclarer quelqu’un coupable.

Le recel simple est passible de cinq ans de prison et de 375 000 euros d’amende. L’infraction ne suppose pas d’avoir participé au vol initial : elle peut aussi concerner celui qui garde le butin, le transmet ou bénéficie de sa vente en connaissant son origine. Un intermédiaire n’est donc pas automatiquement à l’abri parce qu’il n’a rien dérobé lui-même.