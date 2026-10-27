Apple publie iOS 26.7.2 pour les iPhone qui ne sont pas passés à iOS 27

Vous n’avez pas installé iOS 27 ? Apple publie aussi une mise à jour pour la branche précédente. iOS 26.7.2, annoncé ce 26 octobre, apporte des correctifs de sécurité aux iPhone qui restent sous iOS 26, sans leur ajouter les nouveautés de la génération suivante.

Cette sortie accompagne celle d’iOS 27.2. Le choix d’un numéro n’est donc pas anodin : une mise à jour de maintenance et un changement de génération du système ne correspondent pas à la même installation.

Un paquet de sécurité, sans nouvelles fonctions annoncées

9to5Mac rapporte la disponibilité d’iOS 26.7.2 et reproduit une note très courte : la version fournit des correctifs de sécurité pour l’iPhone. Aucune nouvelle fonction n’y est détaillée.

Le bulletin précis des vulnérabilités n’était pas encore disponible dans les documents consultés au moment de cette vérification. Il n’est donc pas possible d’attribuer à cette version un nombre de failles corrigées, une attaque particulière ou la résolution d’un problème d’autonomie.

L’absence de changement visible ne rend pas pour autant la mise à jour équivalente à une modification cosmétique. La maintenance de sécurité peut toucher des composants dont on ne voit pas directement le fonctionnement. Pour connaître les composants concernés ici, il faut le bulletin de cette version, plutôt que celui d’une mise à jour antérieure.

Dans Réglages, ouvrez Général, puis Mise à jour logicielle. Vérifiez le numéro du téléchargement proposé avant de lancer l’installation. Si votre objectif est de rester sur la branche 26, recherchez bien 26.7.2 et ne confondez pas cette proposition avec une invitation à passer à iOS 27.

La présence d’un paquet dépend de l’appareil et de son état logiciel. La publication consultée ne fournit pas une liste complète permettant de promettre cette option à tous les modèles ; elle ne constitue pas non plus une garantie sur la durée future du support d’iOS 26.

Pour l’instant, l’information à retenir est ciblée : Apple maintient une révision de sécurité pour les utilisateurs encore sous iOS 26. Les fonctionnalités présentées avec iOS 27.2 appartiennent à un autre téléchargement.