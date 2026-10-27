Snapseed prépare six modes de pose longue pour photographier autrement

Photographier une cascade avec une eau lissée ou des phares qui dessinent des lignes dans la nuit pourrait devenir plus simple dans Snapseed. Six modes de pose longue apparaissent dans le code de la version 4.1.12, selon une analyse publiée ce 26 octobre par Android Authority et AssembleDebug.

Ces références concernent la prise de vue. Elles ne décrivent pas seulement un nouvel effet à appliquer à une photo déjà enregistrée. Aucun résultat produit par ces modes n’est toutefois montré, et leur lancement public n’est pas annoncé.

Des durées de 1,2 à 6 secondes selon l’effet

L’examen de l’application fait apparaître six intitulés associés à des durées différentes. Le mode Night est lié à 1,2 seconde, Live Photo à 1,5 seconde et Motion freeze à 2 secondes. Silky water correspond à 3 secondes, Extended silk à 5 secondes et Light trails à 6 secondes.

Les noms donnent une idée des usages envisagés : lisser le mouvement de l’eau, enregistrer des traînées lumineuses ou travailler une scène nocturne. Ils ne suffisent pas à confirmer le rendu final, notamment pour Live Photo et Motion freeze, dont le mécanisme précis reste inconnu.

Un message de progression demande aussi de rester immobile pendant le traitement. Une option permettant de désactiver la pose longue est mentionnée. L’ensemble suggère des réglages destinés à guider la capture plutôt qu’à demander à l’utilisateur de choisir seul chaque paramètre.

Une pose longue transforme les déplacements en traces lumineuses

En photographie, une exposition prolongée enregistre ce qui se passe pendant une durée plus importante. Un élément fixe peut rester net si l’appareil est stable, tandis qu’un déplacement se traduit par du flou ou une trace. C’est ce principe qui permet de transformer des phares en lignes lumineuses ou de rendre une eau agitée plus douce à l’image.

Sur un smartphone, plusieurs techniques de capture et d’assemblage peuvent produire des effets voisins. L’analyse ne permet pas de déterminer celle que retiendra Snapseed pour chacun de ces modes. Il serait donc prématuré d’affirmer qu’ils correspondent tous à une unique exposition matérielle de la durée affichée.

Ni calendrier français, ni liste complète des appareils et plateformes concernés ne sont établis. La découverte documente six réglages en préparation : elle ne permet pas encore de conseiller une installation dans l’espoir de les retrouver immédiatement dans l’application.