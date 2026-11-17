À l’APEC CEO Summit du 17 novembre, Lei Jun a été photographié avec un téléphone blanc à la main. Le cliché, diffusé sur Weibo par Referline, montre un bloc photo noir et carré et aucun écran arrière identifiable. L’appareil est présenté comme un possible Xiaomi 18 standard. Xiaomi n’a pas confirmé son identité. Si l’attribution est correcte, ce serait la différence la plus visible avec les Xiaomi 18 Pro et Pro Max lancés en France.

Lei Jun à l’APEC CEO Summit. Photo diffusée par Referline sur Weibo et relayée par Gizmochina.

Ce que la vraie photo permet de voir

Sur le cliché large, le téléphone est tenu de biais. On distingue le contraste entre la coque blanche et le bloc sombre dans l’angle supérieur. Aucun affichage comparable à celui des Pro n’apparaît sur cette vue. Un agrandissement retravaillé par IA circule également. Il peut donner l’impression de mieux voir les cercles du bloc photo, mais il peut reconstituer des contours absents du fichier d’origine. Pour juger du dessin du téléphone, c’est la photo de Lei Jun qui fait foi.

Pourquoi l’écran arrière ferait une vraie différence

Sur les Xiaomi 18 Pro et Pro Max présentés pour la France, cet écran sert notamment de retour pour cadrer un selfie avec les appareils photo arrière. Xiaomi a aussi montré des indications de navigation et des commandes musicales. Si le Xiaomi 18 standard s’en passe, un acheteur qui hésite entre les deux gammes pourra se poser une question concrète : utilise-t-il assez souvent ces fonctions pour leur donner du poids dans son choix ? Le cliché n’apporte aucun élément sur l’autonomie ou l’épaisseur du téléphone.

Les caractéristiques qui circulent encore à l’état de fuite

Le récit de l’apparition à l’APEC évoque une dalle plate d’environ 6,4 pouces, une batterie de 7 200 mAh et une recharge filaire de 100 W. Ces données viennent d’informations distinctes de la photo. Celle-ci ne permet ni de les corroborer, ni de connaître le poids, l’autonomie réelle ou les différences entre les variantes chinoises et européennes.

Une présentation du modèle standard en Chine est évoquée pour décembre. La date française, les tarifs et les configurations commercialisées restent inconnus. Les prix annoncés pour les Pro en France concernent leur propre lancement.