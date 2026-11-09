Xiaomi donne rendez-vous à Paris le 17 novembre à 14 heures pour sa série 18 Pro. La date est fixée, mais les tarifs et le début des ventes françaises restent à préciser.

Xiaomi 18 Pro et Pro Max : leur présentation mondiale aura lieu à Paris le 17 novembre

Les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max seront présentés à Paris le 17 novembre à 14 heures. Xiaomi précise ce 9 novembre le rendez-vous mondial de sa nouvelle série. Pour les lecteurs français, l’horaire annoncé en GMT+1 correspond directement à l’heure de Paris : aucune conversion n’est nécessaire.

La marque avait déjà confirmé une arrivée internationale en novembre. Elle donne désormais un jour, une heure et une ville. Ce n’est pas encore une date de livraison : les prix français, les configurations proposées et le début des ventes restent des informations distinctes de la présentation.

Un rendez-vous précis remplace la simple fenêtre de novembre

Dans sa communication mondiale, Xiaomi annonce deux formats pour la série 18 Pro, met en avant l’écran arrière et invite à suivre son événement parisien. Sa filiale japonaise mentionne également l’annonce mondiale du 17 novembre dans un communiqué officiel publié le 9 novembre, consacré à un événement de découverte organisé ensuite au Japon.

L’annonce parisienne est aussi rapportée ce jour par REVU, qui reproduit le message de Xiaomi. Le rendez-vous indiqué est bien le 17 novembre à 14 heures, heure française.

Le changement est important par rapport à notre précédent point sur le lancement mondial. Le 2 novembre, Xiaomi annonçait le mois sans détailler le jour. Il n’est donc plus nécessaire de déduire une date à partir des indices glissés dans les publications promotionnelles.

Annonce de Xiaomi : rendez-vous à Paris le 17 novembre. Voir la publication originale.

Pourquoi Xiaomi insiste sur le dos du téléphone

Le message de lancement met particulièrement en avant le petit écran arrière. L’intérêt le plus facile à comprendre concerne la photographie : voir son cadrage sur ce second affichage peut permettre de se placer devant les appareils photo arrière, plutôt que de dépendre uniquement de la caméra située côté écran principal.

Cette possibilité ne garantit pas de meilleures photos dans toutes les situations. Le résultat dépend encore de l’éclairage, du cadrage, du mouvement et du traitement appliqué. En revanche, elle change la manière de préparer une prise de vue : la personne photographiée peut disposer d’un retour visuel.

Xiaomi associe cette annonce au système photo Leica à deux capteurs de 200 mégapixels. Il faudra conserver une distinction simple : le nombre de pixels ne suffit pas à classer la qualité d’un appareil photo. La mise au point, les optiques et le comportement dans différentes conditions compteront aussi dans une comparaison utile.

Ce que la présentation devra encore préciser pour la France

Paris accueille l’événement, mais ce seul choix ne permet pas de remplir toutes les cases d’une offre commerciale française. Trois réponses seront particulièrement importantes pour les futurs acheteurs :

La configuration exacte : capacité de stockage, référence du modèle et caractéristiques de la variante vendue localement.

capacité de stockage, référence du modèle et caractéristiques de la variante vendue localement. Le prix réellement annoncé : un tarif officiel français ne se confond pas avec une première fiche de revendeur étranger.

un tarif officiel français ne se confond pas avec une première fiche de revendeur étranger. Le calendrier commercial : présentation, précommande et disponibilité peuvent correspondre à des dates différentes.

La batterie fait partie des caractéristiques à regarder de près. Menow a déjà détaillé les capacités différentes évoquées pour les versions internationales. L’événement doit permettre de vérifier quelles valeurs Xiaomi retiendra effectivement pour les modèles concernés, plutôt que de recopier automatiquement la fiche chinoise.

Le Xiaomi 18 standard ne doit pas être ajouté à l’annonce

Le rendez-vous porte sur la série Xiaomi 18 Pro, avec les Pro et Pro Max. Il n’autorise pas à annoncer une présentation du Xiaomi 18 standard le même jour. Une référence de certification ou une rumeur concernant ce dernier reste un dossier séparé.

Pour préparer une comparaison ou un achat, le repère concret est donc fixé : mardi 17 novembre à 14 heures. Le jour venu, les éléments les plus utiles seront les caractéristiques locales et les conditions de vente, bien plus qu’une nouvelle lecture des seules fiches chinoises.