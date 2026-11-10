Xiaomi 18 Pro : l’écran arrière ne servira pas seulement à réussir vos selfies

Notifications, musique et navigation : une présentation relayée sur Xiaomi Community détaille les usages de l’écran arrière. Les applications et fonctions proposées en France restent à préciser.

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max auront autre chose à montrer au dos qu’un aperçu pour les selfies. Une présentation relayée ce 10 novembre sur Xiaomi Community détaille plusieurs usages de leur écran arrière : consulter des notifications, suivre des informations de navigation ou contrôler la musique, sans repasser systématiquement par la face avant.

Ce second affichage peut donc avoir un intérêt même lorsque l’appareil photo reste fermé. Il faudra toutefois vérifier les applications et les fonctions réellement proposées sur les versions vendues en France : la démonstration ne fournit pas de liste complète de compatibilité.

Voir une information sans retourner le téléphone

Le message publié par Paddyman dans la rubrique Xiaomi News de Xiaomi Community reprend une présentation attribuée au compte officiel Xiaomi sur X. Il montre les appels entrants, les e-mails et les notifications parmi les éléments que le petit écran peut afficher. Ce message communautaire relaie la communication de la marque ; il ne constitue pas, à lui seul, une documentation technique complète.

L’usage est facile à comprendre lorsqu’un téléphone est posé face contre la table : une information peut rester visible du côté des appareils photo. Cela ne signifie pas que l’intégralité d’un e-mail pourra être lue, ni qu’une réponse sera possible depuis chaque notification. Ces possibilités ne sont pas établies par la présentation.

L’intérêt dépendra aussi du réglage choisi. Afficher un signal d’appel et exposer le contenu d’un message ne répondent pas au même besoin. Avant d’en faire un écran de consultation permanent, il sera utile de regarder ce que la version installée permet effectivement de montrer.

Navigation et musique : un second endroit pour suivre ce qui se passe

La présentation cite également la navigation, les commandes musicales et les activités en direct. L’idée consiste à garder une information actualisée sur le petit écran, plutôt qu’à réserver celui-ci à une image fixe ou à une animation.

Ce sont des usages différents du retour vidéo déjà observé lors des premières prises en main. Pour se filmer, l’écran aide à contrôler son cadrage devant les objectifs arrière. Pour la musique ou la navigation, il sert surtout de surface de consultation et de commande.

La réserve importante concerne les services. La démonstration ne prouve pas que toutes les applications musicales ou tous les GPS fonctionneront de la même manière. Elle ne permet notamment pas d’annoncer une intégration de Google Maps ou de Spotify tant que Xiaomi n’en précise pas les conditions.

La personnalisation reste, mais elle n’est plus le seul argument

Xiaomi met aussi en avant la possibilité d’épingler du texte, des images et des autocollants en un appui. C’est la partie décorative et personnelle de cet écran. Elle complète les informations pratiques au lieu de les remplacer.

Il reste à connaître les limites de chaque fonction : les contenus acceptés, les commandes disponibles, les réglages de notifications et les éventuelles différences entre les deux modèles. Les visuels de démonstration donnent une idée des usages ; ils ne constituent pas un essai de leur fonctionnement au quotidien.

La présentation mondiale à Paris est fixée au 17 novembre à 14 heures. Ce rendez-vous devra préciser les versions locales et leurs conditions de vente. D’ici là, le fait nouveau est concret : Xiaomi présente son écran arrière comme une interface de consultation, et pas uniquement comme un viseur pour se photographier.