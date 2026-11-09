Les premières impressions de DPReview mettent en avant le cadrage vidéo depuis l’écran arrière des Xiaomi 18 Pro. La qualité photo attend encore un véritable verdict.

Xiaomi 18 Pro : son écran arrière change la façon de se filmer, les premiers retours le montrent

Se filmer avec les caméras arrière sans deviner son cadrage : c’est l’usage qui ressort des premières impressions de DPReview sur les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max. Le petit écran placé au dos ne sert pas seulement à consulter une information lorsque le téléphone est retourné. Il peut aussi montrer à la personne filmée ce qui entre réellement dans l’image.

Ce retour publié le 9 novembre est celui d’Abby Ferguson, qui a pris les appareils en main avant leur présentation mondiale. Il porte sur leur utilisation ; la journaliste ne livre pas encore de verdict définitif sur la qualité des photos.

Le changement se voit surtout quand vous êtes seul devant la caméra

Dans ses premières impressions, Abby Ferguson explique l’intérêt de pouvoir enregistrer avec les caméras arrière tout en gardant un aperçu du cadre. Elle relève également des commandes photo sur ce second affichage, qui évitent de repasser systématiquement par la face avant.

Pour comprendre l’avantage, imaginez un téléphone posé sur un support pour enregistrer une présentation. Lorsque l’écran principal regarde dans la direction opposée, vérifier sa place oblige habituellement à tourner l’appareil ou à lancer un essai. Un retour visible du côté des objectifs permet de repérer plus directement un visage coupé ou une position trop proche du bord.

Il faut cependant distinguer se voir et contrôler la qualité du résultat. Un petit écran aide à composer l’image ; il ne remplace pas la lecture du fichier enregistré pour juger les détails, la netteté ou le son.

Le mode 200 mégapixels ne s’impose pas à chaque photo

La prise en main relève un raccourci vers le mode 200 mégapixels dans l’application photo. Les appareils ne photographient pas à cette définition par défaut. Les deux modèles associent un appareil principal et un téléobjectif de 200 mégapixels à un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Ce raccourci rend un choix plus accessible, sans répondre à sa place à la question de l’usage. La définition indique combien de pixels composent l’image ; elle ne mesure ni le bougé du sujet ni la justesse de la mise au point. Avant de privilégier le chiffre le plus élevé, regardez ce que vous voulez conserver : une scène prise rapidement, un document ou une image destinée à être recadrée.

Une première impression utile, pas encore un classement photo

DPReview réserve son jugement sur la qualité d’image à des essais plus approfondis. Il serait donc prématuré d’en déduire que les Xiaomi dépassent tous leurs concurrents. L’apport concret de cette prise en main concerne d’abord l’ergonomie : ce que l’on peut vérifier et régler quand on se trouve devant les objectifs arrière.

La présentation mondiale parisienne du 17 novembre reste une autre étape. Les prix français et les conditions commerciales devront être distingués de ces premières impressions. Pour un achat, le bon complément sera un essai sur les versions vendues localement, avec des images comparables et les paramètres de prise de vue.