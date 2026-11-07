Xbox : plus de 30 jeux arrivent la semaine prochaine, voici les sorties à surveiller

Shrek 2 Remastered, Football Manager 27 Console, Warhammer Survivors… La semaine du 9 au 13 novembre 2026 s’annonce chargée sur Xbox. Plus de trente jeux figurent au calendrier, avec aussi bien des aventures à partager que de la gestion, de la stratégie et de l’horreur. Six titres sont par ailleurs annoncés dans le Game Pass sur cette période. Mais une sortie sur Xbox ne signifie pas automatiquement une arrivée dans l’abonnement.

Pour choisir sans parcourir des dizaines de fiches, voici les rendez-vous les plus intéressants, le calendrier jour par jour et les formules Game Pass concernées. Les dates correspondent aux annonces disponibles au 7 novembre ; elles peuvent encore évoluer.

Shrek 2 Remastered est l’un des noms les plus immédiatement reconnaissables de cette sélection. Prévu le mardi 10 novembre, ce jeu d’action-aventure reprend l’univers du film, du marais de Shrek au royaume de Fort Fort Lointain. Son intérêt pour une soirée à plusieurs est concret : l’annonce de Xbox prévoit du jeu en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs. Ce n’est donc pas seulement un retour nostalgique à regarder ; la coopération fait partie de la proposition. En revanche, il ne figure pas parmi les six arrivées Game Pass détaillées plus bas.

Le même jour, Football Manager 27 Console s’adresse à ceux qui préfèrent construire une équipe plutôt que contrôler chaque passe. Recrutement, composition de l’effectif, entraînement et choix tactiques constituent le cœur de l’expérience. Cette édition met notamment en avant des menus retravaillés et une configuration personnalisable des commandes à la manette.

Attention à bien distinguer l’édition Console de la version PC : le nom de la série ne suffit pas à identifier l’expérience que l’on lance. Nous avons déjà expliqué pourquoi certains joueurs peuvent commencer Football Manager 27 avant sa sortie générale. Ici, le rendez-vous à retenir sur Xbox est celui du 10 novembre pour l’édition Console.

Trois façons très différentes de décrocher du quotidien

Pour une partie plus tranquille, Hozy ouvre la semaine le lundi 9 novembre. Le principe consiste à remettre des espaces en état : nettoyer une vitre, repeindre un mur, puis installer les meubles. Le jeu écarte les chronomètres, scores et pénalités. L’intérêt tient justement à cette absence de course au résultat : on organise une pièce plutôt que de remplir une jauge sous pression.

Tanuki: Pon’s Summer, attendu le 10 novembre, donne davantage de mouvement à cette envie d’évasion. Pon livre lettres et colis à vélo sur une île japonaise fictive. Le poids et la taille des paquets influencent la manière d’aborder les livraisons ; les relations avec les habitants ouvrent aussi d’autres activités. La restauration d’un sanctuaire donne un objectif commun à ces occupations.

Dans Ova Magica, également prévu mardi, le quotidien rural se mélange à la collection de créatures. Les compagnons ne servent pas uniquement à remplir un catalogue : ils participent au travail de la ferme et à l’exploration. Notre présentation de l’arrivée d’Ova Magica sur consoles détaille cette association entre simulation agricole et jeu de rôle.

Warhammer Survivors et Thronefall : deux manières de résister aux vagues

Warhammer Survivors arrive le 10 novembre avec une proposition centrée sur l’action et les hordes ennemies. Développé par Auroch Digital en partenariat avec poncle, le studio de Vampire Survivors, il réunit des personnages et adversaires issus de Warhammer 40,000 et d’Age of Sigmar dans une réalisation en pixel art. C’est le titre à regarder si vous cherchez surtout des affrontements qui montent en intensité.

Thronefall, attendu le mercredi 11, déplace l’enjeu vers les décisions prises avant l’attaque. Le jour, vous développez votre royaume, renforcez ses murs et recrutez des troupes. La nuit, vous participez à sa défense. La question n’est plus seulement de survivre à une vague : il faut avoir investi les ressources au bon endroit pour l’encaisser.

Pour un registre plus sombre, DERELIKT est annoncé vendredi 13. Cette aventure à la première personne installe le joueur dans une station de recherche isolée, avec des ressources à chercher, des énigmes environnementales et des passages à ouvrir. Son annonce revendique les influences de System Shock 2 et Doom 3 : une piste à surveiller pour ceux qui préfèrent la tension de l’exploration à l’accumulation de récompenses.

Le calendrier des sorties Xbox du 9 au 13 novembre

Ce relevé rassemble les sorties annoncées dans le calendrier de Pure Xbox, recoupées pour les principaux rendez-vous avec les annonces de Xbox. Il décrit des arrivées sur Xbox, pas nécessairement des jeux entièrement inédits sur toutes les plateformes. La compatibilité Xbox One et Xbox Series X|S varie selon le titre.

Date Jeux annoncés Lundi 9 novembre Hozy Mardi 10 novembre Captain Coco: Treasure Island

Football Manager 27 Console

Hard West 2

Ova Magica

Raccoin: Chaos Max Edition

Shrek 2 Remastered

Tanuki: Pon’s Summer

Unpetrified: Echoes of Nature

Warhammer Survivors Mercredi 11 novembre Hope in the City

Last Pirates: Die Together (Game Preview)

Mr. Toilet

Thronefall Jeudi 12 novembre A pet shop after dark

Autobahn Police Simulator 4

Croc’s World 5

Fakin’ It XL

Hazard Levels

Hidden Squirrels

Hoop Shoot

Skygrid Courier

Sonic Pico Park

Supermarket – Tidy Up!

Weed Supermarket Simulator Vendredi 13 novembre DERELIKT

Banker Simulator

BOMBANANA

Cat Simulator

DONGDA Gangster

Dungeon Bricker

House Cleaner Simulator

Leaf Blower Co.

Menes: The Chainbreaker

Mr. Sticky’s Ragdoll Launch

QUTAS67 – Qubic Ultimate Tap Adventure Simulator 2067

Savoury Cascade

Ski Jumping World Cup

La mention Game Preview de Last Pirates signale une version en développement, susceptible d’évoluer. Pour la coopération, les formats diffèrent aussi : Last Pirates annonce jusqu’à quatre joueurs en ligne, tandis que BOMBANANA repose sur une équipe de trois dont chaque membre ne possède qu’une partie des informations nécessaires pour désamorcer les bombes.

Les six rendez-vous Game Pass, avec la bonne formule

Le programme officiel de Microsoft permet de faire le tri entre les nouveautés accessibles avec l’abonnement et les sorties proposées séparément. Voici les six titres retenus pour la semaine du 9 au 13 novembre. PC Game Pass concerne l’accès sur PC ; ce n’est pas un abonnement au catalogue installé sur console.

Jeu Arrivée annoncée Formules citées par Xbox Football Manager 27 Console 10 novembre Ultimate, PC Game Pass Tanuki: Pon’s Summer 10 novembre Ultimate, PC Game Pass Warhammer Survivors 10 novembre Ultimate, PC Game Pass Hope in the City 11 novembre Ultimate, PC Game Pass Thronefall 11 novembre Ultimate, Premium, PC Game Pass John Carpenter’s Toxic Commando 12 novembre Ultimate, Premium, PC Game Pass

Toxic Commando illustre une autre distinction importante : son arrivée dans le service n’est pas présentée ici comme une première sortie commerciale. Ce jeu d’action-survie permet de coopérer jusqu’à quatre dans des environnements semi-ouverts envahis de zombies. Hope in the City prend la direction opposée : une enquête narrative où les dessins d’une adolescente deviennent des indices pour comprendre la disparition de ses parents.

Avec Game Pass Premium sur console, les deux rendez-vous de cette sélection annoncés dans votre formule sont donc Thronefall et Toxic Commando. Les quatre autres sont listés pour Ultimate et PC Game Pass. Aucun des six n’est annoncé ici pour Essential. C’est cette colonne qui mérite d’être regardée avant de prévoir sa prochaine installation : elle évite de confondre une semaine riche en sorties avec trente jeux supplémentaires accessibles dans son propre abonnement.