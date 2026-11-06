Football Manager 27 : pourquoi certains joueurs peuvent déjà lancer leur saison avant le 10 novembre

Vous voyez des joueurs lancer leur saison de Football Manager 27 alors que la sortie est prévue le 10 novembre ? Ils utilisent l’aperçu de lancement sur PC ou Mac. L’essai gratuit ouvert à tous a pris fin le 3 novembre. L’accès se poursuit pour ceux qui ont précommandé chez un revendeur numérique agréé par SEGA et via certains abonnements Game Pass.

Sur ordinateur, deux voies pour jouer ce week-end

Si vous achetez le jeu, vérifiez que l’offre mentionne explicitement l’aperçu de lancement. Le studio a annoncé l’accès anticipé auprès des revendeurs numériques agréés. Si vous avez déjà l’abonnement, Sports Interactive cite PC Game Pass et Game Pass Ultimate. Dans ce cas, cherchez le jeu dans l’application Xbox sur PC. Le fait de posséder un abonnement Xbox sur console ne vous donne pas, à lui seul, accès à cet aperçu PC.

Vous avez commencé une partie pendant l’essai gratuit ? Vos sauvegardes peuvent continuer dans l’aperçu payant puis dans le jeu complet. Conservez la sauvegarde et ouvrez-la dans la même édition. Cette continuité ne permet pas de promettre un transfert vers une autre édition. Le studio prévient aussi que des données ou éléments liés aux licences peuvent manquer dans la version d’aperçu.

Sur console ou Netflix, le rendez-vous reste le 10 novembre

Le calendrier français distingue trois éditions. Le jeu principal arrive sur ordinateur, FM27 Console sur Xbox et PS5, et FM27 Mobile via Netflix. Si votre objectif est de gérer un club sur la télé ou dans les transports, attendez l’édition correspondante. Acheter la version ordinateur uniquement pour jouer quelques jours plus tôt ne répondrait pas au même usage.