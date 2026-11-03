Ova Magica sort sur six consoles le 10 novembre. Le jeu mêle ferme, collection de créatures et aventure, après sa sortie complète sur PC.

Ova Magica arrive le 10 novembre sur Switch 2, PlayStation et Xbox avec ses créatures à élever

Ova Magica arrive sur consoles le 10 novembre 2026. Top Hat Studios a annoncé cette date lors de son Fall Showcase, le 2 novembre. Le jeu de ferme et de collection de créatures vise la Switch, la Switch 2, la PS5, la PS4, les Xbox Series et la Xbox One.

La nouveauté concerne donc les versions console : le jeu complet est déjà sorti sur PC. Pour ceux qui préfèrent cultiver et explorer depuis leur canapé ou sur une machine portable, c’est cette arrivée qui ouvre une nouvelle porte d’entrée.

La bande-annonce de l’éditeur accompagne l’annonce de la date.

Une ferme à développer avec des créatures qui vous accompagnent

Dans son communiqué, Top Hat décrit l’installation du joueur dans une ferme envahie par la végétation, à Clover Town. Les Blobs, de petites créatures à élever, ne servent pas uniquement aux affrontements : ils participent aussi aux activités de la ferme et aux explorations.

La présentation de la version PC donne des exemples concrets : les compagnons peuvent arroser les cultures ou produire des ressources comme du lait. Leur élevage et les croisements permettent aussi de constituer son équipe.

Les expéditions font sortir de cette routine agricole pour chercher des trésors et rencontrer des Blobs sauvages. En parallèle, les relations avec les habitants et les fêtes saisonnières rythment la vie du village. Le projet associe ainsi les activités tranquilles d’une ferme à une progression d’aventure.

Une arrivée simultanée sur deux générations de consoles

Gematsu détaille les six plateformes et rappelle le parcours PC du jeu, passé par l’accès anticipé en juillet 2024 avant sa sortie complète le 28 mai 2026.

L’annonce fixe une date pour ces portages, mais ne permet pas de leur attribuer une définition ou une fréquence d’image identiques. Elle ne précise pas non plus les éventuelles modalités de passage entre deux générations de consoles. Le prix français et les langues proposées devront être vérifiés sur la fiche de la version choisie.

Sur PC, Steam mentionne déjà une interface et des sous-titres en français. Cette fiche renseigne la version PC ; la présence du français sur chaque portage console doit être vérifiée sur sa propre boutique.

Image : ClaudiaTheDev / SkinnyFrog, Top Hat Studios — kit presse officiel.