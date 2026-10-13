Smartphones : les ventes s’effondrent de 20 %, Xiaomi plonge tandis que Samsung et Apple résistent

Le marché mondial des smartphones vient d’enregistrer sa pire performance pour un troisième trimestre depuis 14 ans. Selon les chiffres publiés le 12 octobre 2026 par Counterpoint Research, les livraisons ont chuté de 20 % en un an. Mais tous les constructeurs ne sont pas touchés de la même manière : Samsung reste numéro un, Apple se rapproche dangereusement de la première place et Xiaomi enregistre un recul de plus de 30 %. Derrière ces résultats, un problème prend de plus en plus d’ampleur : l’explosion du coût de la mémoire utilisée dans nos smartphones.

Les ventes de smartphones enregistrent leur pire troisième trimestre depuis 2012

Les chiffres publiés par Counterpoint Research sont particulièrement révélateurs de la situation actuelle.

Entre juillet et septembre 2026, les livraisons mondiales de smartphones ont reculé de 20 % par rapport à la même période de 2025.

Il faut remonter à 2012 pour retrouver un troisième trimestre aussi faible.

Cette baisse concerne les appareils expédiés par les fabricants vers leurs circuits de distribution. Elle ne correspond donc pas exactement au nombre de smartphones achetés par les consommateurs pendant cette période.

La principale difficulté vient du prix des composants, notamment la mémoire DRAM et le stockage NAND, dont les coûts augmentent fortement sous l’effet de la demande des centres de données consacrés à l’intelligence artificielle.

Samsung conserve la première place, mais Apple n’a jamais été aussi proche

Malgré le recul du marché, Samsung conserve sa position de premier fabricant mondial avec 23 % des livraisons.

Apple arrive immédiatement derrière avec 22 %, une performance remarquable pour la marque américaine : c’est la première fois qu’elle dépasse 20 % de part de marché lors d’un troisième trimestre.

Voici le classement mondial provisoire :

Constructeur Part de marché Samsung 23 % Apple 22 % Xiaomi 10 % OPPO, OnePlus et realme 9 % vivo 8 %

Samsung a limité la baisse de ses livraisons à seulement 3 % sur un an, notamment grâce à sa gamme Galaxy A et à l’accueil réservé aux nouveaux Galaxy Z Fold8.

Apple progresse fortement en part de marché malgré une diminution de ses volumes. L’absence d’un iPhone 18 standard commercialisé en septembre a notamment modifié la répartition de ses ventes.

Les iPhone 18 Pro ont toutefois réalisé un lancement solide en Chine et en Inde, même si des ajustements de commandes ont ensuite été rapportés. Menow avait déjà détaillé la réduction annoncée des commandes de composants pour les iPhone 18 Pro.

Xiaomi enregistre une chute de plus de 30 %

C’est probablement le chiffre le plus surprenant de cette étude.

Les livraisons de Xiaomi ont reculé de plus de 30 % en un an, faisant passer sa part de marché mondiale de 14 % à 10 %.

Cette situation ne signifie pas nécessairement que les smartphones Xiaomi sont devenus moins populaires.

Le constructeur chinois a volontairement réduit sa présence sur certains marchés et dans plusieurs segments d’entrée de gamme, où la hausse du prix des composants rend les marges beaucoup plus difficiles à préserver.

Xiaomi cherche parallèlement à vendre davantage de modèles premium, dont les dernières générations de Xiaomi 18 et ses smartphones pliables.

Ce repositionnement se remarque également chez POCO. Nous avions notamment expliqué pourquoi le POCO F9 Ultra conserve un ancien Snapdragon malgré une forte hausse de prix, une illustration des arbitrages techniques et commerciaux auxquels les fabricants sont confrontés.

L’intelligence artificielle fait grimper le prix des smartphones

Le paradoxe est frappant : l’intelligence artificielle apporte de nouvelles fonctionnalités à nos téléphones, mais son développement massif contribue également à augmenter leur coût de fabrication.

Les centres de données spécialisés dans l’IA absorbent une part importante des capacités de production de mémoire.

Cette demande exerce une pression sur la disponibilité et le prix des composants utilisés dans les smartphones, les ordinateurs et les tablettes.

Selon Counterpoint, les prix de vente des smartphones ont augmenté d’environ 20 % à l’échelle mondiale depuis le début de 2026.

Les constructeurs ont alors plusieurs possibilités : augmenter leurs tarifs, réduire certaines caractéristiques, limiter les volumes produits ou privilégier les appareils haut de gamme.

Ce sont surtout les modèles accessibles qui risquent de souffrir de cette évolution, car leurs acheteurs sont généralement plus sensibles aux hausses de prix.

Faut-il acheter un smartphone maintenant ou attendre 2027 ?

Ces résultats ne signifient pas que tous les smartphones vont immédiatement devenir plus chers en France.

Les tarifs dépendent aussi des stocks disponibles, des promotions, des accords commerciaux et des stratégies propres à chaque fabricant.

Mais la situation ne laisse pas présager une baisse rapide des prix sur l’ensemble du marché.

Pour les consommateurs qui n’ont pas besoin d’un smartphone très haut de gamme, les modèles de génération précédente et les appareils reconditionnés peuvent représenter des alternatives intéressantes.

Il reste néanmoins important de vérifier leur autonomie, leur état général et surtout la durée de prise en charge des mises à jour de sécurité.

Samsung et Apple résistent, mais le marché reste sous pression

Les résultats du troisième trimestre montrent un changement important dans l’industrie.

Les fabricants ne cherchent plus nécessairement à vendre le maximum de smartphones. Ils privilégient de plus en plus les modèles qui leur permettent de préserver leurs marges.

Pour Samsung et Apple, cette stratégie contribue à renforcer leur position sur un marché en difficulté.

Pour Xiaomi, OPPO et vivo, les conséquences sont plus visibles sur les volumes expédiés, particulièrement dans les segments économiques.

Le véritable enjeu pour 2027 sera donc de savoir si les fabricants peuvent continuer à proposer des smartphones performants à des prix accessibles. Tant que la mémoire restera aussi coûteuse, les consommateurs risquent d’avoir moins de choix dans les gammes abordables, même si les modèles premium continuent de progresser.