Samsung Galaxy : comment vérifier si vous avez reçu le correctif de novembre

Le correctif Galaxy de novembre 2026 regroupe des mises à jour de Google et de Samsung. Pour savoir si votre téléphone l’a reçu, fiez-vous à la date du correctif de sécurité Android affichée sur l’appareil. Une mise à jour téléchargée en novembre peut encore afficher un niveau de sécurité d’octobre.

Les Galaxy concernés et ce qu’on sait en Europe

Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ont été repérés parmi les premiers modèles servis en Corée du Sud. Le correctif a ensuite été signalé sur les Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8 sur ce marché. Des signalements européens du 12 novembre ajoutent le S26 FE à la famille S26, mais les données disponibles varient selon la variante et l’opérateur. Les archives européennes comportent aussi des versions diffusées en novembre avec le niveau de sécurité d’octobre. La présence d’un fichier récent ne suffit donc pas à confirmer le correctif pour votre téléphone en France.

Menow a détaillé séparément la première version du Galaxy S26 en Corée du Sud et le démarrage sur les pliables. Les numéros de version et poids relevés sur ces appareils ne sont pas des repères universels pour un modèle français.

Pourquoi le chiffre de 179 doit être lu avec prudence

Ce total correspond à des premiers décomptes relayés par la presse. Le bulletin Samsung de novembre, publié le 3 puis révisé le 5, distingue les corrections Android, celles propres aux Galaxy et les correctifs qui dépendent du matériel. Il répertorie notamment 20 vulnérabilités Android classées critiques. Cela ne signifie pas que chaque téléphone est exposé à tous les problèmes. Le modèle, le système et les composants déterminent les corrections qui s’appliquent.

Deux écrans à vérifier sur votre téléphone

Dans Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel, cherchez le Niveau du correctif de sécurité Android. Un appareil déjà corrigé dans cette vague peut afficher le 5 novembre 2026. Samsung associe aussi son paquet complet à la mention SMR Nov-2026 Release 1 dans la version du logiciel de sécurité. Si le niveau est plus ancien, ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Vérifiez les détails du paquet avant de lancer le téléchargement. Revenez ensuite dans les informations logicielles après le redémarrage pour confirmer la date installée.

Si le téléphone ne propose encore rien, le déploiement peut simplement être en cours pour votre variante. Le correctif de sécurité peut arriver indépendamment d’une nouvelle version de One UI. Le bon indicateur reste la date installée sur votre appareil.