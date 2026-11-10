Samsung commence à distribuer le correctif de novembre sur les Galaxy S26 en Corée du Sud. Voici comment reconnaître cette mise à jour et la distinguer de One UI 9.5.

Galaxy S26 : une nouvelle mise à jour arrive, mais ce n’est pas encore One UI 9.5

Samsung commence à distribuer le correctif de sécurité de novembre 2026 sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra en Corée du Sud. Une nouvelle notification peut donc arriver sur ces appareils, mais elle ne signale pas le passage à One UI 9.5. Il s’agit d’une mise à jour de sécurité pour les téléphones déjà sous One UI 9.

Pour les utilisateurs français, la distinction compte : le démarrage coréen ne constitue pas une date de disponibilité en France. À ce stade, c’est la référence du téléphone et l’offre de mise à jour affichée sur celui-ci qui permettent de savoir si l’on est concerné.

Un paquet d’environ 510 Mo pour le Galaxy S26 coréen

Le déploiement a été signalé le 9 novembre par SammyGuru, puis détaillé par SamMobile le 10 novembre. Pour le Galaxy S26 vendu en Corée, ce dernier relève la version S942NKSS6BZK1 et un téléchargement de 510,10 Mo.

Ce numéro complet concerne le modèle coréen. Les S26+ et S26 Ultra ont leurs propres références : il ne faut pas chercher exactement la même chaîne sur chacun des trois appareils, ni sur une version française du S26. Le suffixe BZK1 sert à reconnaître cette nouvelle branche dans les relevés concernés.

La mise à jour porte sur la sécurité. Les sources consultées ne décrivent pas de nouvelle fonction photo, d’interface supplémentaire ou de gain d’autonomie mesuré. Installer ce paquet ne permet donc pas, à lui seul, de retrouver les nouveautés évoquées pour la prochaine évolution de One UI.

Le correctif de novembre et One UI 9.5 suivent deux parcours distincts

Les numéros se ressemblent parfois dans les publications consacrées aux mises à jour Samsung. Pourtant, une version distribuée aux propriétaires et une version observée dans un suivi de tests ne disent pas la même chose.

Notre point sur les tests de One UI 9.5 sur trois Galaxy évoquait notamment le suffixe ZZK3 pour le S26. Ce relevé ne prouvait pas l’ouverture d’une inscription publique. BZK1 désigne ici une autre mise à jour, consacrée à la sécurité.

Il n’y a donc pas de contradiction à recevoir un correctif pendant que Samsung prépare une version plus importante. Le premier build bêta signalé sur le S26 Ultra reste lui aussi un indicateur de développement, pas une invitation générale à l’installer.

Ce que vous pouvez vérifier sur un téléphone acheté en France

Ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Si un paquet est proposé, son écran de présentation permet de lire les informations associées à votre appareil. S’il n’apparaît pas, cette recherche ne démontre pas que votre modèle est exclu : la distribution peut dépendre du pays et de l’opérateur.

Pour connaître ce qui est déjà installé, consultez Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel. Le numéro de version et le niveau du correctif de sécurité répondent à deux questions différentes : quelle version fonctionne sur le téléphone, et quel niveau de correctifs elle annonce.

Le déploiement français de ce paquet n’est pas établi par les éléments coréens consultés. Il faut donc attendre l’offre destinée à sa propre référence, plutôt que chercher à reproduire le numéro d’un appareil vendu sur un autre marché.