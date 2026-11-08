Galaxy S26, A57 et A17 apparaissent dans un relevé de builds du 8 novembre. Voici les références signalées et ce qu’elles disent réellement de la disponibilité.

One UI 9.5 : les tests avancent sur trois Galaxy, mais tous n’en sont pas au même stade

Trois Galaxy apparaissent dans un nouveau relevé de versions de test One UI 9.5 : le Galaxy S26, le Galaxy A57 et le Galaxy A17. Mais les références communiquées ne sont pas les mêmes, et leur présence dans ce suivi ne signifie pas que leurs propriétaires peuvent déjà installer la mise à jour.

Le 8 novembre, Tarun Vats a publié sur X un état des builds qu’il associe à ces appareils. Il identifie le préfixe « ZZ » comme celui de builds bêta dans son relevé. C’est une observation attribuée à ce spécialiste du suivi Samsung, pas un calendrier officiel de déploiement.

Galaxy S26, A57 et A17 : les trois références signalées

Voici exactement les suffixes rapportés, sans leur attribuer une disponibilité que la publication ne démontre pas.

Appareil Build signalé Ce que le relevé permet de dire Galaxy S26 ZZK3 Tarun Vats classe le préfixe ZZ parmi les builds bêta. L’ouverture d’une inscription publique n’est pas établie par ce seul code. Galaxy A57 CZJ8 Une version de test est signalée. La publication n’en démontre pas la distribution aux utilisateurs. Galaxy A17 EZK2 Une version de test est également mentionnée, sans preuve d’accès public ou de date de sortie.

Ces références sont les suffixes rapportés dans la publication, pas des numéros complets de firmware. Elles ne suffisent pas à identifier une version à installer sur une variante européenne du téléphone.

Le relevé original de Tarun Vats a été publié le 8 novembre à 10 h 35.

Une version de test n’est pas encore une mise à jour pour votre téléphone

Trois étapes sont à distinguer. D’abord, un firmware peut être testé avant toute distribution au public. Ensuite, une bêta peut être proposée à des participants éligibles. Enfin, une version stable peut être déployée pour l’usage courant. Un code repéré dans un suivi ne suffit pas à faire passer automatiquement l’appareil de la première étape à la troisième.

Le mot « bêta » lui-même ne répond pas à toutes les questions. Il faut encore connaître les appareils admis, les pays concernés et l’existence d’un programme ouvert. Le relevé du 8 novembre ne fournit pas ces éléments pour la France.

En France, regardez l’offre réellement affichée dans Samsung Members

Samsung décrit le fonctionnement général de ses programmes sur sa page officielle One UI Beta : l’inscription passe par Samsung Members avec un compte Samsung, puis l’installation par le menu de mise à jour. Le fabricant précise que les appareils, les versions et les pays admissibles peuvent varier.

Si une invitation apparaît sur votre Galaxy, lisez donc les conditions du programme concerné plutôt que de vous fier au suffixe aperçu en ligne. Notre guide explique comment vérifier si votre Galaxy a réellement accès à la bêta One UI 9.5.

Ce nouveau point d’étape sert surtout à suivre la préparation de la mise à jour sur plusieurs gammes. Pour celui qui attend de l’installer, l’information décisive reste une ouverture correspondant à son appareil et à sa région, ou une mise à jour effectivement proposée sur son téléphone.