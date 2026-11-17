Votre Galaxy ne trouve aucune mise à jour ? Il reste une vérification à faire sur PC

Si votre Galaxy n’affiche aucune mise à jour dans ses paramètres, vous pouvez lancer une seconde vérification avec Smart Switch sur un PC ou un Mac. Samsung peut y proposer une installation quand le téléphone est relié en USB. Le résultat dépend toujours de la version mise à disposition pour votre appareil.

1. Vérifiez ce qui est déjà installé

Ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Le nom du menu peut varier sur certains modèles. Si le téléphone se dit à jour, notez également sa version actuelle depuis les informations du téléphone. Ce repère servira à distinguer une mise à jour Android, un correctif de sécurité ou une nouvelle version de One UI.

2. Lancez la recherche avec Smart Switch

Installez puis ouvrez Smart Switch sur votre ordinateur en suivant la procédure officielle de Samsung. Reliez le Galaxy avec un câble USB capable de transférer des données. Déverrouillez le téléphone et acceptez la demande d’accès si elle apparaît. Attendez que Smart Switch reconnaisse le modèle. Si une mise à jour est proposée, utilisez le bouton de mise à jour et suivez les indications. Sauvegardez vos données importantes avant l’installation. Samsung demande une batterie d’au moins 20 % et de garder le câble branché pendant toute l’opération. Après le redémarrage, comparez la version installée à celle que vous avez notée au départ.

3. Comprenez ce que le résultat signifie

Le téléphone est reconnu et aucune mise à jour n’apparaît. Vous avez bien effectué la seconde vérification. Un déploiement peut être progressif et une disponibilité annoncée pour un autre marché ne permet pas d’en déduire une date pour votre appareil. Smart Switch utilise les mises à jour fournies par Samsung.

Le téléphone n’est pas reconnu. La vérification n’a pas pu se faire. Essayez un autre câble de données, branchez-le directement sur un autre port et vérifiez les demandes affichées sur le Galaxy déverrouillé. Relancez Smart Switch avant de tirer une conclusion sur la disponibilité.

Vous attendez One UI 9.5 ? Une version interne repérée sur Internet et une bêta ouverte aux utilisateurs sont deux étapes différentes. Pour une bêta, vérifiez les modalités annoncées par Samsung pour votre modèle et votre pays. Une installation via Smart Switch ne constitue pas une inscription.