Le futur Galaxy S27 Ultra pourrait embarquer une batterie de 5 700 mAh, contre environ 5 200 mAh pour le S27 Pro. Pourtant, les deux sont donnés à 60 W en filaire et 25 W sans fil dans le comparatif préliminaire de PhoneArena. La différence proposée concerne d’abord la réserve de batterie. Les puissances de pointe ne disent pas combien de temps chaque téléphone mettrait à se recharger.

Les caractéristiques évoquées pour les deux Galaxy

Critère Galaxy S27 Pro (rumeurs) Galaxy S27 Ultra (rumeurs) Batterie Environ 5 200 mAh Jusqu’à 5 700 mAh évoqués Recharge filaire 60 W 60 W Recharge sans fil 25 W, aimants évoqués 25 W, aimants évoqués Écran 6,5 pouces 6,9 pouces, écran de confidentialité évoqué Puce et mémoire Snapdragon ou Exynos selon le marché, LPDDR6 évoquée sur une configuration Snapdragon Extreme ou Exynos selon le marché, type de mémoire à confirmer Photo Principal 200 Mpx et ultra grand-angle 50 Mpx évoqués, zoom 3× Principal 200 Mpx et ultra grand-angle 50 Mpx évoqués, zoom 5× Stylet Aucun S Pen attendu S Pen attendu

Ce tableau résume les configurations compilées par PhoneArena avant annonce. La capacité de l’Ultra est formulée avec prudence. Les puces et la mémoire pourraient varier selon les marchés et le stockage. La configuration française et les prix restent à confirmer.

60 W sur les deux fiches ne donne pas un temps de recharge

Le chiffre de 60 W désigne une puissance maximale. Pour connaître le temps réellement nécessaire, il faut voir combien de temps le téléphone tient cette puissance, quand il ralentit et quel chargeur est utilisé. Une comparaison de 20 à 80 % avec le même matériel serait particulièrement utile si vous rechargez souvent avant de repartir. Le même raisonnement vaut pour les 25 W sans fil, qui dépendent aussi de l’accessoire et de la température.

Pourquoi 500 mAh ne donnent pas le verdict sur l’autonomie

Sur le papier, 5 700 mAh représentent environ 10 % de capacité de plus que 5 200 mAh. L’Ultra aurait aussi un écran de 6,9 pouces et pourrait utiliser une autre puce. L’écran, la luminosité et l’efficacité du processeur peuvent modifier l’écart réel. Pour choisir entre les deux, il faudra regarder des mesures séparées en navigation, en vidéo et sur le réseau mobile. Si vous privilégiez la prise en main et les recharges courtes, le Pro pourrait offrir un compromis intéressant. Si vous passez une journée entière loin d’une prise, l’Ultra mérite surtout d’être jugé sur son autonomie mesurée.