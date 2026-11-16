One UI 9.5 : Bixby pourrait se souvenir de ce que vous lui avez dit

« Souviens-toi que je préfère les réponses courtes. » Avec Bixby 5.0, ce genre de consigne pourrait rester valable d’une conversation à l’autre. Une version interne associée à One UI 9.5 montre deux façons d’alimenter la mémoire de l’assistant et un menu où gérer les tâches qu’on lui a confiées. Cette fuite donne un aperçu des commandes, tandis que les modèles compatibles et la disponibilité en France restent à confirmer.

Bixby pourrait retenir vos préférences de deux façons

Dans les paramètres de l’assistant, le menu Mémoire distingue les informations que vous lui demandez de garder de celles qu’il pourrait déduire de vos échanges. Dans le premier cas, vous choisissez la consigne à enregistrer. Vous pourriez, par exemple, lui demander de retenir que vous préférez les températures en degrés Celsius. La prochaine fois que vous posez une question sur la météo, l’assistant pourrait reprendre cette préférence.

Le deuxième réglage autorise Bixby à tirer lui-même des éléments de ses conversations avec vous. Une préférence répétée au fil des échanges pourrait alors servir dans de futures réponses même si vous n’avez jamais dit « souviens-toi ». Les écrans de la version interne situent ces commandes dans Bixby. L’application Samsung Memory, aperçue séparément, vise à retrouver des contenus enregistrés sur le Galaxy.

Un écran de la version interne de Bixby 5.0 — capture publiée par Android Authority.

La mémoire dépendrait du traitement en ligne

Le texte affiché dans les réglages précise que Bixby s’appuie sur le cloud pour exploiter les éléments mémorisés. Si vous choisissez de traiter une demande hors ligne, l’assistant pourrait donc répondre sans tenir compte de la préférence enregistrée. Les captures ne permettent pas encore de savoir combien de temps ces informations seraient conservées ni quelles options seraient proposées pour les effacer.

Un menu pour arrêter une tâche sans la supprimer

La mémoire personnalise une réponse quand vous posez une question. Le menu Actions sert, lui, à gérer ce que Bixby devrait faire à intervalles réguliers. Le premier aperçu des tâches récurrentes montrait déjà un exemple : demander à Bixby un point quotidien sur un taux de change. Une fois la demande programmée, le menu permettrait de retrouver la tâche et de la mettre en pause ou de la supprimer. La pause serait utile, par exemple, pour interrompre une veille pendant les vacances et la reprendre au retour.

Interface de Bixby 5.0 dans la version de test — capture publiée par Android Authority.

L’accueil présente aussi des suggestions, comme résumer les échanges avec un contact dans une note ou faire de la place sur le téléphone. La barre de saisie prévoit d’ajouter une photo ou un fichier à une demande. Ces écrans montrent où se trouveraient les commandes. Leur présence ne garantit ni la prise en charge de toutes les applications ni l’accès à ces fonctions sur un Galaxy vendu en France.

La démonstration d’AppX présente les menus repérés dans la version interne de Bixby.