Samsung teste des tâches récurrentes dans Bixby, avec confirmation, commandes de suspension et historique. La nouveauté reste en développement.

One UI 9.5 : Bixby prépare une fonction pour ne plus lui demander la même chose chaque jour

Donner une consigne à Bixby et le laisser reprendre le travail chaque matin : Samsung teste cette évolution pour One UI 9.5. L’assistant ne répondrait plus uniquement au moment de la question. Il pourrait enregistrer une tâche récurrente, après confirmation de l’utilisateur, puis permettre de suivre son activité.

Le 9 novembre, SamMobile rapporte un essai concret sur une version en développement : demander à Bixby de communiquer chaque jour le cours du dollar face à la roupie indienne. L’assistant a préparé une tâche quotidienne, visible ensuite dans une rubrique dédiée.

La même demande n’aurait plus besoin d’être répétée chaque jour

Dans l’application explorée par SamMobile, Bixby interprète la demande, configure l’action et attend sa validation. Ce n’est qu’après l’accord de l’utilisateur qu’elle rejoint la liste des tâches, accessible depuis le menu latéral.

La différence avec une question ponctuelle est précise. Demander une valeur donne une réponse immédiate ; demander cette valeur chaque matin ajoute un travail à reprendre dans le temps. La nouveauté tient à cette programmation à partir d’une instruction, puis à sa présence dans un espace où l’on peut la retrouver.

SamMobile cite également les réservations d’hôtel et la préparation de rendez-vous parmi les usages envisagés. L’exemple détaillé reste toutefois le suivi du taux de change : le récit ne démontre pas qu’une réservation payante complète a été effectuée.

Les tâches peuvent être suspendues, supprimées ou épinglées

Les écrans présentés montrent trois commandes de gestion : mettre une tâche en pause, la supprimer ou l’épingler. Un historique d’activité permet de suivre son exécution. L’utilisateur peut également revenir à la conversation dans laquelle il avait formulé sa demande.

La consigne ne reste donc pas perdue dans un échange avec l’assistant. Elle devient un élément identifiable, que l’on peut arrêter sans chercher le message d’origine. Pour un suivi devenu inutile, la pause et la suppression répondent à deux besoins distincts : interrompre temporairement le travail ou retirer la tâche.

Une fonction en préparation, sans calendrier français annoncé

Samsung n’a pas encore officialisé la disponibilité de ces tâches Bixby en France. SamMobile évoque une possible arrivée avec les Galaxy S27 début 2027, mais les modèles déjà commercialisés qui en bénéficieraient, les langues et les conditions d’accès restent inconnus.

Ces écrans ne donnent donc pas accès à une mise à jour publique. Notre guide explique comment distinguer une version repérée pendant les tests d’un véritable accès à la bêta One UI 9.5. Ici, l’information nouvelle est plus concrète qu’une simple refonte visuelle : Bixby dispose, dans la version observée, d’un parcours pour créer, valider et gérer une tâche appelée à se répéter.

Source des images : Max Jambor et Asif Iqbal Shaik / SamMobile.