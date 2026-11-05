One UI 9.5 : comment savoir si votre Galaxy a vraiment accès à la bêta

Un premier build de One UI 9.5 a été repéré pour le Galaxy S26 Ultra. Pour savoir si votre Galaxy peut participer à une éventuelle bêta en France, c’est dans Samsung Members qu’il faudra regarder.

Le build repéré sur le Galaxy S26 Ultra donne une indication sur l’appareil testé. Il ne permet pas de connaître la date d’ouverture d’un programme public, les pays retenus ou les autres Galaxy qui pourront s’y inscrire.

Où vérifier si les inscriptions sont ouvertes

Ouvrez Samsung Members avec votre compte Samsung et cherchez une annonce dédiée au programme bêta. Si elle apparaît, ouvrez-la pour consulter les conditions et vous inscrire. Une fois l’inscription validée, revenez dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation pour vérifier si la version est proposée.

L’ordre compte. La recherche de mises à jour affiche les versions accessibles à votre appareil. Dans le cadre d’un programme public, c’est l’inscription qui ouvre l’accès au canal bêta lorsque votre configuration est éligible.

Une capture étrangère ne suffit pas pour la France

Pour la bêta One UI 9, Samsung a communiqué une liste de pays participants. Une capture publiée à l’étranger peut donc indiquer que le programme a ouvert dans ce pays. Pour One UI 9.5, la disponibilité française reste à confirmer.

Si la bannière apparaît, sauvegardez vos données avant de vous inscrire, surtout si ce Galaxy vous sert pour le travail ou l’authentification à deux facteurs. Un logiciel en test peut perturber des fonctions dont vous avez besoin au quotidien.

Mode d’emploi du programme bêta Samsung · Annonce de la bêta One UI 9 par Samsung France