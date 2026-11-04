One UI 9.5 : un premier build bêta signalé sur le Galaxy S26 Ultra

Un nouveau firmware One UI 9.5 est signalé pour le Galaxy S26 Ultra. Le build apparaît dans un message de Kailash, sans ouverture confirmée d’une bêta en France.

La préparation de One UI 9.5 laisse une nouvelle trace sur le Galaxy S26 Ultra. Le 4 novembre, le compte spécialisé Kailash a partagé un firmware portant la référence S948BXXU6ZZK3, qu’il présente comme un premier build bêta de la prochaine interface Samsung pour cette série.

C’est un signalement non officiel d’une version de test. Il ne permet pas d’annoncer que les propriétaires français peuvent déjà télécharger la bêta.

Signalement et captures : Kailash, sur X, le 4 novembre 2026.

La référence du firmware est le fait nouveau

Le message donne trois chaînes de version, dont S948BXXU6ZZK3 pour le logiciel et S948BOXM6ZZK3 pour la partie CSC, liée à la configuration du marché. Il indique aussi un passage du niveau de bootloader U5 à U6. Ces références servent à suivre une branche de développement ; elles ne constituent pas une liste de fonctions que l’on pourrait déjà utiliser sur son téléphone.

L’auteur espère une première bêta vers la fin novembre. Cette échéance est son attente, pas un calendrier confirmé par Samsung. Le signalement a été repris par le média thaïlandais iPhone-Droid, qui l’attribue également à Kailash.

Une version repérée n’ouvre pas encore les inscriptions

Pour un propriétaire de Galaxy S26 Ultra, la différence pratique est nette. Un build peut circuler dans les outils de suivi ou sur les serveurs de test avant qu’un programme soit proposé au public. L’accès à une bêta exige une annonce et un parcours d’inscription compatibles avec le modèle et le pays concernés.

Le message ne fournit ni modalités d’inscription françaises, ni date de déploiement stable, ni journal détaillé des nouveautés. Il ne justifie donc pas de rechercher un fichier de firmware à installer manuellement sur la seule foi de cette référence.

Le prochain signe utile sera l’ouverture effective du programme et ses conditions d’accès. Pour l’heure, cette nouvelle référence documente l’avancement présumé des tests sur la génération S26 ; elle ne transforme pas One UI 9.5 en mise à jour disponible pour tous.