Une préversion de One UI 9.5 montre un réglage pour écrire la phrase que l’assistant de filtrage lira à un appelant. Aujourd’hui, le principe du filtrage est de demander à la personne qui appelle de s’identifier et d’expliquer sa démarche. La personnalisation touche cette première prise de contact.

Pourquoi changer le message d’accueil ?

Vous pourriez demander à un livreur de préciser le numéro de commande, ou inviter un interlocuteur professionnel à donner son nom. Ce sont des exemples d’usage du champ de texte, pas des réponses automatiques différentes selon la personne qui appelle. Le réglage s’inscrit dans l’assistance aux appels de Galaxy AI.

La disponibilité française reste à confirmer

Les écrans montrent un menu dédié dans une version de test. La liste des Galaxy compatibles et le libellé français restent à confirmer. La source signale aussi une limite en itinérance. Le tableau des appels bloqués, déjà traité par Menow, répond à une autre question : il sert à retrouver ce que le téléphone a écarté. La préversion présentée par SamMobile détaille les éléments présentés.

Ce que l’appelant entendrait

Dans la préversion, la commande se trouve dans l’assistance aux appels de Galaxy AI, puis dans le filtrage des appels. L’option concerne le texte lu pendant le filtrage. Elle ne crée pas un message de boîte vocale et ne bloque pas le numéro. Si vous partagez votre téléphone, évitez d’inscrire dans le message des informations que vous ne souhaitez pas communiquer à un inconnu. Le réglage français et son fonctionnement hors du pays restent à confirmer.