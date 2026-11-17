Samsung rembourse jusqu’à 100 € sur le Galaxy S26 FE neuf acheté ou loué en France entre le 13 novembre et le 20 décembre 2026 inclus. Le détail qui peut faire échouer la demande se trouve sur le carton : il faut découper l’étiquette portant le code-barres et l’IMEI, puis la photographier. Le dossier doit être déposé au plus tard le 3 janvier 2027 inclus.

Quels achats donnent droit au remboursement ?

Tous les modèles du Galaxy S26 FE sont concernés par le barème, sous réserve des conditions de l’opération. L’achat ou la location doit se faire auprès d’un point de vente ou d’un site internet situé dans la zone prévue par le règlement, qui inclut la France métropolitaine, Corse comprise. Les ventes sur les places de marché sont exclues. Sur un site qui héberge plusieurs vendeurs, vérifiez l’identité du vendeur avant de commander.

Le téléphone doit être neuf et la participation est limitée à une par consommateur. Le plafond est de 100 €, dans la limite de la somme payée après les réductions éventuelles. Le remboursement arrive après validation du dossier : le prix affiché au panier reste celui à payer au départ.

Les justificatifs à préparer avant de découper le carton

Gardez d’abord une photo lisible de la facture, du ticket ou du contrat complet, avec le modèle, la date effective et le prix. Pour une commande en ligne, gardez aussi la confirmation qui indique la date de commande, le modèle, le vendeur et le prix.

Repérez ensuite l’étiquette avec le code-barres à 13 chiffres et l’IMEI à 15 chiffres. Samsung demande une photo de l’étiquette découpée. Si vous envisagez un retour au vendeur, vérifiez ses conditions avant de découper l’emballage. Pour le virement, prévoyez un RIB comportant l’IBAN et le BIC au même nom que le justificatif d’achat et le dossier.

Connectez-vous à votre compte sur le portail des remboursements Samsung, sélectionnez l’opération qui inclut le Galaxy S26 FE et joignez les pièces demandées. Vérifiez leur lisibilité, validez avant la date limite et conservez le courriel de confirmation. Une pièce manquante ou illisible peut entraîner un rejet.

Samsung annonce un virement dans les quatre semaines suivant la validation du dossier. Votre banque peut ensuite mettre quelques jours à le faire apparaître. Les dates, les justificatifs et les exclusions figurent dans le règlement de l’opération.

Et si vous quittez un Galaxy A57 ?

Pour évaluer le coût du changement, partez du prix du S26 FE au panier et déduisez le remboursement si l’achat est éligible. Si un vendeur propose de reprendre l’A57, vérifiez à part le montant pour sa capacité de stockage et son état, ainsi que les conditions de cumul. Le règlement de remboursement fixe un plafond pour le S26 FE et ne fixe aucune valeur de reprise de l’A57.