Samsung étudierait le retour de l’ouverture variable sur les futurs Galaxy S28 Pro et S28 Ultra, selon l’informateur Yogesh Brar. Le constructeur avait déjà utilisé cette idée sur le Galaxy S9 en 2018. Un mécanisme modifie la quantité de lumière qui entre dans l’objectif et peut aussi changer l’étendue de la zone nette. Pour les S28, il s’agit d’une piste, sans configuration annoncée.

Ce que le Galaxy S9 savait déjà faire

Le Galaxy S9 alternait entre f/1,5 et f/2,4 sur son appareil photo principal. Le plus petit nombre correspond à la plus grande ouverture. À f/1,5, l’objectif laisse passer davantage de lumière. À f/2,4, il en laisse passer moins et peut donner plus de profondeur de champ dans des conditions comparables. Samsung pouvait alterner entre deux positions sur le S9. Le nombre de positions d’un éventuel système sur le S28 reste inconnu.

Deux scènes où le diaphragme pourrait faire une différence

Dans un intérieur sombre, une ouverture plus grande peut permettre au téléphone de réduire le temps de pose ou de limiter la montée en sensibilité. Une pose plus courte aide à figer un sujet qui bouge, comme un enfant qui tourne la tête. Le gain dépend aussi de la taille du capteur, de la stabilisation et du traitement photo. Pour voir l’apport du diaphragme, il faudrait comparer deux prises du même sujet en mouvement, avec le même éclairage.

Pour une photo de groupe où certaines personnes sont un peu en retrait, fermer le diaphragme peut aider à garder davantage de visages nets, à condition d’avoir assez de lumière. L’écart peut être discret sur un smartphone grand-angle, qui offre déjà une zone de netteté assez large. Pour le lecteur qui prend surtout des portraits ou des photos de groupe, le test utile sera de regarder les visages au premier et au second rang.

Ce qui reste ouvert pour les Galaxy S28

Des rumeurs avaient déjà associé l’ouverture variable à des modèles précédents. Un diaphragme mécanique doit trouver sa place dans un bloc photo où l’espace est limité. La fuite actuelle ne précise ni l’objectif concerné, ni les valeurs d’ouverture, ni la possibilité de choisir l’ouverture manuellement. Le visuel à la une est un concept. La présence du mécanisme et ses bénéfices devront être établis sur les appareils finaux.