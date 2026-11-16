Zoom 10× à l’aveugle : le Galaxy S26 Ultra devance l’OPPO Find X9 Ultra

Le Galaxy S26 Ultra a remporté un vote à l’aveugle sur quatre photos de nuit prises autour de 10×. Sur 188 votes, son cliché en mode automatique à 12 mégapixels arrive premier avec 62 %. Le résultat surprend : l’OPPO Find X9 Ultra dispose d’un téléobjectif dédié à cette distance, alors que le Samsung part de son optique 5×.

Quatre photos, à regarder avant de découvrir les appareils

Le compte Wvisioncreation a publié les prises de vue puis révélé leur origine. Le vote demandait de choisir un cliché parmi quatre rendus capturés en faible lumière. Voici les images du test dans l’ordre A à D.

Cliché A · Wvisioncreation Cliché B · Wvisioncreation Cliché C · Wvisioncreation Cliché D · Wvisioncreation

Le mode 12 Mpx a pris une nette avance

Cliché Appareil et mode Zoom Votes A Galaxy S26 Ultra, automatique 12 Mpx 9,9× 62 % B Galaxy S26 Ultra, automatique 24 Mpx 9,9× 21 % C OPPO Find X9 Ultra, automatique 10× 10 % D OPPO Find X9 Ultra, mode Hasselblad 10× 7 %

Les deux clichés Samsung réunissent 83 % des suffrages, ceux de l’OPPO 17 %, d’après les résultats relevés par Notebookcheck. Les deux images du Galaxy étaient présentées à 9,9×, celles de l’OPPO à 10×. Le classement compare quatre rendus proposés au vote. Il ne mesure pas l’effet du mode 12 Mpx à lui seul.

Que change le téléobjectif 10× de l’OPPO ?

Les deux téléobjectifs comparés sont donnés pour 50 Mpx. L’OPPO propose une optique dédiée à 10×. À cette distance, le Galaxy doit recadrer une image issue de son téléobjectif 5×. Un recadrage utilise une partie plus petite de l’image captée. La scène, l’exposition et le traitement du bruit ou des contours peuvent ensuite influencer le rendu. Ce vote ne permet pas de savoir quel réglage a fait la différence.

Si vous photographiez un concert, regardez aussi comment chaque appareil traite un visage qui bouge, les projecteurs et les zones sombres. Les quatre images de ce vote renseignent sur la préférence du public pour cette comparaison en faible lumière. Pour départager les deux appareils à l’achat, il faudrait retrouver ce comportement sur plusieurs scènes, au même grossissement, puis regarder séparément la vidéo et les focales que vous utilisez le plus.