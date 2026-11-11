Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : le correctif de novembre arrive, voici comment vérifier votre téléphone

Samsung commence à distribuer son correctif de sécurité de novembre 2026 sur trois pliables : les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8. Les premiers téléchargements ont été signalés en Corée du Sud. Si votre téléphone a été acheté en France, le bon indicateur se trouve dans ses paramètres, et le numéro de version peut différer de celui des modèles coréens.

Trois pliables concernés par la première vague

Les mises à jour repérées en Corée du Sud portent des références se terminant par AZK1. Sur le Z Fold 8 Ultra coréen, SamMobile relève un téléchargement d’environ 615 Mo. Ce poids concerne le fichier observé pour ce modèle et ce marché. Il ne donne pas la taille du téléchargement sur un appareil français.

Le bulletin de novembre de Samsung détaille les corrections de sécurité. Sa publication et l’arrivée du fichier sur un téléphone sont deux étapes distinctes. Au 11 novembre, le départ de cette vague est documenté en Corée du Sud. Une disponibilité générale en France reste à confirmer.

Le réglage qui permet de vérifier votre Galaxy

Ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Si une mise à jour s’affiche, lisez son descriptif avant de la télécharger. Un appareil encore sur une version plus ancienne peut d’abord proposer un paquet intermédiaire.

Pour contrôler ce qui est déjà installé, rendez-vous dans Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel. Cherchez Niveau du correctif de sécurité Android. C’est cette ligne qui permet de savoir si vous êtes passé au correctif de novembre. Le numéro de version One UI et la date de mise à jour du système Google Play correspondent à d’autres informations.

Faut-il attendre si rien ne s’affiche ?

Si la recherche ne propose rien et que le niveau de sécurité indique toujours octobre, réessayez plus tard depuis le menu du téléphone. Les références logicielles diffèrent selon les marchés. Le suffixe relevé en Corée ne suffit donc pas à identifier la mise à jour destinée à votre modèle européen.

Une fois le paquet proposé, prévoyez quelques minutes pour le redémarrage et privilégiez le Wi-Fi si votre forfait est limité. Après l’installation, retournez dans Informations sur le logiciel pour vérifier la date du correctif. Vous pouvez aussi consulter notre guide pour vérifier l’accès à la bêta One UI 9.5 si c’est cette autre mise à jour que vous attendez.