iPhone Duo ou Galaxy Z Fold8 : ils ont changé de camp, voici ce qui les a surpris

Il a quitté le Galaxy Z Fold8 pour dessiner sur l’iPhone Duo. Il a gagné l’Apple Pencil, mais il regrette déjà la liberté qu’il avait pour organiser ses applis. À l’inverse, un ancien utilisateur d’iPhone 17 Pro dit avoir choisi le Fold8 sans regret. Et un propriétaire venu de l’iPhone 18 Pro Max assure que le poids du Duo ne le gêne pas et qu’il s’est habitué au Touch ID.

Ces retours donnent un repère concret. Le Fold8 a l’avantage si vous jonglez souvent entre plusieurs applis. Le Duo se défend si vous voulez garder vos habitudes iPhone et utiliser le grand écran pour lire, annoter ou dessiner. Le choix se joue aussi sur des détails qu’on remarque rarement en regardant les deux téléphones posés sur un comptoir.

Il a choisi le Duo pour dessiner. Il regrette le multitâche du Fold8

Sur Reddit, un ancien propriétaire du Fold8 raconte avoir acheté le Duo pour l’Apple Pencil et montre les croquis qu’il réalise sur son téléphone. Le stylet lui sert réellement. Mais il dit avoir perdu en souplesse pour afficher ses applis, sur l’écran extérieur comme sur le grand écran.

Dans les commentaires du comparatif, un utilisateur du Samsung raconte qu’il garde ses mails et WhatsApp à portée pendant qu’il écoute un podcast. Sur le Fold8, on peut redimensionner les fenêtres et enregistrer des paires d’applications. Pour un trajet, cela permet par exemple de donner plus de place à la carte tout en gardant visible le message qui contient l’adresse.

D’autres se satisfont de deux applis côte à côte. Sur Reddit, un habitué du Fold8 qui a passé quatre jours avec le Duo a trouvé le multitâche d’Apple plus fluide qu’il ne l’imaginait, malgré l’affichage côte à côte limité au mode paysage. Avant d’acheter, ouvrez les deux applis que vous utilisez vraiment ensemble. Essayez de donner plus de place à l’une, puis tournez le téléphone. Vous verrez si la liberté du Fold8 vous servirait.

Le comparatif vidéo de Marty permet de voir les deux pliables en main. Les témoignages dans les commentaires montrent comment les mêmes différences peuvent peser dans un sens ou dans l’autre selon les habitudes de chacun.

L’écran mat plaît, mais certaines applis gâchent l’espace gagné

Un propriétaire du Duo apprécie l’écran mat et la compatibilité avec le stylet au point de les préférer à ce que propose Samsung. Il envisage pourtant de rendre l’iPhone. En cause, les commandes latérales qui changent selon l’application et qui occupent parfois toute une colonne. L’ancien utilisateur du Fold8 cité plus haut décrit une gêne similaire dans Safari.

Les deux écrans du Duo acceptent l’Apple Pencil USB‑C. Si c’est ce qui vous attire, ouvrez un PDF ou votre appli de dessin et annotez une page. Si vous lisez surtout sur le Web, ouvrez plutôt un site que vous consultez chaque jour. La place qu’il reste pour lire compte autant que la taille du grand écran.

Les 53 g d’écart se sentent surtout quand le téléphone reste fermé

Le Fold8 pèse 201 g, contre 254 g pour le Duo. Un utilisateur venu du Fold8 dit sentir le poids du Duo lorsqu’il le tient fermé, puis le trouver plus agréable une fois déplié. Le propriétaire venu de l’iPhone 18 Pro Max raconte une expérience différente. Du côté du Samsung, un commentateur apprécie sa légèreté mais trouve que ses angles appuient dans sa paume. Un autre dit couvrir une partie du son en le tenant à la verticale.

En magasin, gardez les deux téléphones fermés assez longtemps pour taper un message d’une main, les déverrouiller et lancer une vidéo. Si vous prévoyez une coque, essayez-la aussi. Vous saurez si ce sont les grammes, la forme des bords ou l’accès au capteur d’empreinte qui vous gêne le plus.

À 256 Go, que valent les 340 € d’écart ?

Au 17 novembre 2026, Darty affiche l’iPhone Duo 256 Go à 2 339 €, comme Boulanger pour la version Ciel nocturne. La fiche du Galaxy Z Fold8 256 Go chez Boulanger indique 1 999 €, soit 340 € d’écart entre ces offres. Comparez le prix au panier à capacité égale et ajoutez le coût du stylet si vous comptez l’acheter avec le Duo.

Choisissez le Fold8 si vous utilisez beaucoup le téléphone fermé et que, déplié, il vous sert surtout à garder plusieurs applis visibles. Choisissez le Duo si vous voulez garder vos habitudes iPhone et que le stylet ou l’écran mat vous apporte quelque chose chaque semaine. Si vous hésitez encore, faites le même geste sur les deux avec votre appli la plus utilisée. À ce prix, c’est le téléphone qui facilite ce geste au quotidien qui mérite votre argent.