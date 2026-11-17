Une nouvelle photo attribuée au Huawei Osta O1 Pro donne un aperçu de son format. L’appareil apparaît à côté d’un téléphone identifié comme le Huawei Pura X View. Le dos porte le logo Osta et son bloc photo horizontal en forme de capsule semble abriter deux capteurs. La nouveauté tient à cette vue côte à côte. Jusqu’ici, les indices portaient notamment sur une photo d’emballage et les caractéristiques qui l’accompagnaient.

Ce qu’on peut réellement lire sur la photo

La photo, qui a circulé sur Weibo et a été reprise par la presse spécialisée, montre surtout les dos. La disposition des appareils permet de comparer à l’œil leurs silhouettes, ainsi que la place occupée par les blocs photo. La perspective et la position des deux téléphones empêchent d’en tirer des dimensions fiables. Le cliché ne permet pas non plus de mesurer la taille de la dalle ni de déterminer la définition des deux appareils photo.

Pourquoi le format 16:9,5 compte plus que la diagonale

Les informations qui circulent avec le cliché évoquent un écran LTPS de 6,39 pouces, une définition annoncée comme « 1,5K » et un rapport 16:9,5. Ce dernier chiffre signale une dalle moins allongée que sur un téléphone au format 20:9. Sur le papier, à diagonale identique, le format rapporté donne une surface d’affichage environ 1,6 cm plus large en portrait qu’un écran 20:9. Cette comparaison géométrique porte sur des rectangles théoriques, avant de tenir compte des coins arrondis, des bordures et du châssis.

À l’usage, ce format pourrait donner plus de place au clavier ou aux commandes placées sur les côtés dans un jeu. En vidéo, un contenu en 16:9 pourrait occuper une plus grande part de la dalle en paysage. La contrepartie se jugera téléphone en main : sur un appareil plus large, atteindre le bord opposé au pouce peut demander de changer de prise.

Ce qu’il reste à vérifier le 20 novembre

La présentation de la marque Osta est annoncée pour le 20 novembre. Un Kirin 9030S, jusqu’à 16 Go de mémoire et 1 To de stockage font partie des caractéristiques évoquées. La batterie, la recharge, les références des capteurs et l’éventuelle commercialisation en France restent à confirmer. La fiche finale permettra surtout de vérifier si l’O1 Pro conserve le format de la fuite et combien mesure le téléphone entier, bordures comprises.