Huawei préparerait Osta O1 Pro, un smartphone qui ose un écran beaucoup plus large

Une boîte attribuée à la future marque Osta relance la piste d’un téléphone large sans charnière. Son format ne dit toutefois rien d’un lancement français.

Un smartphone plus large sans charnière : c’est la direction que pourrait prendre l’Osta O1 Pro, un appareil attribué à une nouvelle marque liée à Huawei. Une photographie partielle d’emballage relance cette piste. Elle ne vaut pas annonce officielle, mais le format décrit tranche avec les longs écrans étroits devenus habituels.

Ce que montre la boîte, ce que raconte la fuite

IT Home rapporte le 4 novembre une publication de Digital Chat Station montrant un coin de boîte OSTA O1 Pro, avec une configuration de 16 Go de mémoire et 1 To de stockage. Le média relève également la mention de Huawei Terminal sur cet emballage. L’authenticité et la commercialisation n’ont pas été confirmées par une présentation du constructeur.

La fuite décrit un écran plat de 6,39 pouces au format 16:9,5. Ce rapport est plus large que les formats 19,5:9 ou 20:9 courants. La diagonale seule serait donc un mauvais outil pour comparer sa prise en main avec celle d’un téléphone de même taille annoncée mais beaucoup plus étiré.

Un format qui change aussi la façon de tenir le téléphone

À diagonale identique, élargir l’écran modifie la place disponible pour afficher du contenu, mais aussi la largeur à saisir. Une personne qui cherche surtout un petit appareil utilisable d’une main ne doit pas assimiler automatiquement « 6,39 pouces » à un téléphone étroit.

Le format pourrait intéresser ceux qui privilégient la lecture ou les vidéos, sans vouloir d’un pliant. C’est un autre compromis que celui des Honor Magic V6 et Galaxy Z Fold 8, dont l’encombrement change une fois refermés. Un écran large fixe conserve sa largeur en poche. Il ne prouve ni une meilleure qualité d’affichage ni la disparition des bandes noires avec tous les films, dont les formats varient.

Osta n’est pas encore une nouvelle gamme à acheter en France

Un second modèle, l’Osta O1, est évoqué avec une silhouette différente. Il manque encore des réponses autrement plus décisives que le nom : logiciel, applications disponibles, suivi, prix, distribution et assistance. Rien ne permet de déduire de cet emballage un lancement français. L’intérêt de la piste est aujourd’hui celui d’un format possible chez Huawei, pas celui d’une alternative commercialisée et validée.