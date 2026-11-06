Honor Magic V6 ou Galaxy Z Fold 8 : lequel prend le moins de place une fois fermé ?

Le Galaxy est plus léger, le Magic V6 plus étroit. Une fois fermés, ces deux pliables prennent la poche et la main de deux façons différentes.

Pour transporter un téléphone pliable, le poids ne raconte qu’une partie de l’histoire. Le Galaxy Z Fold 8 standard affiche 201 g, contre environ 219 g pour le Honor Magic V6 blanc. Pourtant, c’est le Honor qui est le plus étroit et le plus fin une fois fermé. Si la largeur de votre poche ou la prise en main compte davantage que le poids, le classement s’inverse.

Le Fold 8 est plus léger, le Magic V6 est plus étroit

Pour le Galaxy Z Fold 8 standard, le comparatif de l’assistance Samsung France indique un gabarit fermé de 123,9 × 81,9 × 9,7 mm. Samsung place le Fold 8 Ultra dans une autre colonne : ne reprenez pas ses dimensions pour comparer le Fold 8 standard. La fiche détaillée d’Honor donne 156,7 mm de haut et 74,5 mm de large pour le Magic V6. Son épaisseur fermée est de 8,75 mm en blanc et 9 mm pour les autres finitions listées. La boutique française confirme les 8,75 mm et 219 g de la version blanche.

En comparant les dimensions annoncées, le Galaxy est presque 33 mm plus court, mais 7,4 mm plus large. Le Magic V6 blanc est environ 1 mm plus fin et 18 g plus lourd. Une coque peut modifier l’écart d’épaisseur ressenti. Si vous avez une poche étroite, mesurez son ouverture avant de regarder le poids seul.

Le Honor propose une diagonale extérieure de 6,52 pouces, contre 5,5 pouces pour le Galaxy standard. L’écran du Samsung adopte un format 10:16 qui explique en partie son allure plus courte et plus large. Une diagonale plus petite ne veut donc pas dire que les bords du téléphone sont plus proches l’un de l’autre.

Pour trancher en magasin, essayez les deux fermés. Tapez une phrase d’une main, atteignez les commandes du haut, puis mettez-les dans la poche que vous utilisez tous les jours. Si le haut du téléphone dépasse, le Samsung plus court peut mieux convenir. Si vos doigts peinent à tenir le châssis sur les côtés, c’est la largeur moindre du Honor qui mérite le premier essai.