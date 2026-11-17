Votre Pixel dit qu’il est à jour et vous ne trouvez toujours pas la fonction annoncée en novembre ? Commencez par vérifier ce que le téléphone a installé. La mise à jour Android, la mise à jour du système Google Play et l’activation d’une fonction comme la création de widgets sont trois choses distinctes. Google a lancé le Pixel Drop le 10 novembre et prévoit un déploiement sur plusieurs semaines. Les signalements de retard ne suffisent pas à établir une suspension générale.

Trois situations, trois vérifications

Ce que vous voyez Ce que cela veut dire Quoi vérifier Le correctif Android date encore d’octobre La mise à jour de novembre n’est peut-être pas encore proposée à cet appareil Dans Paramètres, recherchez « Mise à jour du système » et vérifiez les mises à jour disponibles La date du système Google Play est récente Ce composant peut être actualisé séparément Dans À propos du téléphone → Version d’Android, comparez la date de Google Play et celle du correctif de sécurité Android Android est à jour, mais la fonction manque La fonction peut dépendre d’une activation progressive, du modèle ou de la région Vérifiez les conditions de la fonction, puis actualisez les applications concernées dans le Play Store

La recherche dans Paramètres est le chemin le plus direct si le libellé varie avec la version. Une fois la mise à jour installée, redémarrez si le téléphone vous le demande, puis revenez dans À propos du téléphone → Version d’Android. La date du correctif de sécurité donne un meilleur repère qu’une notification isolée. Le numéro Android 17, à lui seul, ne distingue pas les révisions trimestrielles.

Un Pixel compatible peut recevoir certaines fonctions plus tard

La création de widgets personnalisés est annoncée pour les Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold, ainsi que leurs équivalents de la série Pixel 11, sur certains marchés. Une OTA installée ne garantit donc pas que le bouton apparaisse immédiatement sur un appareil français. Les résumés de longues conversations prennent en charge le français sur les modèles compatibles annoncés, à partir du Pixel 9 hors 9a, puis sur la série Pixel 10 hors 10a et la série Pixel 11. Le filtrage d’appels amélioré par Gemini sur les Pixel 11 est annoncé aux États-Unis.

Si le système est à jour, ouvrez le Play Store, touchez votre profil puis Gérer les applications et l’appareil pour vérifier les mises à jour disponibles. Cela élimine une cause facile à vérifier, sans forcer l’activation d’une fonction distribuée par vagues. Si seule une nouveauté manque et que le téléphone fonctionne normalement, une réinitialisation d’usine n’a pas d’intérêt à ce stade.