Le Motorola Signature 27 porte le même nom dans les deux cas, mais un suffixe change la capacité de sa batterie. Le XT2701-1 correspond à la version annoncée à 7 000 mAh. Le XT2701-5 est associé à une batterie d’environ 5 500 mAh dans les relevés du registre européen publiés par Android Authority. En France, Motorola annonce toujours 7 000 mAh. La commercialisation de la petite batterie en France reste à établir.

Deux références et 16 heures d’écart dans le test européen

La fiche énergétique du XT2701-1 indique 6 790 mAh de capacité nominale. Les 7 000 mAh affichés par Motorola correspondent à la capacité typique annoncée. Pour le XT2701-5, le relevé du registre européen indique 5 350 mAh de capacité nominale, associés à une capacité typique d’environ 5 500 mAh. Pour comparer les deux versions, prenez les deux chiffres nominaux ou les deux chiffres typiques.

Référence Capacité nominale Capacité typique Autonomie du test européen rapportée XT2701-1 6 790 mAh 7 000 mAh 77 h 45 XT2701-5 5 350 mAh Environ 5 500 mAh 61 h 29

L’écart atteint 16 h 16 dans le protocole standardisé. C’est un repère pour comparer les variantes. Votre autonomie dépendra notamment de la luminosité, de la qualité du réseau et du temps passé à filmer, jouer ou utiliser le GPS.

En France, vérifiez le code modèle avant de commander

Motorola France affiche 7 000 mAh sur sa page produit. La fiche française d’Orange pour le modèle noir de 512 Go indique la même capacité. Android Authority a relevé une mention de 5 500 mAh sur des pages allemandes et britanniques avant leur passage à 7 000 mAh. Ces changements de fiche laissent ouverte la question des marchés qui recevront effectivement la petite batterie.

Sur une offre d’importation ou de place de marché, ouvrez la fiche détaillée et cherchez le code fabricant. Si l’annonce indique XT2701-1, elle désigne la version à 7 000 mAh. Si elle indique XT2701-5, demandez au vendeur de confirmer la capacité ou de montrer l’étiquette énergétique de l’appareil vendu. Si le code manque, demandez une photo de l’étiquette de la boîte. Le nom « Signature 27 », le coloris et le stockage peuvent être identiques chez plusieurs vendeurs.

Une fois le téléphone reçu, vérifiez que la référence imprimée sur la boîte correspond à celle annoncée sur la fiche. L’étiquette énergétique permet ensuite de vérifier le numéro du modèle et son autonomie mesurée. Ce sont ces deux éléments qui permettent de savoir quelle version vous avez commandée.