OPPO A7 Pro 5G : la version européenne charge plus vite, mais perd 600 mAh

L’OPPO A7 Pro 5G porte le même nom en Europe, en Malaisie et aux Émirats arabes unis, mais la batterie n’est pas la même. La déclinaison européenne embarque 7 400 mAh et accepte jusqu’à 80 W. Sur les deux marchés d’importation comparés, OPPO passe à 8 000 mAh et limite la recharge à 45 W. En pratique, le choix oppose surtout le temps passé loin d’une prise à la rapidité d’un appoint.

Europe ou import : les différences à vérifier avant de payer

Critère Version européenne Import Malaisie / Émirats Batterie typique 7 400 mAh (29,01 Wh) 8 000 mAh (31,36 Wh) Recharge filaire annoncée 80 W 45 W Vidéo en ligne selon OPPO 24,6 h 26,6 h Poids approximatif 200 g 205 g eSIM Oui Non sur les versions comparées Écran et puce AMOLED 6,57 pouces, 120 Hz · Dimensity 6360 MAX AMOLED 6,57 pouces, 120 Hz · Dimensity 6360 MAX

Le surplus de 600 mAh représente environ 8 % de capacité typique supplémentaire. L’écart se retrouve dans les mesures d’OPPO, qui annonce deux heures de vidéo en ligne de plus pour la version de 8 000 mAh. Ces chiffres donnent un ordre de grandeur. Une journée en 5G, beaucoup de photo ou un écran très lumineux peuvent donner un résultat différent.

Quel chargeur permet vraiment de profiter des 80 W ?

La fiche technique européenne d’OPPO indique aussi jusqu’à 55 W en PPS, ainsi que 13,5 W en USB Power Delivery selon le profil utilisé. Un bloc USB-C affichant « 80 W » sur sa boîte ne délivrera donc pas forcément cette puissance au téléphone. Avec un équipement compatible et dans ses conditions de test, OPPO annonce 21 % après dix minutes, et 51 % après trente minutes, en partant de 1 %. Vérifiez aussi le contenu de la boîte chez le vendeur, puisque la déclinaison européenne peut être fournie avec le câble seul.

Ce que l’import change pour un acheteur français

Les deux versions conservent le même écran, la même puce et un appareil photo avant de 50 mégapixels avec autofocus sur les marchés comparés. Les deux modèles ont aussi un capteur principal de 50 mégapixels. Pour l’acheteur français, l’eSIM est la différence à vérifier avant de commander. Si vous utilisez une ligne dématérialisée pour voyager ou garder deux lignes, la variante européenne est la plus pratique. Pour une offre importée, demandez la référence exacte et vérifiez les bandes de votre opérateur, les conditions de retour et le coût total de livraison avant de comparer les prix.

Le prix français reste à confirmer. L’import de la version 8 000 mAh peut se défendre si vous privilégiez le temps loin d’une prise, à condition que l’offre reste intéressante une fois les frais inclus. Si vous rechargez souvent par courtes sessions, les 80 W et l’eSIM sont les deux avantages les plus tangibles de la version européenne.