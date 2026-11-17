Photo de nuit à 5× : le Xiaomi 17 Ultra et le Pixel 11 Pro XL se démarquent dans ce test

Photographier une façade éclairée de nuit en zoomant à 5× a départagé quatre smartphones haut de gamme dans un essai de Computer Bild. Sur cette scène, le Xiaomi 17 Ultra et le Pixel 11 Pro XL distinguent le mieux les fenêtres éclairées et les contours du ballon au premier plan. Le Galaxy S26 Ultra reprend l’avantage sur certains détails avec l’objectif principal, tandis que l’iPhone 17 Pro donne des images plus douces dans plusieurs scènes.

Ce que montrent les photos côte à côte

Pour son comparatif photo, Michael Huch a photographié à main levée, en mode automatique, puis retenu une image parmi plusieurs prises. Les constats ci-dessous décrivent les scènes publiées et le rendu jugé par le testeur.

Scène Ce que le test fait ressortir Objectif principal, de jour Samsung et Xiaomi accentuent les contours. Le Pixel et l’iPhone restituent certaines façades avec un rendu plus naturel. Le Redmi Note 17 Pro reste proche sur une scène simple. Objectif principal, de nuit Le Xiaomi équilibre contraste et détails. Le Galaxy montre davantage de détails au premier plan, avec des lumières distantes moins propres sur cette scène. Zoom 5×, de nuit Le Xiaomi et le Pixel préservent mieux les fenêtres et les contours éclairés. Des fenêtres sont surexposées sur le Galaxy et l’image de l’iPhone est moins nette. Zoom 10× Le Xiaomi et le Pixel se distinguent sur le filet du ballon. Sur un autre cadrage, le Xiaomi et le Galaxy restituent le mieux une inscription et la texture du métal. Zoom 20× Le Xiaomi donne l’image la plus nette selon le testeur, avec un traitement visible et des fenêtres parfois déformées. Le Galaxy accentue moins, le Pixel adoucit certaines lignes et l’iPhone perd davantage de contraste.

Quel résultat compte le plus pour vos photos ?

Si vous photographiez surtout des personnes ou des objets de près, regardez la texture et la douceur du rendu à 1×. Si vous zoomez régulièrement sur une scène éclairée, comparez les contours et les hautes lumières à 5×. Au-delà, inspectez les lignes fines : une image qui paraît plus nette en vignette peut montrer des contours artificiels quand on l’agrandit.

Le Redmi Note 17 Pro illustre la différence entre ces usages. Il se défend sur une façade éclairée à 1×. À 5× et 10×, l’absence de téléobjectif se traduit ici par une perte manifeste de texture. Cette comparaison porte sur des photos fixes. Un concert avec des artistes en mouvement demanderait aussi de tester la vitesse d’obturation, la mise au point et le taux de photos réussies.